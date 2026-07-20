IQM y Deutsche Bahn presentan un algoritmo cuántico para la programación en el sector ferroviario con datos operativos reales
IQM y Deutsche Bahn presentan un algoritmo cuántico para la programación en el sector ferroviario con datos operativos reales
- Este algoritmo híbrido cuántico clásico se ejecutó de forma integral en el hardware de IQM y generó horarios viables junto con Deutsche Bahn, el operador ferroviario alemán, a partir de un conjunto de datos operativos reales de 190 trayectos en cinco ciudades alemanas.
- Este enfoque funciona con el hardware actual y está diseñado para mejorar automáticamente a medida que aumenten las capacidades de los procesadores cuánticos, lo que ofrece a las empresas un modelo para obtener valor de inmediato, antes de que se generalice la computación tolerante a fallos.
- Esta colaboración refleja el impulso de IQM hacia la adopción por parte de las empresas. La empresa ha vendido 24 ordenadores cuánticos en todo el mundo y cotiza en el Nasdaq Global Select Market y en el Nasdaq Helsinki desde julio de 2026 con el símbolo IQMX.
MÚNICH--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), líder mundial en ordenadores cuánticos superconductores de pila completa, ha publicado hoy los resultados de una colaboración de investigación con Deutsche Bahn, el mayor operador ferroviario de Europa, en la que estudiaron cómo la computación cuántica puede mejorar la programación en el sector ferroviario.
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