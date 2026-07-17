Modon Holding en Nammos Hotels & Resorts brengen Nammos Ras El Hekma naar de Egyptische noordkust

RAS EL HEKMA, Egypte--(BUSINESS WIRE)--Modon Holding uit Abu Dhabi en Nammos Hotels & Resorts hebben Nammos Ras El Hekma aangekondigd: de eerste volledig geïntegreerde bestemming in Egypte van het gerenommeerde lifestyle- en gastvrijheidsmerk. Het project, gelegen in het Wadi Yemm-district, brengt de belofte van tijdloos mediterraan wonen in Ras El Hekma tot leven. Het omvat Nammos Residences, Nammos Resort, Nammos Village en een zorgvuldig samengesteld aanbod van culinaire en wellnesservaringen gedurende de hele dag, waaronder het wereldwijd gerenommeerde Nammos Restaurant & Beach Club.

Nammos Ras El Hekma belichaamt een nieuwe invulling van hedendaagse mediterrane luxe. Geïnspireerd door zowel de natuurlijke schoonheid van de Egyptische noordkust als de verfijnde, levendige levensstijl waarvoor Nammos bekendstaat, introduceert deze bestemming een lifestyleconcept dat de mediterrane sfeer tot leven brengt. Architectuur, landschap, kunst en gastvrijheid vloeien er naadloos samen tot één harmonieus geheel.

Nammos Residences zal bestaan uit een collectie van 72 appartementen met één tot vier slaapkamers en een penthouse. Nammos Resort zal 79 hotelkamers in vijf categorieën bieden, variërend van juniorsuites en suites met één of twee slaapkamers tot een presidentiële suite en een celebrationsuite. Bewoners en gasten krijgen toegang tot een zorgvuldig samengesteld aanbod van gastvrijheid, wellness-, retail- en recreatiefaciliteiten. Zo ontstaat een geïntegreerde woon- en verblijfservaring in de opkomende stad Ras El Hekma aan de Egyptische noordkust.

In het hart van de ontwikkeling introduceert Nammos Village een retailconcept dat is geïnspireerd op de herontdekking van het mediterrane dorpsleven en de ultieme samensmelting van winkelen, wellness en kunst belichaamt. Nammos Village is een bestemming voor ontdekking, ontmoeting en ontspanning, waar cultuur, welzijn en gastvrijheid naadloos samensmelten tot een meeslepende lifestylebeleving.

Het uitgebreide voorzieningenaanbod omvat onder meer een wellness- en fitnesscentrum, spafaciliteiten, zwembaden en cabana’s, een kinderclub, exclusieve privéruimtes voor diners en directe toegang tot de gastvrijheidsbelevingen die in de gehele bestemming zijn geïntegreerd. Een iconisch onderdeel van het project wordt het Nammos Restaurant & Beach Club, waarvan het ontwerp is geïnspireerd op natuurlijke kustgrotten. Het is ontworpen als een meeslepende gastvrijheids- en vrijetijdsbeleving en brengt bruisende culinaire ervaringen, privécabana’s, ligbedden, zwembaden en directe toegang tot het strand samen. Daarmee vormt het de meest levendige uiting van de Nammos-lifestyle.

Architectonisch is het ontwerp geïnspireerd op mediterrane en Cycladische ontwerptradities, die tot uiting komen in boogvormen, sculpturale bouwvolumes, kalkwit afgewerkte oppervlakken, natuurlijke materialen en een sterke verbinding tussen binnen- en buitenruimtes. De architectonische vormentaal is ontwikkeld om harmonieus aan te sluiten bij de kustomgeving en tegelijkertijd een onderscheidende identiteit binnen Ras El Hekma te creëren.

Bill O'Regan, Group CEO van Modon Holding, verklaarde: “Ras El Hekma ontwikkelt zich in hoog tempo tot een van de meest ambitieuze bestemmingen aan de Middellandse Zee. De vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt, weerspiegelt de omvang van onze langetermijnvisie. Nu Wadi Yemm in de uitvoeringsfase is beland en steeds meer wereldwijd gerenommeerde merken ervoor kiezen deel uit te maken van deze bestemming, bouwen we aan een levendige stad die het hele jaar door bruist en generaties lang wonen, recreatie en investeringsmogelijkheden van wereldklasse zal bieden. Nammos Ras El Hekma is een logische voortzetting van die visie en introduceert een onderscheidend lifestyleconcept dat de aantrekkingskracht van de bestemming voor bewoners, bezoekers en investeerders verder vergroot.”

