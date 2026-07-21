SkyDrive加快在臺灣展開eVTOL醫療後送服務的準備工作

日本豐田--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於日本的頂尖小巧型eVTOL (*1)飛行器製造商SkyDrive Inc. (“SkyDrive”)宣布，已就「未來臺灣eVTOL醫療運送服務的架構」簽署一項三方協議。該協議於2026年7月15日簽署，簽署方為SkyDrive、臺灣首屈一指的研發機構——工業技術研究院(ITRI)，以及SkyDrive在該專案實施過程中的業務合作夥伴7A Drones。

本協議以此前的使用案例分析以及7A Drones簽署的意向書為基礎——該意向書涉及SkyDrive飛行器的未來採購——明確了在臺灣利用eVTOL飛行器提供醫療運送服務的職責分工及未來時間表。

目前協議的背景

三方合作於2025年5月啟動，當時簽署了一項合作協議，承諾各方將一起努力推動eVTOL服務在位於臺灣海峽的澎湖群島實現商業化。這項合作首先聚焦於明確醫療運送領域中eVTOL的潛在使用案例。隨後，2026年2月，SkyDrive與7A Drones簽署了採購10架SKYDRIVE（SkyDrive型號SD-05）飛行器的意向書。此外，雙方還共同規劃了一條緊急醫療撤離航線，旨在連結澎湖本島的馬公市與澎湖群島中較為偏遠的虎井嶼(*2)。

臺灣偏遠島嶼長期面臨醫療資源取得方面的難題，尤其是冬季惡劣天氣導致島際交通受限，渡輪服務經常停運。鑑於這些挑戰為SkyDrive的eVTOL飛行器提供了大有可為的社會貢獻空間，SkyDrive正將澎湖島做為一項優先重點工程加以推進。

7A Drones致力於開發適用于多個應用領域的無人機解決方案，涵蓋物流、災害預防及災後救援等場景，同時也在深度布局未來自主飛行技術的開發。身為SkyDrive的商業與營運合作夥伴，7A Drones正參與澎湖群島專案，負責一系列重要職責，包括現場可行性研究、飛行器營運、飛機維護與修理、與政府及醫療機構的磋商，以及投入使用前的各項準備工作。

新協議概要：從概念階段轉向準備階段

根據這項新協議，該專案將從概念和探索階段進入準備階段。三方已就2028年或之後正式運行前需達成的具體里程碑達成一致，並將按照以下安排，主導並支援專案的各個相關方面：

確定並擴大初期航線：SkyDrive、7A和ITRI將敲定馬公-虎井航線的更多詳情，同時在澎湖群島內新增其他候選航線。

與醫療服務及其他相關機構的合作：該專案將確定候選醫院、診所和急救服務機構，以及地方當局的公共衛生中心。7A Drones與工研院將主導與當地相關方展開具體、務實的洽談。

確定並準備垂直起降場（起飛和降落場地）：7A Drones將利用其本地網路，確定馬公、虎井及其他地點的候選永久垂直起降場地以及臨時應急降落場地，並提前與土地所有者和管理者展開溝通協商。

明確技術要求：透過整合SkyDrive在eVTOL領域的技術知識，以及7A Drones在無人機營運與維護方面的豐富經驗——包括大型貨運無人機的營運經驗，雙方將共同制定技術和營運要求，以規範無人駕駛航空器的運行與控制所需的系統，以及相關的控制、通訊、供電和充電基礎設施。

建構公民營機構合作架構：工研院與7A Drones將攜手探討設立公民營機構聯合團隊的可行性，這些團隊將吸納中央和地方政府中負責醫療、交通、電力供應及通訊等領域的官員，旨在利用這些團隊解決跨領域問題，包括系統設計、監管架構及基礎設施準備等。

評論

工業技術研究院(ITRI)院長Pei-Zen Chang博士

我們相信，在澎湖群島利用eVTOL進行緊急醫療運送，將是展現eVTOL飛行器社會效益的重要一步。我們與SkyDrive及7A Drones的合作已邁入這一全新階段，對此本人深感欣喜。工研院多年來一直致力於透過技術創新支援臺灣產業的發展。身為一家應用研發機構，我們不僅致力於eVTOL技術的開發與示範，還積極透過政府、產業界與學術界的協同合作，為日本和臺灣未來的技術與產業合作貢獻力量。我們期待這一專案在為偏遠島嶼居民提供新型出行方式的同時，也能進一步深化日本與臺灣之間的合作關係，並推動整個亞洲地區eVTOL產業的發展。

