Compvide annonce un partenariat stratégique avec OpZira pour accélérer sa croissance et renforcer la plateforme CIMED

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Compvide, Inc., société de biotechnologie pionnière dans le domaine de l’intelligence fonctionnelle du système du complément grâce à des outils diagnostiques innovants et au suivi de la réponse immunitaire, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec OpZira, Inc. afin de soutenir sa croissance et d’accélérer le développement de sa plateforme propriétaire CIMED.

« Dans le cadre de ce partenariat, OpZira fournira un soutien opérationnel complet dans les domaines des activités cliniques, du service client, des finances, de la fabrication, du marketing, de la qualité et des affaires réglementaires », a déclaré Clark Tedford, Ph. D., président-directeur général d’OpZira, Inc. « En s’appuyant sur l’infrastructure opérationnelle éprouvée et l’expertise d’OpZira, Compvide pourra poursuivre le développement de ses innovations scientifiques tout en renforçant ses capacités dans les domaines du diagnostic fondé sur le système du complément et de la médecine translationnelle », a-t-il ajouté.

« S’associer à une organisation expérimentée qui comprend les besoins spécifiques des jeunes entreprises du secteur de la santé constitue une étape importante pour Compvide, alors que nous poursuivons notre développement », a déclaré Sadam Yaseen, Ph. D., fondateur et PDG de Compvide. « Ce partenariat renforce notre capacité d’exécution tout en nous permettant de rester pleinement concentrés sur notre mission : favoriser des décisions thérapeutiques plus précises grâce à des innovations scientifiques dans le domaine du système du complément », a-t-il ajouté.

La plateforme propriétaire CIMED de Compvide fournit des informations fonctionnelles sur le système du complément en mesurant son activité dans des conditions physiologiquement pertinentes et en traduisant la complexité de la biologie immunitaire en données cliniquement exploitables pour le développement de médicaments, le suivi thérapeutique, la médecine de précision et les diagnostics de nouvelle génération. La mission de l’entreprise est de permettre aux professionnels de santé de surveiller de manière fonctionnelle les principales voies impliquées dans les maladies critiques médiées par le système du complément et les pathologies ciblant le système immunitaire, afin de favoriser le développement d’une médecine personnalisée et de précision.

À propos de Compvide

Compvide est une société de biotechnologie basée à Seattle, pionnière dans le domaine de l’intelligence fonctionnelle du système du complément grâce au développement de tests innovants, à la recherche translationnelle et aux technologies de diagnostic. Sa plateforme propriétaire CIMED transforme la complexité de la biologie du système du complément en informations cliniques exploitables au service du développement de médicaments, de la médecine de précision et de l’amélioration de la prise en charge des patients.

À propos d'OpZira

OpZira se consacre au dépistage précoce et au suivi complet des maladies oculaires, avec pour mission de donner aux cliniciens les moyens d’agir grâce à des technologies innovantes qui améliorent la prise en charge des patients et les résultats cliniques.

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