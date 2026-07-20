ハリウッド商工会議所、ラグジュアリー・ホスピタリティー分野に進出

カリフォルニア州ハリウッド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 象徴的なハリウッドサイン®とハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム®で知られるハリウッド商工会議所は、ザ・シーン・ホテルズ＆リゾーツとの戦略的提携を通じてラグジュアリー・ホスピタリティー分野に進出し、ハリウッド・ホテルズ＆レジデンシズを立ち上げます。

ホスピタリティー、旅行、ブランド開発の各分野で、通算40年以上にわたる専門的経験を有するザ・シーン・ホテルズ＆リゾーツが、ブランドの開発と運営を主導します。この提携を通じて、世界各地の高級ホテルやブランデッド・レジデンスにハリウッドのライフスタイルを取り入れ、世界のエンターテインメントの都であるハリウッドに着想を得た、没入感あふれるデスティネーションを創出します。

「この提携は、単にハリウッドというブランドを拡大するだけのものではなく、ハリウッドをエンターテインメント、創造性、ビジネスの世界を代表する中心地とする私たちのビジョンを反映しています」とハリウッド商工会議所の会頭兼最高経営責任者（CEO）ロン・フライアーソンは述べました。「国際的なパートナーシップを一層深めることで、観光、投資、イノベーション、そして今後何世代にもわたる持続可能な経済成長に向けた新たな機会を創出しています。」

今回のブランド立ち上げに先立ち、ハリウッド商工会議所とザ・シーン・ホテルズ＆リゾーツによる20年間の提携が発表されました。ポートフォリオには、上質な宿泊空間、交流スペース、食を楽しむ体験、ハリウッドが築いてきた歴史と伝統、および各地の文化をたたえる各種プログラムを備えた高級施設が含まれます。ポートフォリオの拡大に伴い、さらなるプロジェクトも発表されます。

本提携の仲介を務めたのは、ユナイテッド・タレント・エージェンシーです。

ハリウッド商工会議所について

1921年設立のハリウッド商工会議所は、ハリウッドの経済活力を高め、文化を豊かにし、市民生活を充実させることに取り組んでいます。合計14万8,000人超を雇用する700近くの会員組織を代表する同会議所は、ハリウッド最大かつ最も影響力のある経済団体です。

ハリウッドのビジネス界を代表して提言活動を行う中心的な団体として、同会議所は業界の垣根を越えてリーダーを結集し、地域経済を強化し、生活の質を向上させ、エンターテインメント、観光、投資、イノベーションの世界を代表する拠点としてのハリウッドの地位を高める取り組みを推進しています。

同会議所はまた、世界で最も広く知られる文化的ランドマークに数えられる象徴的なハリウッド・ウォーク・オブ・フェームと伝説的なハリウッドサインを、誇りを持って管理しています。ハリウッドとその住民、企業、来訪者のために、これら2つの世界的シンボルを保全するとともに、その魅力を広く発信しています。

ロン・フライアーソンは会頭兼最高経営責任者（CEO）、ダン・ハルデンは最高執行責任者（COO）、ジェリー・ニューマンは2026～2027年の任期で理事会議長を務めています。

ハリウッド・ホテルズ＆レジデンシズについて

ハリウッド・ホテルズ＆レジデンシズは、ハリウッドの華やかさ、創造性、時代を超えた魅力を世界各地の特別なデスティネーションに届けるラグジュアリー・ライフスタイル・ホスピタリティー・ブランドです。ホテル所有者、投資家、不動産開発事業者との協業を通じて、エンターテインメント、ストーリーテリング、イノベーションの分野でハリウッドが築いてきた歴史と伝統に着想を得た高級ホテル、ブランデッド・レジデンス、ライフスタイル体験を生み出します。各施設は、映画を思わせるデザイン、上質なホスピタリティー、現地の特色を取り入れた体験を組み合わせ、ハリウッドの活気を感じさせるとともに、その土地の文化と個性をたたえるデスティネーションを創出します。

*出典： AETOSWire

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