Modon HoldingとNammos Hotels & Resorts、エジプト北部沿岸に「Nammos Ras El Hekma」を展開

エジプト、ラス・エル・ヘクマ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アブダビを拠点とするModon HoldingとNammos Hotels & Resortsは、著名なライフスタイルおよびホスピタリティ・ブランドのNammosにとって、エジプト初の完全統合型デスティネーションとなる「Nammos Ras El Hekma」を発表しました。Wadi Yemm地区に位置する同プロジェクトは、「Nammos Residences」「Nammos Resort」「Nammos Village」と、世界的に名高い「Nammos Restaurant & Beach Club」を含む厳選されたオールデイ・ダイニングおよびウェルネス体験を組み合わせることで、ラス・エル・ヘクマが描く、時代を超えた地中海の暮らしを実現します。

Nammos Ras El Hekmaは、現代的な地中海ラグジュアリーの新たな形を示します。エジプト北部沿岸の自然美と、Nammosならではの洗練されつつも活気に満ちたライフスタイルの双方を反映する同デスティネーションは、地中海のスピリットに着想を得たライフスタイル・コンセプトを提案し、建築、ランドスケープ、アート、ホスピタリティがシームレスに融合する環境を創出します。

Nammos Residencesは、1～4ベッドルームのアパートメント72戸に加え、ペントハウス1戸で構成されます。一方、Nammos Resortは、ジュニア・スイート、1ベッドルーム・スイート、2ベッドルーム・スイート、プレジデンシャル・スイート、セレブレーション・スイートの5カテゴリー、全79室を備えます。居住者および宿泊客は、ホスピタリティ、ウェルネス、リテール、レジャーにわたる厳選された各種施設を利用でき、エジプト北部沿岸で開発が進む新都市ラス・エル・ヘクマにおいて、居住と来訪が一体となった体験を享受できます。

開発の中心に位置するNammos Villageは、地中海の村の魅力を再発見するという発想に根差したリテール・コンセプトを提案し、ショッピング、ウェルネス、アートの究極の形を体現します。発見、交流、レジャーの場として、Nammos Villageは、文化、ウェルビーイング、ホスピタリティがシームレスに融合する没入感のあるライフスタイル体験を創出します。

幅広いアメニティーのラインアップには、ウェルネス＆フィットネス・センター、スパ施設、プール、カバナ、キッズ・クラブ、プライベート・ダイニング・スペースのほか、デスティネーション全体に組み込まれたホスピタリティ体験を直接利用できる環境が含まれます。目玉施設として、海岸沿いの天然洞窟地形から着想を得たNammos Restaurant & Beach Clubが設けられます。没入感のあるホスピタリティおよびレジャー体験として設計された同施設は、活気あふれるダイニング、プライベート・カバナ、サンベッド、プール、ビーチへの直接アクセスを組み合わせ、Nammosのライフスタイルを最も鮮やかに体現します。

建築面では、このビジョンは地中海とキクラデス諸島に受け継がれるデザインの伝統を取り入れ、アーチ状のフォルム、彫刻的なボリューム構成、ライムウォッシュ仕上げ、自然素材、屋内外の空間の強い連続性によって表現されています。このデザイン言語は、海岸沿いの環境と調和しつつ、ラス・エル・ヘクマ内で独自のアイデンティティーを確立するよう構築されています。

Modon Holdingのグループ最高経営責任者（CEO）であるビル・オリーガンは、次のように述べました。「ラス・エル・ヘクマは、地中海地域で最も野心的なデスティネーションの1つとして急速に台頭しており、これまでの進展は、当社の長期的ビジョンの壮大さを示しています。Wadi Yemmの開発が現在、本格的な実施段階に入り、世界的に認知されたブランドが相次いで同デスティネーションに参画する中、当社は、年間を通じて活気に満ち、世界水準の暮らし、レジャー、投資機会を今後何世代にもわたり提供する都市を築いています。Nammos Ras El Hekmaは、このビジョンの自然な延長線上にあるものであり、特色あるライフスタイル体験を提供することで、居住者、来訪者、投資家のいずれにとっても同デスティネーションの魅力をさらに高めます。」

Nammos会長のペトロス・スタティスは、次のように述べました。「Nammos Ras El Hekmaの始動は、当社のグローバル成長戦略における重要な節目となります。エジプト北部沿岸は、世界水準のデスティネーションとしての地位を急速に確立しつつあり、ラス・エル・ヘクマは、Nammosブランドのさらなる拡大に向けた絶好の基盤となります。」

