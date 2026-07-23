„OTP Bank“ ketina įsigyti „Luminor“
„OTP Bank“ ketina įsigyti „Luminor“
„OTP Bank“ ketina įsigyti 100 % „Luminor Holding“ – „Luminor Bank“ patronuojančiosios bendrovės – akcijų iš „Blackstone“ valdomo privataus kapitalo fondų konsorciumo ir „DNB Bank“ su sąlyga, kad bus gauti reguliavimo institucijų leidimai.
ŠIS PRANEŠIMAS SUSIJĘS SU INFORMACIJOS, KURI ATITINKA PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA REGLAMENTO (REGLAMENTO (ES) Nr. 596/2014) 7 STRAIPSNIO 1 DALYJE APIBRĖŽTĄ SĄVOKĄ „VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA“, PASKELBIMU.
TALLINN, Estija--(BUSINESS WIRE)--Šiandien „Luminor“ praneša, kad jos akcininkai – „Blackstone“ valdomas privataus kapitalo fondų konsorciumas ir „DNB Bank“ – sudarė susitarimą parduoti savo turimas „Luminor Holding“ akcijas „OTP Bank“. Šis sandoris yra svarbus etapas vykdant „Luminor“, kaip vieno iš pirmaujančių viso Baltijos šalių regiono bankų, plėtrą ir suteikia tvirtą pagrindą tolesniam jo augimui.
„OTP Bank“ įvykdytas „Luminor“ įsigijimo sandoris prisidės prie „Luminor“ strategijos toliau stiprinti savo pozicijas kaip vieno iš trijų pirmaujančių, universalių, visą Baltijos šalių regioną apimančių bankų, kurio veiklos modelis orientuotas į skaitmeninę veiklą, kuris turi įrodymais pagrįstą patirtį bei modernią ir plečiamą IT platformą. Per pastaruosius metus „Luminor“ labai sustiprino savo verslo modelį, išplėtė klientų ratą ir paspartino savo veiklos modelio skaitmeninimą.
Wojciech Sass, „Luminor“ generalinis direktorius, sakė:
„Šis sandoris yra svarbus žingsnis mūsų plėtros procese. „Luminor“ ir „OTP Bank“ aiškiai įsipareigoja rūpintis savo klientais, kurti ilgalaikę vertę ir finansuoti mūsų vidaus rinkų realiąją ekonomiką. Tapęs „OTP Group“ dalimi, „Luminor“ galės pasikliauti patyrusia tarptautine bankų grupe, kuri turi tvirtas pozicijas visoje Centrinėje ir Rytų Europoje. Norėčiau padėkoti „Luminor“ darbuotojams už jų indėlį į „Luminor“ plėtrą ir jų nuolatinį atsidavimą padedant mūsų klientams ir remiant Baltijos šalių ekonomiką.“
Péter Csányi, „OTP Bank“ generalinis direktorius, papildė:
„OTP Group“, viena iš pirmaujančių bankų grupių Centrinėje ir Rytų Europoje, per pastaruosius dešimtmečius įrodė savo gebėjimą kurti vertę naujose rinkose. Mes investuojame kapitalą, likvidumą ir technologinę kompetenciją į įsigytus bankus ir taikome ilgalaikio nuosavybės valdymo principą. Remdamiesi tvirta „Luminor“ padėtimi rinkoje, siekiame dar labiau sustiprinti banko vaidmenį Baltijos šalyse ir prisidėti prie regiono finansų sistemos plėtros, skolinimo veiklos ir finansinių inovacijų.“
Sandorio užbaigimas priklauso nuo to, ar bus gauti būtini reguliavimo institucijų leidimai.
Šį pranešimą paskelbė „Luminor Holding AS“ ir „Luminor Bank AS“. Jame pateikiama su jų vertybiniais popieriais susijusi informacija, kuri pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 (Piktnaudžiavimo rinka reglamento) 7 straipsnio 1 dalį laikoma neatskleista informacija. Piktnaudžiavimo rinka reglamento ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1055 2 straipsnio tikslais šį pranešimą paskelbė Wojciech Sass, „Luminor Bank AS“ generalinis direktorius, ir Mari Mõis, „Luminor Holding AS“ generalinė direktorė.
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Apie „Luminor“
„Luminor“ yra vienas iš pirmaujančių nepriklausomų bankų Baltijos šalyse ir trečias pagal dydį finansinių paslaugų teikėjas mūsų regione. Mes tenkiname finansinius asmenų, šeimų ir įmonių poreikius. Mūsų tikslas – pagerinti mūsų klientų ir mūsų vidaus rinkų finansinę padėtį bei padėti jų augimui. Daugiau informacijos apie mus galima rasti www.luminor.ee.
Luminor Bank AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Estija
Registruota Estijoje. Prekybos registro kodas: 11315936
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