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IQM e Deutsche Bahn dimostrano la validità, in materia di pianificazione ferroviaria, di un algoritmo quantistico basato su dati operativi reali

  • Un algoritmo ibrido quantistico-classico, totalmente eseguito su hardware IQM, ha generato orari concretamente fruibili per Deutsche Bahn, l'operatore della rete ferroviaria tedesca, a partire da un set di dati operativi reali su 190 tratte tra cinque città della Germania.
  • Questo approccio, basato sull'hardware già in essere, è stato ideato nell'ottica di un miglioramento automatico che seguirà di pari passo l'aumento delle capacità dei processori quantistici, per mettere da subito a disposizione delle aziende un modello di estrazione dei valori, prima dell'arrivo del calcolo fault tolerant.
  • La collaborazione riflette la spinta propulsiva di IQM nel comparto imprenditoriale, con l'azienda che ha venduto 24 computer quantistici nel mondo e si è quotata al Nasdaq Global Select Market e al Nasdaq Helsinki nel luglio del 2026, con il ticker IQMX.
original IQM's whitepaper on hybrid quantum optimization for railway scheduling, developed with Deutsche Bahn.

IQM's whitepaper on hybrid quantum optimization for railway scheduling, developed with Deutsche Bahn.

MONACO DI BAVIERA--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), leader globale nei computer quantistici superconduttori full stack, oggi ha pubblicato i risultati di una ricerca effettuata in collaborazione con Deutsche Bahn, il maggior operatore ferroviario europeo, che analizza come migliorare la pianificazione ferroviaria grazie al calcolo quantistico.

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