Nammos Hotels & Resortsの最高経営責任者（CEO）であるキャロリン・ターンブルは、次のように述べました。「Nammos Ras El Hekmaは、ホスピタリティ、レジデンス、ライフスタイルが、それぞれの本質を保ちながらシームレスに融合する場所として設計されています。20年以上にわたりNammosを特徴付けてきた活気、優雅さ、スピリットに着想を得た同デスティネーションは、人々をつなぎ、生きる喜びをたたえる格別な体験を創出します。」

Nammos Ras El Hekmaは、350億米ドル規模のラス・エル・ヘクマ・マスタープランの一環です。このマスタープランは、エジプト北部沿岸を次世代都市へと変える1億7,080万平方メートル規模の開発で、2045年までに1,100億米ドルの投資を呼び込むことが見込まれています。Wadi Yemmは、ラス・エル・ヘクマの17地区のうち、最初に本格的な実施段階に入る地区であり、都市全体のアイデンティティー形成に寄与する一連の文化的ランドマークも設けられます。

ラス・エル・ヘクマは、陸路、海路、空路でシームレスにアクセスできるよう設計され、世界人口のほぼ半数が飛行時間4時間以内でアクセスできる場所にあります。このデスティネーションには、高速鉄道網、主要幹線道路、マリーナと連携する新たな国際空港に加え、専用のクルーズ・ターミナルが設けられます。地中海沿岸44キロメートルにわたって広がるラス・エル・ヘクマは、レジャー、ホスピタリティ、文化関連の幅広い施設・体験を提供します。その中核には中心業務・金融地区が置かれ、年間を通じて活気あるコミュニティーを支えるよう設計された教育、住宅、複合用途地区が周辺に整備されます。

購入をご検討の方は、詳細についてmodon.comをご覧いただくか、UAE国内からは800 MODON、エジプト国内からは7734、海外からは+201122222734までお問い合わせください。

Modonについて

Modonは、アラブ首長国連邦のアブダビに本社を置き、アブダビ証券取引所（ADX）に上場する国際的な持株会社です。Modonは都市イノベーションの最前線に立ち、常に期待を上回る象徴的なデザインと体験を創出しています。不動産からホスピタリティ、アセットマネジメントおよび投資運用、イベント、ケータリング、観光、都市インフラに至るまで、Modonは長期的かつ持続可能な価値の提供を通じて都市に活力をもたらしています。

詳細については、press@modon.comまでお問い合わせいただくか、www.modon.comをご覧いただくか、以下の公式アカウントをフォローしてください：

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Nammos Hotels & Resortsについて

Nammos Hotels & Resortsは、世界で最も認知度の高いラグジュアリー・ライフスタイル・ブランドの1つであるNammosがホスピタリティおよびレジデンス分野で展開するブランドです。2003年にミコノス島で誕生したNammosは、卓越したダイニング、エンターテインメント、ビーチ・カルチャーを融合した活気あるデスティネーションの創出で世界的に高く評価され、ラグジュアリー・ホテル、リゾート、ブランド・レジデンスへと自然な形で発展し、その独自のライフスタイル、サービス理念、デザイン・ビジョンを、世界有数の魅力的なデスティネーションで展開してきました。

2023年の「Nammos Hotel Mykonos」開業を機に始動したNammos Hotels & Resortsは、20年以上にわたり地中海の優雅さを特徴とする体験を創出してきた実績を基盤としています。ミコノス島でのルーツに着想を得たNammosは、さりげない洗練と活気あふれる社交的な雰囲気を融合し、宿泊客や居住者に加え、地域社会にも心に残る体験をもたらします。

各ホテル、リゾート、レジデンスは、それぞれのデスティネーションの個性を反映するよう細部まで配慮して設計され、きめ細かく一人ひとりに合わせたサービス、世界水準のダイニング体験、ウェルビーイング、文化、エンターテインメントを提供します。Nammos Hotels & Resortsは、その土地ならではの個性と、Nammosのライフスタイルを象徴するスピリットを融合し、人々が集い、つながり、祝いのひとときを分かち合い、喜びに満ちたラグジュアリーを体験できるデスティネーションを創出します。

*出典： AETOSWire

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