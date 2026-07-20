IQM y Deutsche Bahn presentan un algoritmo cuántico para la programación en el sector ferroviario con datos operativos reales

MÚNICH--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), líder mundial en ordenadores cuánticos superconductores de pila completa, ha publicado hoy los resultados de una colaboración de investigación con Deutsche Bahn, el mayor operador ferroviario de Europa, en la que estudiaron cómo la computación cuántica puede mejorar la programación en el sector ferroviario.

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