IQM e Deutsche Bahn dimostrano la validità, in materia di pianificazione ferroviaria, di un algoritmo quantistico basato su dati operativi reali
IQM e Deutsche Bahn dimostrano la validità, in materia di pianificazione ferroviaria, di un algoritmo quantistico basato su dati operativi reali
- Un algoritmo ibrido quantistico-classico, totalmente eseguito su hardware IQM, ha generato orari concretamente fruibili per Deutsche Bahn, l'operatore della rete ferroviaria tedesca, a partire da un set di dati operativi reali su 190 tratte tra cinque città della Germania.
- Questo approccio, basato sull'hardware già in essere, è stato ideato nell'ottica di un miglioramento automatico che seguirà di pari passo l'aumento delle capacità dei processori quantistici, per mettere da subito a disposizione delle aziende un modello di estrazione dei valori, prima dell'arrivo del calcolo fault tolerant.
- La collaborazione riflette la spinta propulsiva di IQM nel comparto imprenditoriale, con l'azienda che ha venduto 24 computer quantistici nel mondo e si è quotata al Nasdaq Global Select Market e al Nasdaq Helsinki nel luglio del 2026, con il ticker IQMX.
MONACO DI BAVIERA--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), leader globale nei computer quantistici superconduttori full stack, oggi ha pubblicato i risultati di una ricerca effettuata in collaborazione con Deutsche Bahn, il maggior operatore ferroviario europeo, che analizza come migliorare la pianificazione ferroviaria grazie al calcolo quantistico.
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