7A Drones Co., Ltd.執行長Hsu Hsin-Sheng

7A Drones熱烈歡迎該專案邁入下一階段，該專案旨在為澎湖群島提供由eVTOL驅動的緊急醫療運送服務。自簽署購買SkyDrive飛行器的意向書(LOI)以來，7A Drones持續展開多項研究，探索eVTOL未來在臺灣的商業化前景。此次最新達成的協議意義重大，它使我們能夠與各相關利益方攜手合作，為未來eVTOL服務的正式啟動做好各項具體準備。在與SkyDrive及工研院的合作下，我們將一步一個腳印地穩健推進各項工作：一方面深入評估飛行器及服務營運的具體詳情，另一方面積極與各相關機構攜手合作，共同建構必要的eVTOL基礎設施。我們的目標是將這一專案打造成為臺灣eVTOL商業化的核心示範案例，並藉此契機進一步深化日本與臺灣之間的友好關係。

SkyDrive Inc.執行長兼創辦人Tomohiro Fukuzawa

SkyDrive很榮幸能藉此機會，透過使用我們的飛行器提供緊急醫療運送服務，為改善臺灣澎湖群島的緊急醫療服務貢獻力量。我們認為這是一個意義極其重大的專案，並且在合作夥伴工研院與7A Drones的大力支持下，我們欣然全力推動該專案從概念階段邁向籌備階段。

我們將以連結馬公與虎井的航線為核心服務，著力解決達成目標所需的各項具體要素，包括與醫院及緊急醫療服務的協調、垂直起降機場（起降平台）的建設、無人航空器運行與控制系統、充電基礎設施的準備、必要法律架構的制定，以及公民營部門之間的合作。這一專案唯有在臺灣頂尖科研機構工研院和7A Drones的鼎力支援下才能順利推進。我們將繼續與臺灣同行密切合作，推動這些規劃落地實施。我們共同致力於在澎湖群島發展醫療eVTOL運送，使其成為臺灣eVTOL成功商業化的第一個典範案例，並以此為基礎，為未來在亞洲乃至世界各地的偏遠島嶼提供醫療服務奠定基礎。

關於工業技術研究院(ITRI)

工業技術研究院(ITRI)是全球首屈一指的技術研發機構之一，致力於為社會開創更美好的未來。工研院成立於1973年，在推動臺灣產業從勞動密集型向創新驅動型轉型的過程中扮演了至關重要的角色。多年來，ITRI深度參與新創企業和衍生企業的創業育成工作，其中不乏UMC和TSMC等知名公司。工研院總部位於臺灣，同時在美國、德國、英國、日本和泰國均設有分支機構。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://www.itri.org.tw/english/

關於7A Drones Co., Ltd.

7A Drones Co., Ltd.成立于2018年，隸屬於I-Mei Group，致力於研發和生產針對農業、物流、災害應急及醫療運送等領域的無人機。該公司引領臺灣的無人機噴灑市場，並積極支援本地及國際智慧出行發展。它是臺灣唯一一家獲得民航局25公斤以上多旋翼無人機型號認證的企業，其無人機已被用於官方培訓。在物流領域，7A Drones獲得了最高達150公斤無人機的專項認證，目前正積極推進下一代物流無人機的商業化進程。憑藉多項專利技術，該公司正努力完善建構空中出行生態系統所需的法律與營運架構，同時引領下一代空中出行技術的創新應用，包括搭載AI的自主無人機以及大型物流無人機。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://7adrones.com/en

關於SkyDrive Inc.

SkyDrive是一家日本的小巧型eVTOL公司，其目標是「引領百年一遇的出行革命」。該公司於2014年開始測試eVTOL原型機，直至2018年正式註冊成立。根據其對未來城市交通的願景，乘坐eVTOL飛行將逐漸成為城市生活中的常態。2019年，SkyDrive成為日本第一家成功實現載人eVTOL試飛的公司。2025年，該公司成功展示首款eVTOL產品「SKYDRIVE」，並在大阪世博會上進行示範飛行，在為期一個月的展演中吸引了數千名參觀者。2024年3月，SkyDrive開始在SkyDrive官方生產合作夥伴Suzuki Motor Corporation旗下的一家工廠內量產「SKYDRIVE」。目前，SkyDrive正與日本和美國的民航管理部門密切合作，積極推進「SKYDRIVE」的認證工作，力爭在2028年將該機型投入使用。SkyDrive總部位於愛知縣豐田市，由工程師兼企業家Tomohiro Fukuzawa擔任執行長。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://skydrive.co.jp/en/

編者按：

(*1)「eVTOL」是電動垂直起降(electric Vertical Takeoff and Landing)的縮寫。顧名思義，eVTOL飛行器無需跑道即可實現起飛和降落。eVTOL由電力驅動，並採用了先進的自動飛行控制技術。

(*2) 相關新聞稿

https://skydrive.co.jp/en/archives/15479

https://skydrive.co.jp/en/archives/17581

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