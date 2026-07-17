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Andersen Consulting新增合作公司Smartbridge

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與總部位於德克薩斯州的數位與人工智慧科技公司Smartbridge簽署合作協議，藉此強化其在資料與分析，以及數位轉型服務方面的能力。

Smartbridge成立於2003年，透過數位創新、人工智慧、資料與分析，以及應用程式現代化服務，協助企業加速數位轉型並實現營運現代化。公司客戶涵蓋石油與天然氣、醫療科技及餐飲業等領域，透過整合諮詢與技術服務，助力企業實現轉型與成長。Smartbridge利用與頂尖技術供應商的策略性合作，協助企業整合資料、完善決策，並加速實現商業成果。

「當今企業正致力於加速數位與人工智慧轉型，並尋求將創新轉化為可量化商業價值的實用方法。」Smartbridge執行長Sri Raju表示，「我們的團隊致力於協助客戶加速現代化，並建立向其客戶提供卓越體驗，並為股東創造財務成長所需的能力。透過與Andersen Consulting合作，我們拓展並深化了自身能力，使Smartbridge能為具備全球營運能力的客戶提供整合式的端對端服務。」

「Smartbridge一直致力於透過務實且可擴展的解決方案，協助客戶解決複雜的營運挑戰，同時推動能帶來可量化成果的技術採用。」Smartbridge總裁Steve Senterfit表示，「此次合作將進一步強化這項能力，並讓我們的客戶在業務擴展過程中獲得更廣泛的解決方案。」

「當創新、資料與執行相互協調時，技術轉型才能發揮最大成效。」Andersen全球主席暨執行長Mark L. Vorsatz表示，「Smartbridge提供務實的方法，協助組織實現關鍵職能的現代化、應用新興技術，並加速提升業務績效。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多面向服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機構。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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