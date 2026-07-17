A Modon Holding és a Nammos Hotels & Resorts bemutatja a Nammos Ras El Hekma nevű luxusüdülőhelyet Egyiptom északi partvidékén

RAS EL HEKMA, Egyiptom--(BUSINESS WIRE)--Az Abu Dhabi-i székhelyű Modon Holding és a Nammos Hotels & Resorts bejelentette a Nammos Ras El Hekma projektet – a nevezetes életmód és vendéglátó márka első, teljeskörűen integrált desztinációját Egyiptomban. A Wadi Yemm körzetben megvalósuló ingatlanfejlesztés Ras El Hekma időtlen mediterrán életérzését kelti életre: a projekt a Nammos Residences, a Nammos Resort és a Nammos Village üdülőhelyeket ötvözi, valamint gondosan összeállított étkezési és wellness-élményeket kínál – beleértve a világhírű Nammos Restaurant & Beach Clubot.

A Nammos Ras El Hekma a kortárs mediterrán luxus új megnyilvánulása. Egyiptom északi partvidékének természetes szépségét és a Nammoshoz kapcsolódó kifinomult, mégis élénk életstílust tükrözve a desztináció a mediterrán szellemiség által inspirált életérzést kínál, amely az építészetet, a tájat, a művészetet és a vendéglátást harmonikus egységgé olvasztja össze.

A Nammos Residences 72 lakásból – köztük egytől négy hálószobából álló egységekből, valamint egy penthouse lakásból – áll majd, míg a Nammos Resort 79 szállodai szobát kínál öt különböző kategóriában: a junior lakosztályoktól és az egy- vagy két hálószobás lakosztályoktól kezdve egészen az elnöki és az ünnepi (celebration) lakosztályokig. A lakók és a vendégek számos gondosan válogatott vendéglátó-, wellness-, kereskedelmi és szabadidős létesítmény közül választhatnak, ami egységes élet- és élményvilágot kínál az Egyiptom északi partvidékén létrejött Ras El Hekma városában.

A fejlesztés szívében a Nammos Village egy a mediterrán falvak hangulatának újrafelfedezésén alapuló kereskedelmi koncepciót mutat be, amely a vásárlás, a wellness és a művészet legmagasabb szintű megnyilvánulását képviseli. A felfedezés, a kapcsolatteremtés és a kikapcsolódás desztinációjaként a Nammos Village olyan immerzív életstílus-élményt kínál, amelyben a kultúra, a jóllét és a vendéglátás harmonikusan ötvöződik egymással.

A szélesebb körű kínálat magában foglal egy wellness- és fitneszközpontot, gyógyfürdőket, úszómedencéket és cabanákat, egy gyerekklubot, privát étkezési lehetőségeket, illetve közvetlen hozzáférést az üdülőhely egész területén elérhető vendéglátóhelyekhez. A desztináció kiemelt attrakcióját a természetes tengerparti barlangformációk ihlette Nammos Restaurant and Beach Club képezi. Az immerzív vendéglátási és szabadidős élményt nyújtó létesítmény pezsgő hangulatú étkezést, privát kabinokat, napozóágyakat, medencéket és közvetlen tengerparti hozzáférést kínál, megragadva ezzel a Nammos életstílus legdinamikusabb oldalát.

Építészetét tekintve a látvány a mediterrán és kükládi tervezési hagyományokból merít, amelyet íves formák, plasztikus tömegformálás, meszelt felületek, természetes anyagok és a beltéri és kültéri környezet közötti erős kapcsolat fejez ki. A formatervezést úgy valósították meg, hogy jól kiegészítse a tengerparti környezetet, ugyanakkor egyedi karaktert kölcsönözzön az épületegyüttesnek Ras El Hekmán belül.

Bill O’Regan, a Modon Holding csoport vezérigazgatója elmondta: „Ras El Hekma gyors ütemben a Földközi-tenger térségének egyik legambiciózusabb desztinációjává válik, az eddig elért eredmények pedig hűen tükrözik hosszú távú elképzeléseinket. A Wadi Yemm projekt megvalósításával, valamint azzal, hogy egyre több világszerte elismert márka választja ezt a desztinációt, egy olyan pezsgő, egész évben élhető várost építünk, amely a következő generációk sorának kínál majd világszínvonalú életminőséget, kikapcsolódási lehetőségeket és befektetési értéket. A Nammos Ras El Hekma ezen vízió természetes kiterjesztése: olyan egyedi életstílust kínál, amely kiemeli a desztináció vonzerejét mind a lakosok, a látogatók, mind pedig a befektetők számára.”

Petros Stathis, a Nammos elnöke a következőket nyilatkozta: „A Nammos Ras El Hekma bemutatása fontos mérföldkőnek számít globális növekedési stratégiánkban. Egyiptom északi partvidéke gyors ütemben világszínvonalú desztinációvá válik, Ras El Hekma pedig kivételes platformot biztosít a Nammos márka további terjeszkedéséhez.”