Petros Stathis, voorzitter van Nammos, verklaarde: “De lancering van Nammos Ras El Hekma markeert een belangrijke mijlpaal in onze wereldwijde groeistrategie. De Egyptische noordkust ontwikkelt zich in hoog tempo tot een bestemming van wereldklasse en Ras El Hekma biedt een uitzonderlijk platform voor de verdere wereldwijde uitbreiding van het Nammos-merk.”

Carolyn Turnbull, CEO van Nammos Hotels & Resorts, verklaarde: “Nammos Ras El Hekma is ontworpen als een plek waar gastvrijheid, residenties en lifestyle op een naadloze en authentieke manier samenkomen. Geïnspireerd door de energie, elegantie en uitstraling die Nammos al meer dan twintig jaar kenmerken, zal deze bestemming uitzonderlijke ervaringen creëren die mensen met elkaar verbinden en het leven vieren.”

Nammos Ras El Hekma maakt deel uit van het masterplan voor Ras El Hekma ter waarde van 35 miljard USD: een ontwikkeling van 170,8 miljoen vierkante meter die de Egyptische noordkust transformeert tot een stad van de volgende generatie en naar verwachting tegen 2045 110 miljard USD aan investeringen zal aantrekken. Wadi Yemm is het eerste van de 17 districten van Ras El Hekma dat in realisatie is en zal ook een reeks culturele bezienswaardigheden omvatten die mee vorm zullen geven aan de identiteit van de stad als geheel.

Ras El Hekma is ontworpen voor een uitstekende bereikbaarheid over de weg, over zee en door de lucht, waardoor bijna de helft van de wereldbevolking zich op minder dan vier uur vliegen bevindt. De bestemming krijgt een nieuwe internationale luchthaven, geïntegreerd met hogesnelheidsrailverbindingen, belangrijke autosnelwegen, jachthavens en een eigen cruiseterminal. Ras El Hekma strekt zich uit over 44 kilometer Middellandse Zeekust en zal een gevarieerd aanbod van recreatieve, gastvrijheids- en culturele voorzieningen bieden. In het hart van de bestemming komt een centraal zakelijk en financieel district, aangevuld met onderwijs-, woon- en gemengde districten die zijn ontworpen om een levendige gemeenschap te creëren die het hele jaar door bruist.

Voor meer informatie kunnen potentiële kopers terecht op modon.com of bellen naar 800 MODON in de VAE, 7734 in Egypte of +201122222734 voor internationale vragen.

Over Modon

Modon is een internationale holdingmaatschappij, met het hoofdkantoor in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, en is genoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Modon loopt voorop op het gebied van stedelijke innovatie en creëert iconische ontwerpen en ervaringen die de verwachtingen steeds weer overtreffen. Van vastgoed en gastvrijheid tot vermogens- en investeringsbeheer, evenementen, catering en toerisme, en stedelijke infrastructuur: we brengen steden tot leven door duurzame waarde voor de lange termijn te creëren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met press@modon.com, de website www.modon.com bezoeken of ons volgen via:

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Over Nammos Hotels & Resorts

Nammos Hotels & Resorts is de gastvrijheids- en residentietak van Nammos, een van 's werelds meest toonaangevende luxe lifestylemerken. Nammos, dat in 2003 op Mykonos is ontstaan en wereldwijd wordt geprezen om het creëren van levendige bestemmingen waar uitzonderlijke gastronomie, entertainment en strandbeleving samenkomen, heeft zich op natuurlijke wijze ontwikkeld tot een luxemerk met hotels, resorts en merkresidenties. Daarmee breidt het zijn kenmerkende lifestyle, servicefilosofie en ontwerpvisie uit naar enkele van de meest gewilde bestemmingen ter wereld.

Nammos Hotels & Resorts werd gelanceerd met de opening van Nammos Hotel Mykonos in 2023 en bouwt voort op meer dan twintig jaar ervaring in het creëren van belevingen die worden gekenmerkt door mediterrane elegantie. Geïnspireerd door zijn oorsprong op Mykonos combineert Nammos moeiteloze verfijning met een dynamische sociale energie die onvergetelijke ervaringen creëert voor gasten, bewoners en lokale gemeenschappen.

Elk hotel, resort en elke residentie is met zorg ontworpen om het karakter van de bestemming tot uiting te brengen, gecombineerd met een zeer persoonlijke service, culinaire ervaringen van wereldklasse, welzijn, cultuur en entertainment. Door een sterke verbondenheid met de omgeving te combineren met de onmiskenbare uitstraling van de Nammos-lifestyle creëert Nammos Hotels & Resorts bestemmingen waar mensen samenkomen om elkaar te ontmoeten, het leven te vieren en te genieten van ongedwongen luxe.

*Bron: AETOSWire