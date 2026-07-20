IQM en Deutsche Bahn demonstreren kwantumalgoritme voor spoorwegdienstregeling op basis van echte operationele gegevens
IQM en Deutsche Bahn demonstreren kwantumalgoritme voor spoorwegdienstregeling op basis van echte operationele gegevens
- Een hybride kwantum-klassiek algoritme, dat van begin tot eind op IQM-hardware werd uitgevoerd, leverde haalbare dienstregelingen op voor Deutsche Bahn, de Duitse spoorwegmaatschappij, op basis van een echte operationele dataset van 190 ritten in vijf Duitse steden.
- De aanpak draait op de huidige hardware en is zo ontworpen dat deze zich automatisch verbetert naarmate kwantumprocessoren krachtiger worden. Dit biedt bedrijven een model om nu al waarde te genereren, nog voordat fouttolerante computers beschikbaar zijn.
- Deze samenwerking weerspiegelt de inspanningen van IQM om de acceptatie door grote ondernemingen te bevorderen. Het bedrijf heeft wereldwijd 24 kwantumcomputers verkocht en is in juli 2026 genoteerd aan de Nasdaq Global Select Market en de Nasdaq Helsinki onder de ticker IQMX.
MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), een wereldwijde marktleider op het gebied van full-stack supergeleidende kwantumcomputers, heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek dat het bedrijf uitvoerde in samenwerking met Deutsche Bahn, de grootste spoorwegexploitant van Europa. Hierin werd geanalyseerd hoe kwantumcomputers de dienstregeling van het spoorvervoer kunnen verbeteren.
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