Carolyn Turnbull, a Nammos Hotels & Resorts vezérigazgatója elárulta: „Nammos Ras El Hekmát úgy terveztük, hogy a vendéglátás, a lakóingatlanok és az életstílus zökkenőmentes és hiteles egységként fonódjanak össze benne. A Nammost immár több mint két évtizede meghatározó energia, elegancia és szellemiség által inspirált desztináció olyan kivételes élményeket teremt, amelyek összekapcsolják az embereket és az élet ünneplését keltik életre.”

Nammos Ras El Hekma a 35 milliárd dolláros Ras El Hekma-mesterterv részét képezi; ez a 170,8 millió négyzetméteren megvalósuló fejlesztés Egyiptom északi partvidékét egy olyan, új generációs várossá alakítja át, amely a várakozások szerint 2045-ig 110 milliárd dollárnyi befektetést vonz majd. A Wadi Yemm az első Ras El Hekma megvalósítási fázisba lépő 17 körzete közül, amely olyan kulturális jelentőségű létesítményeknek is otthont ad majd, amelyek hozzájárulnak a tágabb értelemben vett város identitásának formálásához.

Ras El Hekmát úgy tervezték, hogy könnyen megközelíthető legyen vízi és légi úton egyaránt, így a világ népességének közel fele számára mindössze négyórás repülőúttal elérhetővé válik. A desztináció magában foglal majd egy új nemzetközi repülőteret – amely közvetlen összeköttetésben áll majd a nagysebességű vasúthálózattal, a főbb autópályákkal és a kikötőkkel –, valamint egy külön erre a célra kialakított tengerjáróhajó-terminált is magában foglal. A 44 kilométer hosszú mediterrán partszakaszon átívelő Ras El Hekma a szabadidős, vendéglátóipari és kulturális kínálat keverékét kínálja. A desztináció középpontjában egy oktatási, lakó- és vegyes használatú negyedekkel támogatott központi üzleti és pénzügyi körzet áll, amelynek célja egy élénk, egész évben működő közösség fenntartása.

További információkért a leendő vásárlók felkereshetik a modon.com weboldalát, vagy hívhatják a 800 MODON számot az Egyesült Arab Emírségekben, a 7734-et Egyiptomban, illetve nemzetközi megkeresések esetén a +201122222734-es számot.

Amit a Modonról tudni érdemes:

A Modon egy nemzetközi holdingtársaság, amelynek székhelye az egyesült arab emírségekbeli Abu Dhabiban található, és az Abu Dhabi Értéktőzsdén (ADX) jegyzik. A Modon az urbán innováció élvonalában jár, olyan ikonikus terveket és élményeket alkotva, amelyek folyamatosan felülmúlják az elvárásokat. Az ingatlanügyletektől a vendéglátáson, vagyon- és befektetéskezelésen, rendezvényeken, vendéglátáson és turizmuson át a városi infrastruktúráig, hosszú távú és fenntartható értéket teremtve keltjük életre a városokat.

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a press@modon.com email címen, látogasson el a www.modon.com oldalra vagy kövesse a következő fiókokat:

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Amit a Nammos Hotels & Resorts-ról tudni érdemes:

A Nammos Hotels & Resorts a Nammos – a világ egyik legismertebb luxus életmódmárkája – vendéglátási és lakóingatlan-szegmensbeli megtestesülése. A 2003-ban Mükonoszon létrehozott, és világszerte ünnepelt márka – amely a kivételes gasztronómiát, szórakozást és tengerparti életérzést ötvöző, pezsgő desztinációk megteremtésével vált híressé – természetes módon fejlődött luxusszállodákká, üdülőhelyekké és márkás rezidenciákká, jellegzetes életstílusát, szolgáltatási filozófiáját és formatervezési szemléletét a világ legvonzóbb desztinációira is kiterjesztve.

A 2023-ban a Nammos Hotel Mykonos megnyitásával útjára indított Nammos Hotels & Resorts a mediterrán elegancia jegyében formált élmények több mint két évtizedes múltjára épít. A szigetkultúra ihlette Nammos az erőfeszítés nélküli kifinomultságot dinamikus társasági energiával ötvözi, és ezzel felejthetetlen élményeket teremt a vendégek, a lakosok és a helyi közösségek számára egyaránt.

Minden egyes szálloda, üdülőhely és rezidencia úgy lett megtervezve, hogy tükrözzék a desztináció jellegét, miközben rendkívül személyre szabott szolgáltatást, világszínvonalú gasztronómiai élményeket, valamint a jóllétet, a kultúrát és a szórakozást ötvöző élményt nyújtanak. A helyszín egyedi karakterét a Nammos életstílus összetéveszthetetlen szellemiségével ötvözve a Nammos Hotels & Resorts olyan desztinációkat alakít ki, ahol az emberek találkozhatnak, hogy megünnepeljék és átéljék az örömteli luxus élményét.

*Forrás: AETOSWire

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