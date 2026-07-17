Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Smartbridge

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting informuje o zawarciu umowy o współpracy z pochodzącą z Teksasu firmą Smartbridge, wyspecjalizowaną w technologiach cyfrowych i AI; nawiązana współpraca pozwala organizacji zwiększyć zdolności w dziedzinie analizy i danych, a także rozszerzyć ofertę usług w zakresie cyfrowej transformacji.

Założona w 2003 r. firma Smartbridge pomaga organizacjom w szybszej realizacji cyfrowej transformacji i modernizacji w drodze cyfrowych innowacji, z wykorzystaniem AI, danych i analiz, a także usług modernizacji aplikacji. Firma współpracuje z klientami z sektorów ropy naftowej i gazu, technologii medycznych oraz gastronomii, łącząc doradztwo i usługi technologiczne, aby wspierać transformację i rozwój przedsiębiorstw. Wykorzystując strategiczne relacje z czołowymi dostawcami technologii, Smartbridge pomaga organizacjom łączyć dane, podejmować lepsze decyzje i szybciej osiągać pożądane rezultaty biznesowe.

– Dziś organizacje pragną przyspieszyć transformację cyfrową i szybciej wdrożyć AI, a w tym celu poszukują praktycznych sposobów przełożenia innowacji na wymierne korzyści biznesowe – powiedział Sri Raju, dyrektor generalny Smartbridge. – Nasz zespół koncentruje się na wspieraniu klientów w modernizacji i budowaniu niezbędnych zdolności, by mogli oferować wybitne doświadczenia swoim klientom, a udziałowcom zapewniać rozwój finansowy. Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy poszerzyć i pogłębić zdolności, aby firma Smartbridge mogła świadczyć zintegrowane, kompleksowe usługi klientom, z których wielu prowadzi działalność na całym świecie.

– Smartbridge od zawsze koncentruje się na pomaganiu klientom w stawianiu czoła zawiłym wyzwaniom operacyjnym, zapewniając im praktyczne, skalowalne rozwiązania, a także wspierając ich wdrażanie pozwalające osiągać wymierne wyniki – powiedział Steve Senterfit, prezes Smartbridge. – Ta współpraca pozwala nam pogłębić te zdolności, a naszym klientom zapewnia dostęp do szerszego potencjału w miarę rozwoju prowadzonej działalności.

– Transformacja technologiczna jest najskuteczniejsza, gdy innowacje, dane i realizacja idą ze sobą w parze – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Smartbridge zapewnia praktyczne podejście do wspierania organizacji w modernizacji kluczowych funkcji, stosowaniu nowych technologii i szybszym osiąganiu pożądanych wyników biznesowych.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

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