Circus comienza sus operaciones con las fuerzas terrestres ucranianas

MÚNICH--(BUSINESS WIRE)--Circus SE (WKN: A2YN35/ISIN: DE000A2YN355/XETRA: CA1) anunció hoy el comienzo de las operaciones en vivo de su tecnología robótica de suministro de tropas en el Tercer Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Terrestres de Ucrania en el área de Kiev. Esto marca el primer uso de sistemas autónomos para suministro de alimentos en el marco de un conflicto activo.

Antes del despliegue, Circus obtuvo la certificación regulatoria de la Agencia Estatal de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y la Protección del Consumidor. Esta certificación confirma el cumplimiento de todos los estándares de salud, calidad y seguridad vigentes que se requieren para importar la tecnología de la empresa a Ucrania, y allana el camino para el uso operativo a escala.

Los soldados reciben el suministro a través de toda la pila de tecnología de Circus, que incluye el sistema de hardware, el software controlado por IA y una infraestructura de ingredientes patentada que respalda la elaboración autónoma de alimentos en entornos militares.

El despliegue representa el ingreso de Circus en el mercado ucraniano y el comienzo operativo de la alianza con el Tercer Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, que se anunció inicialmente en diciembre de 2025 con un acuerdo marco que cubre hasta 25 sistemas robóticos autónomos.

“Esta tecnología mejora toda la cadena de suministro de alimentos en las fuerzas armadas. No sustituye a nuestro personal de catering sino que lo complementa, para cerrar las brechas en lugares donde no podemos hacer llegar alimentos nutritivos a los soldados con la rapidez necesaria. Para situaciones como la nuestra, es la mejor solución posible”, comentó el Comandante de Brigada del Tercer Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Terrestres de Ucrania en relación con el lanzamiento.

El lanzamiento en Ucrania llega tras el reciente lanzamiento del robot CA-1 en las Fuerzas Armadas Alemanas y la adjudicación exitosa de una licitación pública para suministro autónomo de alimentos a las Fuerzas Armadas Lituanas en el flanco oriental de la OTAN.

ACERCA DE CIRCUS SE

Circus SE (XETRA: CA1) es una empresa alemana de tecnología de doble uso que desarrolla modelos de IA patentados, sistemas robóticos autónomos de abastecimiento y una plataforma de operaciones central para aplicaciones civiles y de defensa. Con una cartera activa a nivel mundial de robótica autónoma para el suministro de alimentos y producción en serie de alto volumen en vivo, Circus está construyendo la infraestructura para el suministro de alimentos autónomo en el marco de su misión de alimentar a la humanidad.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.