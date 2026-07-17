شركة Andersen Consulting تضيف شركة Smartbridge إلى قائمة الشركات المتعاونة معها

--(BUSINESS WIRE)--سان فرانسيسكوتعلن شركة Andersen Consulting عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة Smartbridge، المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتتخذ من تكساس مقرًا رئيسيًا لها، بهدف تعزيز قدراتها في مجالات البيانات والتحليلات وخدمات التحول الرقمي.

تساعد Smartbridge، التي تأسست عام 2003، المؤسسات على تسريع وتيرة تحولها الرقمي وتحديث عملياتها بالاعتماد على خدمات الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وتحديث التطبيقات. كما تتعاون الشركة مع عملاء في صناعات النفط والغاز والتكنولوجيا الطبية والمطاعم، حيث تجمع بين الخدمات الاستشارية والتكنولوجية لدعم التحول المؤسسي ودفع عجلة النمو، وعن طريق الاستفادة من علاقاتها الإستراتيجية مع أبرز شركات التكنولوجيا، تساعد Smartbridge المؤسسات على ربط البيانات وتحسين عملية اتخاذ القرارات وتسريع وتيرة تحقيق نتائج الأعمال.

صرح Sri Raju، المدير التنفيذي لشركة Smartbridge، قائلاً: "تسعى المؤسسات اليوم إلى تسريع وتيرة تحولها الرقمي وتحولها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبحث عن طرق عملية لتحويل الابتكار إلى قيمة تجارية ملموسة". "يركز فريقنا على مساعدة العملاء على تحديث قدراتهم وبنائها بما يلبي احتياجاتهم لتقديم تجارب استثنائية لعملائهم وتحقيق نمو مالي لمساهميهم، وتحت مظلة تعاوننا مع Andersen Consulting، فإننا نوسّع قدراتنا ونعززها، بما يمكّن Smartbridge من تقديم خدمات متكاملة وشاملة لعملائنا، الذين يمتلك العديد منهم عمليات عالمية."

صرح Steve Senterfit، رئيس Smartbridge، قائلاً: "لطالما ركزت Smartbridge على مساعدة العملاء على مجابهة التحديات التشغيلية المعقدة بالاعتماد على حلول عملية قابلة للتوسع، مع تعزيز اعتماد هذه الحلول بما يحقق نتائج ملموسة". "يعزز هذا التعاون تلك القدرة، وييسر سبل استفادة عملائنا من قدرات أوسع تواكب توسع أعمالهم."

صرح Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي العالمي لشركة Andersen، قائلاً: "تزداد فعالية التحول التكنولوجي عندما تتكامل جهود الابتكار والبيانات والتنفيذ". "تتبع Smartbridge نهجًا عمليًا لمساعدة المؤسسات على تحديث الوظائف الحيوية، وتطبيق التقنيات الناشئة، وتعزيز أداء الأعمال."

تُعدّ Andersen Consulting شركة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تركز على دعم الإستراتيجية المؤسسية، والأعمال التجارية، والتكنولوجيا والتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول رأس المال البشري. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Andersen Consulting ضمن نموذج خدمات متعددة الأبعاد لمؤسسة Andersen Global، إذ تقدم خدمات متميزة في مجال الاستشارات والضرائب والقانون والتقييم والتنقل الدولي، على منصة عالمية تضم بين جنباتها أكثر من 50,000 متخصص على مستوى العالم، هذا إلى جانب تمتعها بحضور بارز في أكثر من 1,000 موقع، وذلك تحت مظلة الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة. هذا، وتعد Andersen Consulting Holdings LP شركة شراكة محدودة تقدم حلولاً استشارية بالاستعانة بالشركات الأعضاء والشركات المتعاونة على مستوى العالم.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.