ADOCIA annonce le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Kepler Capital Markets

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié à Kepler Capital Markets portant sur les actions de la société Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

Nombre d’actions : 45 699 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 126 636,84 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Achat 298 013 titres 1 619 929,17 € 1 640 transactions Vente 279 243 titres 1 571 808,67 € 1 524 transactions Expand

Lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 26 929 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 173 857,41 €

Lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 15 026 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 300 000,00 €

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 en date du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques, principalement le diabète et l’obésité.

La Société dispose d’un large portefeuille de candidats-médicaments issus de quatre plateformes technologiques propriétaires : 1) BioChaperone®, pour la stabilisation et l’amélioration de formulations et combinaisons peptidiques ; 2) AdOral®, une technologie de délivrance orale de peptides ; 3) AdoShell®, un biomatériau synthétique immunoprotecteur pour la greffe de cellules, avec une première application aux cellules pancréatiques et 4) AdoXLong™, pour l’action longue durée de peptides.

Adocia détient plus de 25 familles de brevets. Installée à Lyon, l’entreprise compte environ 80 collaborateurs. Adocia est une société cotée sur le marché EuronextTM Paris (Euronext : ADOC ; ISIN : FR0011184241).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia, à ses activités et les marchés sur lesquels Adocia est présente. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques. Les principaux risques auxquels fait face la Société sont décrits dans le document d’enregistrement universel d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2026, disponible gratuitement sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com). L’attention des investisseurs est en particulier attirée sur les risques et incertitudes inhérentes au besoin en fonds de roulement à court ou moyen terme d’Adocia, l’horizon de financement actuel de la Société étant limité au début du deuxième trimestre 2027. La Société est également soumise à d’autres risques ou incertitudes liés à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente qui pourraient impacter les besoins de financement à court terme de la Société et à sa capacité de lever des fonds supplémentaires.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.