Crown Bioscience rejoint la NAMs Developer Coalition du C-Path afin de faire progresser des modèles pertinents pour l’humain dans le développement de médicaments

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, une société mondiale de recherche sous contrat (CRO) spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments oncologiques, a annoncé aujourd’hui avoir rejoint la New Approach Methodologies Developer Coalition (NAMs-DC) du Critical Path Institute (C-Path). Cette initiative collaborative vise à faire progresser la validation, la certification et l’adoption réglementaire de méthodes de recherche innovantes et pertinentes pour l’humain.

Crown Bioscience rejoint ainsi une communauté en pleine expansion composée de développeurs de technologies, d’entreprises pharmaceutiques, de représentants d’instances réglementaires et d’experts scientifiques qui œuvrent pour accélérer l’adoption de méthodologies basées sur de nouvelles approches (New Approach Methodologies, NAM) dans les domaines de la découverte et du développement de médicaments.

La participation de Crown Bioscience à la coalition NAMs-DC permettra à l’entreprise d’apporter son expertise dans les domaines suivants : modèles de xénogreffes dérivées de patients (patient-derived xenograft, PDX), organoïdes tumoraux dérivés de patients, plateformes de tissus de patients ex vivo, analyse translationnelle des biomarqueurs et bio-informatique. L’entreprise procède également à l’élargissement de ses capacités dans les domaines de la toxicologie basée sur les organoïdes, de ses collaborations autour de la technologie des organes sur puce et de ses approches toxicologiques exploratoires, conçues pour améliorer la prévisibilité translationnelle et faciliter la prise de décision en matière de développement de médicaments.

« Les NAM présentent un potentiel considérable pour améliorer la pertinence translationnelle et la valeur prédictive dans le domaine de la recherche préclinique », a déclaré Ludovic Bourré, Ph.D., vice-président chargé de la recherche et de l’innovation chez Crown Bioscience. « En rejoignant la coalition NAMs-DC, nous apportons notre expertise en matière de systèmes modèles dérivés de patients et pertinents pour l’humain afin de soutenir la validation et la certification réglementaire de ces technologies. Pour favoriser leur adoption, les développeurs, l’industrie et les autorités réglementaires devront collaborer étroitement, et nous sommes fiers de contribuer à cet effort. »

« Au C-Path, nous sommes convaincus que la collaboration entre les développeurs de technologies, l’industrie et les autorités réglementaires constitue la voie la plus rapide vers de meilleurs traitements », a confié pour sa part Nicholas King, M.S., directeur exécutif de la coalition NAMs-DC. « La participation de Crown Bioscience va nous aider à renforcer nos efforts visant à faire progresser de nouvelles approches dans le développement de médicaments et à favoriser une adoption plus large de méthodologies pertinentes pour humain. »

L’initiative NAMs-DC a été créée par le C-Path afin d’aider à combler le fossé entre le développement des NAM et leur mise en œuvre réglementaire. Grâce à des projets de recherche collaborative, à un dialogue avec les autorités réglementaires et à des initiatives de certification, cette coalition vise à mettre en place un cadre plus normalisé et plus efficace pour l’évaluation et le déploiement de technologies innovantes tout au long du cycle de développement des médicaments.

La participation de Crown Bioscience témoigne de son engagement à faire progresser la recherche translationnelle et à soutenir le développement d’approches plus prédictives et plus pertinentes pour l’humain, et ainsi contribuer à combler le fossé entre la recherche préclinique et les résultats cliniques.

À propos de Crown Bioscience

Crown Bioscience est une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) dédiée à l’accélération de la découverte et du développement de médicaments dans les domaines de l’oncologie et de l’immuno-oncologie. Nous collaborons avec les acteurs des secteurs biotechnologique et pharmaceutique afin de proposer des solutions intégrées de recherche préclinique et translationnelle, et d’accompagner les programmes allant de la découverte de cibles jusqu’au stade de développement clinique.

Notre portefeuille comprend plus de 2 800 modèles de xénogreffes dérivées de patients (patient-derived xenograft, PDX) et environ 1 000 modèles d’organoïdes tumoraux couvrant 35 types de cancers, et pour lesquels nous nous appuyons sur notre expertise en recherche in vivo, in vitro, ex vivo et in silico.

En outre, grâce à nos services de laboratoire de pointe, à nos capacités multiomiques et à la science des données, nous contribuons à générer les informations nécessaires pour faciliter une prise de décision éclairée à chaque étape du processus de développement des médicaments.

Répartis sur neuf sites aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, nos laboratoires répondent aux normes les plus strictes du secteur et comptent parmi eux des sites certifiés CAP (College of American Pathologists), CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) et ISO 15189. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.crownbio.com.

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