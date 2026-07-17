Grid Dynamics suscribe una alianza estratégica con Doosan Robotics para acelerar la adopción de la IA física en fabricación y logística

SAN RAMÓN, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), socio preferencial en transformación con IA para las empresas del listado Fortune 1000, anunció hoy que ha suscrito una alianza estratégica con Doosan Robotics, líder global en soluciones de robots colaborativos, para ofrecer robótica de IA de última generación a 45 países.

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