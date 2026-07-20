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IQM與Deutsche Bahn使用真實營運資料展示用於鐵路排程的量子演算法

  • 一套混合量子—經典演算法已在IQM硬體上完成端到端執行，並利用德國鐵路營運商Deutsche Bahn的真實營運資料集（涵蓋德國五個城市、190趟列車行程）產生可行的排程方案。
  • 該方法可在現有硬體上執行，並設計為可隨著量子處理器擴展而自動提升效能，為企業提供一種在容錯量子運算實現之前，現階段即可創造價值的模式。
  • 此次合作展現IQM推動企業採用量子技術的策略方向。該公司已在全球銷售24台量子電腦，並於2026年7月以股票代號IQMX在Nasdaq Global Select Market與Nasdaq Helsinki上市。
original IQM與Deutsche Bahn共同開發之鐵路排程混合量子最佳化白皮書。

IQM與Deutsche Bahn共同開發之鐵路排程混合量子最佳化白皮書。

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- IQM Quantum Computers（Nasdaq：IQMX）是全球全堆疊超導量子電腦領域的領導企業，今日公布與歐洲最大鐵路營運商Deutsche Bahn展開研究合作的成果，該合作旨在探索量子運算如何改善鐵路排程。

雙方利用Deutsche Bahn的真實營運資料集，針對涵蓋德國五個城市、共190趟行程的排程資料（約可轉化為98,500種可能的排程週期），共同開發並測試一套專為企業規模最佳化問題設計的混合量子—經典演算法。

正如已發布的白皮書所詳述，IQM團隊分階段應用量子近似最佳化演算法（Quantum Approximate Optimization Algorithm, QAOA），由量子元件在經典運算架構中處理較小規模的子問題，而經典框架則負責管理整體規模的問題。該架構具備可擴展性，同樣的方法可應用於物流、能源、製造業及其他領域中類似的最佳化挑戰。

三項成果尤為突出：

可在現有硬體上運作。該方法無需依賴尚未問世的硬體，即可產生具可行性且品質良好的解決方案。企業現在即可採用此模式，而不必等待容錯量子系統的實現。

可隨硬體提升而自動改善。測試結果顯示，量子元件可處理的子問題規模與解決方案品質之間存在具統計顯著性的關聯。隨著量子處理器持續擴展，同一套框架預期無需重新設計，即可產生更佳結果。

完整流程皆在IQM硬體上執行。從問題建模到產出可實際使用的結果，整個流程均於IQM量子電腦上完成執行，建立了企業與合作夥伴可據此發展的基準。

IQM Quantum Computers首席科學家Inés de Vega博士表示：「這項合作顯示，量子運算已具備處理企業每日面臨之大規模、現實世界最佳化問題的能力。與Deutsche Bahn共同處理如此複雜的問題，讓我們建立了一套清晰的藍圖，說明量子運算如何在現階段創造價值，同時能隨著硬體效能提升而自然擴展。」

Deutsche Bahn量子技術主管Manfred Rieck表示：「量子運算不會消失。透過在混合式HPC與量子運算環境中處理一項現實世界問題，我們已朝向實現量子優勢邁出另一個重要步驟。」

此次合作聚焦於已知且穩定條件下的規劃問題。許多企業面臨的是同類挑戰中更快速變化的版本：需要即時因應突發狀況，反應時間以分鐘計算，而非以小時計算。研究人員指出，隨著量子硬體持續進步，同樣的混合式架構原則上可調整應用於這類對時效性要求更高的問題，進一步將此方法拓展至營運決策領域。

此次合作體現IQM致力於透過由客戶擁有、運行並可在其上持續開發的系統，推動企業採用量子運算。

關於 IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers（Nasdaq：IQMX）是全球超導量子電腦的領導者，為全球企業、研究機構、大學、高效能運算（HPC）中心及國家實驗室提供全棧量子系統與雲端平台存取服務。IQM的本地部署模式賦予客戶對其量子基礎設施的直接所有權與控制權。IQM成立於2018年，總部位於芬蘭，並在慕尼黑設有主要營運點，目前擁有400多名員工，業務遍及歐洲、亞洲和北美。IQM是首家在納斯達克證券交易所上市的歐洲量子技術公司。

關於Deutsche Bahn

Deutsche Bahn AG是全球最大的運輸與物流企業之一，總部位於柏林。DB擁有約230,000名員工，業務遍及130多個國家/地區，是德國主要的客運與貨運鐵路營運商。其科技子公司DB Systel GmbH負責集團的數位與IT基礎架構，包括鐵路網路中所使用的營運決策支援系統。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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