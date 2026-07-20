L'Epic Flight Academy accepte d'acquérir jusqu'à 50 avions Pipistrel Voyager, complétant ainsi sa flotte d'appareils d'entraînement afin de prendre en charge la formation continue des pilotes

OSHKOSH, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Pipistrel, une société de Textron Inc. (NYSE : TXT) et filiale de Textron Aviation Inc., a annoncé aujourd’hui, lors de la conférence de presse de Textron Aviation à l’EAA AirVenture 2026, que l'Epic Flight Academy serait le tout premier client de Pipistrel Voyager. La société a signé un accord d’achat portant sur un maximum de 50 appareils Voyager, avec une commande ferme de 10 premières livraisons prévues à partir de 2027 et des commandes en options pour un maximum de 20 appareils supplémentaires en 2028 et 20 autres en 2029, soutenant ainsi le développement continu de sa flotte d'entraînement et la demande croissante de formation des pilotes.

L'Epic Flight Academy, école de formation au pilotage basé en Floride, propose des formations de pilote conformes aux normes FAA Part 141 et Part 61 sur plusieurs sites aux États-Unis. Disposant d'une flotte de 70 appareils, dont des Cessna Skyhawk, Epic continue d'investir dans des plateformes de formation qui accompagnent le développement des pilotes.

Le Voyager est un avion d'entraînement de nouvelle génération conçu pour répondre aux besoins évolutifs des écoles de pilotage et des programmes de formation des pilotes dans le monde entier. Conçu spécialement pour se conformer à la nouvelle réglementation relative à la modernisation des certifications spéciales de navigabilité (MOSAIC), les capacités de l'appareil et les possibilités de formation des pilotes s'en trouvent renforcées.

« Le Pipistrel Voyager est parfaitement adapté à l'Epic Flight Academy et complète ainsi sa flotte existante de Cessna Skyhawk grâce à une plateforme qui renforce encore ses capacités et sa flexibilité de formation », a déclaré Chris Crow, vice-président des ventes d'avions à pistons et avions utilitaires. « Le Voyager s'intègre parfaitement à la flotte de Cessna à pistons de l'Académie grâce à une plateforme de formation efficace et conçue à cet effet, permettant d'augmenter la capacité d'accueil, de favoriser une progression constante de la formation de base à la formation avancée et d'optimiser l'utilisation des ressources pour leurs missions principales d'encadrement instructeurs-élèves. »

Alors que les écoles de pilotage recherchent des solutions pratiques et évolutives, le Pipistrel Voyager témoigne de l’engagement de la société à développer des plateformes d’avenir pour la prochaine génération de pilotes. Une capacité conçue par Textron Aviation afin d'offrir la meilleure expérience aéronautique accompagnée par la gamme de produits la plus polyvalente du secteur.

« À l'Epic Flight Academy, nous évaluons chaque appareil grâce à une question simple : contribue-t-il à la sécurité de nos élèves, à l’efficacité de notre formation et à la rentabilité de nos opérations ? », explique Danny Perna, fondateur et CEO de l’Epic Flight Academy. « Le Pipistrel Voyager remplit ces trois critères. Il complète notre flotte de Cessna en offrant une plateforme de formation moderne spécialement conçue, qui renforce notre capacité, réduit nos coûts d’exploitation et prend en charge la nouvelle génération de pilotes professionnels. Nous sommes très heureux de collaborer avec Pipistrel en tant que client de lancement et contribuer ainsi à façonner l’avenir de la formation au pilotage. »

Grâce à sa conception optimisée et à ses faibles coûts d'exploitation directs, le Voyager offre une solution évolutive aux écoles de pilotage souhaitant moderniser leurs flottes. Cet appareil s'appuie sur l'expérience de Pipistrel en matière de plateformes d'entraînement performantes, tout en offrant des capacités et une flexibilité accrues à une large gamme de missions.

À propos du Pipistrel Voyager

Le Pipistrel Voyager est un avion d'entraînement de nouvelle génération, spécialement conçu pour répondre aux exigences évolutives en matière de formation des pilotes. Conçu pour être conforme à la future réglementation MOSAIC, cet appareil biplace renforce les capacités des écoles de pilotage tout en conservant l'efficacité et la simplicité attendues de Pipistrel. Le Voyager prend en charge la formation aux règles de vol aux instruments (IFR), la certification de procédure de vrille intentionnelle et la progression des pilotes, de l'initiation aux phases avancées.

Doté d'une avionique Garmin AXIS, d'un système de pilotage automatique à trois axes et d'un parachute balistique intégré, cet appareil offre des capacités d'entraînement modernes, une meilleure connaissance de la situation et une sécurité accrue. Avec une autonomie estimée à 740 milles nautiques, un moteur Rotax 912 ULS et une configuration instructeurs-élèves spécialement conçue, le Voyager permet aux écoles de pilotage d'optimiser l'utilisation de leurs appareils, de prendre en charge des missions d'entraînement prolongées et d'accroître le nombre de formations dispensées, tout en maîtrisant les coûts d'exploitation.

À propos de Pipistrel

Basée à Ajdovščina, en Slovénie, Pipistrel, filiale de Textron Aviation Inc., est spécialisée dans les solutions aéronautiques électriques, hybrides et à propulsion conventionnelle. Pipistrel fait preuve d'agilité pour créer des solutions adaptées à une multitude de secteurs, notamment la formation, l'aviation commerciale et la défense. Le Velis Electro, premier et unique avion électrique au monde à bénéficier d'une certification complète, et l'Alpha Trainer constituent le socle de la formation des écoles de pilotage. Pipistrel transforme l'aviation en repoussant les limites de la technologie afin de créer des solutions de mobilité qui façonnent l'avenir du vol.

À propos de Textron Aviation Inc.

Nous inspirons le voyage aérien depuis près de 100 ans. Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., a mis à profit les talents collectifs des marques Beechcraft, Cessna, Hawker et Pipistrel pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients. Avec une gamme qui comprend tout, de jets d’affaires, turbopropulseurs et moteurs à pistons légers haute performance à des produits destinés aux missions spéciales, en passant par la formation militaire et la défense, Textron Aviation dispose du portefeuille d’appareils aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et d’une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions de l’aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays font confiance à nos performances, à notre fiabilité et à notre polyvalence légendaires, ainsi qu’à notre réseau mondial de service à la clientèle, pour des vols abordables, productifs et flexibles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.txtav.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses marques de premier plan, telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.textron.com.

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