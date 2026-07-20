IQM en Deutsche Bahn demonstreren kwantumalgoritme voor spoorwegdienstregeling op basis van echte operationele gegevens

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), een wereldwijde marktleider op het gebied van full-stack supergeleidende kwantumcomputers, heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek dat het bedrijf uitvoerde in samenwerking met Deutsche Bahn, de grootste spoorwegexploitant van Europa. Hierin werd geanalyseerd hoe kwantumcomputers de dienstregeling van het spoorvervoer kunnen verbeteren.

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