IQM e Deutsche Bahn dimostrano la validità, in materia di pianificazione ferroviaria, di un algoritmo quantistico basato su dati operativi reali

MONACO DI BAVIERA--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), leader globale nei computer quantistici superconduttori full stack, oggi ha pubblicato i risultati di una ricerca effettuata in collaborazione con Deutsche Bahn, il maggior operatore ferroviario europeo, che analizza come migliorare la pianificazione ferroviaria grazie al calcolo quantistico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.