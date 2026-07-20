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IQM与Deutsche Bahn基于真实运营数据演示用于铁路调度的量子算法

  • 德国铁路运营商Deutsche Bahn使用包含德国五个城市的190趟列车的真实运营数据集，在IQM硬件上端到端执行了一种混合量子经典算法，并生成了可行的调度方案。
  • 该方法可在当今的硬件上运行，并设计为随着量子处理器的升级而自动改进，为企业提供了一种在容错计算到来之前实现价值的模式。
  • 此次合作体现了IQM推动量子计算机在企业领域应用的战略。该公司已在全球售出24台量子计算机，并于2026年7月在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）和纳斯达克赫尔辛基（Nasdaq Helsinki）上市，股票代码为IQMX。
original IQM与Deutsche Bahn联合编写的关于铁路调度混合量子优化的白皮书。

IQM与Deutsche Bahn联合编写的关于铁路调度混合量子优化的白皮书。

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全栈超导量子计算机领域的全球领导者IQM Quantum Computers（Nasdaq: IQMX）今日公布了与欧洲最大铁路运营商Deutsche Bahn合作开展的一项研究成果，该研究探讨了量子计算如何优化铁路列车运行调度。

两家机构利用Deutsche Bahn的真实运营数据集，开发并测试了一种专为企业级优化问题设计的混合量子-经典算法，这套数据集包含德国五座城市的190趟列车时刻表，可衍生出约98,500种可能的运行周期。

正如此处的已发布白皮书详述，IQM团队以便于管理的分阶段方式应用了量子近似优化算法（QAOA），其中量子组件在经典框架内解决较小的子问题，而该经典框架则负责处理全规模的问题。该架构具有普适性：相同的方法可应用于物流、能源、制造业及其他领域的类似优化挑战。

有三项结果尤为突出：

该框架可以在当今的硬件上运行。该框架提供了可行且高质量的解决方案，且无需依赖目前尚不存在的硬件。企业现在就可以采用这一模式，而无需等待容错系统的问世。

随着硬件的改进，该框架也会自动得到提升。测试表明，量子组件所能处理的子问题规模与解的质量之间存在统计学上的显著关联。随着量子处理器的规模扩大，预计该框架无需重新设计即可提供更优的结果。

该方案在IQM硬件上实现了端到端运行。从问题建模到获得可用结果整个流程，均在IQM量子计算机上完成，从而为企业及合作伙伴奠定了可进一步发展的基准。

IQM Quantum Computers首席科学家Inés de Vega博士表示，“此次合作表明，量子计算已经能够解决企业每天面临的大规模、现实优化问题。与Deutsche Bahn合作解决如此复杂的问题，为我们提供了一个清晰的蓝图，展示了量子计算如何在当下创造价值，同时随着硬件的改进而自然扩展。”

Deutsche Bahn量子技术负责人Manfred Rieck表示，“量子计算不会消失。通过在混合的高性能计算（HPC）与量子计算环境中解决现实世界的问题，我们朝着实现量子优势又迈进了一步。“

此次合作主要针对已知且稳定的条件下的规划问题。许多企业正面临着加速演变的同类挑战：需要在分钟而非小时的时间尺度上，实时应对突发状况。研究人员指出，随着量子硬件的改进，原则上相同的混合架构可以适应这一类对时间要求更紧迫的问题，从而将该方法进一步扩展到运营决策领域。

此次合作体现了IQM致力于通过客户自主拥有、运营并在此基础上进行扩展的系统，推动企业采用量子计算技术。

IQM Quantum Computers简介

IQM Quantum Computers（Nasdaq: IQMX）是超导量子计算机领域的全球领导者，致力于为世界各地的企业、研究机构、大学、高性能计算中心和国家实验室提供全栈量子系统和云平台访问服务。IQM的现场部署模式让客户能够直接拥有并控制自身的量子基础设施。IQM成立于2018年，总部位于芬兰，在慕尼黑设有主要运营机构，拥有超过400名员工，业务遍及欧洲、亚洲和北美。IQM是首家在纳斯达克股票市场上市的欧洲量子计算公司。

关于Deutsche Bahn

Deutsche Bahn AG是全球最大的运输和物流企业之一，总部位于柏林。该公司拥有约23万名员工，业务遍及130多个国家，是德国主要的客运和货运铁路运营商。其技术子公司DB Systel GmbH负责集团的数字化和IT基础设施，包括整个网络中使用的运营决策支持系统。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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