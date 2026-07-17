Grid Dynamics suscribe una alianza estratégica con Doosan Robotics para acelerar la adopción de la IA física en fabricación y logística
Grid Dynamics suscribe una alianza estratégica con Doosan Robotics para acelerar la adopción de la IA física en fabricación y logística
Aspectos clave:
- Grid Dynamics se asocia con Doosan Robotics para ofrecer a los usuarios de robots colaborativos una pila de software llave en mano de IA física y sus correspondientes servicios de integración.
- Los productos de Grid Dynamics permiten que los usuarios de robots colaborativos de Doosan resuelvan casos de uso de automatización robótica avanzada, como el procesamiento de objetos de geometría compleja, el montaje con variabilidad y el embalaje de artículos invisibles y deformables.
- Esta alianza coloca a Grid Dynamics en una posición ideal para abordar un mercado de IA física de rápido crecimiento con soluciones integrales aplicadas, que incluyen componentes de IA fundamentales, plataformas de software, servicios de integración y hardware para una amplia gama de empresas de fabricación y logística.
SAN RAMÓN, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), socio preferencial en transformación con IA para las empresas del listado Fortune 1000, anunció hoy que ha suscrito una alianza estratégica con Doosan Robotics, líder global en soluciones de robots colaborativos, para ofrecer robótica de IA de última generación a 45 países.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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