GoodVision AI將透過與AI Storm的策略性合作在日本建設100 MW AI工廠

加州紅木城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專為推理打造的下一代AI運算基礎設施開發商GoodVision AI (“GoodVision”)今日宣布在日本建立其第一個下一代AI工廠。此前，GoodVision與總部位於日本的商業與IT顧問公司AI Storm Co., Ltd.（東京證券交易所：3719，簡稱「AI Storm」）簽署了策略性合作協議，雙方將共同在日本開發、部署和商業化高效能AI基礎設施。

日本AI工廠專案概述

此次合作代表GoodVision正式進軍快速擴張的日本AI基礎設施市場，第一個旗艦AI工廠將落戶福島。

專案初期將部署一個2千瓩(MW)的液冷系統，支援包含72台NVIDIA B300伺服器（配備500多個GPU）的運算群集，提供高密度、企業級的AI推理算力。該設施可望在三個月內建成並運行。

透過這一初期專案，GoodVision期望為在日本及其他國際市場更大規模的AI工廠建設確立一個可複製的商業模型。

透過結合GoodVision首屈一指的AI基礎設施整合能力與AI Storm的本地市場影響力及企業服務專長，兩家合作夥伴計畫在日本各地擴充AI工廠的容量。福島據點將做為旗艦部署專案，並成為GoodVision全球網路及基礎設施擴張策略的核心節點。

GoodVision的AI工廠平台提供垂直整合的AI基礎設施解決方案，涵蓋GPU系統整合、供電、先進液冷和持續營運。其模組化架構可實現快速部署、高資本效率的擴充，並針對大規模AI工作負載實現效能最佳化。此外，GoodVision將把其智慧路由引擎(Smart Routing Engine)軟體解決方案運用於AI工廠的營運，在可用模型和運算資源之間實現AI工作流程最佳化，以平衡效能、延遲、成本和資料需求。

極具競爭力的規模規劃(100 MW)

該專案圍繞長期擴張計畫設計，目標是在未來三年內實現100 MW的AI運算總裝機容量。部署策略採用分階段、高資本效率的模式，從福島旗艦AI工廠起步，然後透過遍布日本各地策略性分佈的邊緣AI工廠網路進行擴充。這種模組化方法使GoodVision能夠根據客戶需求、電力供應和基礎設施就緒情況來調整容量規模，同時降低執行風險並加快產品上市速度。

具體擴張計畫如下：

第一階段（3個月內）：完成並上線第一期2 MW福島旗艦AI工廠，為GoodVision在日本的AI推理基礎設施網路奠定基礎。

第二階段（12個月內）：在首期福島設施成功部署和營運的基礎上，將日本全國的AI運算總裝機容量提升至20 MW。

第三階段（3年內）：將GoodVision的AI工廠網路擴充至日本各地，實現100 MW的計畫總容量，該目標將由東京及周邊地區策略性預留的場地提供支援。

註：100 MW的計畫擴張可望分階段進行，並將取決於客戶需求、電力供應、設備採購、募資、監管審查及其他特別開發考量。

核心都市圈的策略場地儲備

GoodVision和AI Storm已在日本企業、技術、研究和資料中心客戶最集中的市場之一——東京及其周邊地區取得並預留了超過50個潛在場地。

將AI工廠的算力布局在這些樞紐附近，可降低推理工作負載的延遲，使設施貼近最有可能使用專屬AI算力的企業和研究客戶，並在圍繞合適場地的競爭加劇之前鎖定稀缺且電力齊備的黃金地段。提前取得可用土地和電力資源提供了顯著的先發優勢，並降低了按期達成100 MW目標的執行風險。

GoodVision AI執行長David Wang表示：「日本是我們的關鍵策略市場之一，與AI Storm的合作是我們擴大日本AI工廠平台規模的重要第一步。高密度液冷運算與模組化部署模式的結合，使我們能夠很好地滿足企業對專屬AI推理算力與日俱增的需求。我們期望福島AI工廠能成為未來在日本擴張的策略基石，並支援以基礎設施為基礎的經常性收入隨時間不斷成長。」

關於GoodVision AI

GoodVision AI正在建構針對AI推理的全球算力架構。其平台將即時智慧路由引擎與專門建構的AI工廠網路相結合，以實現高效的大規模AI運行。公司由執行長David Wang領導。如欲瞭解更多資訊，請造訪goodvision.ai。GoodVision AI已與開曼群島豁免公司Calisa Acquisition Corp (Nasdaq: ALIS)簽署了業務合併協議(BCA)。Calisa的業務宗旨是與一家或多家企業實現合併、股本交換、資產收購、股票購買、重整或類似業務合併。雙方計畫於2026年下半年完成該交易。

關於AI Storm

AI Storm Co., Ltd.（東京證券交易所：3719）是一家總部位於日本的商業與IT顧問公司，為企業客戶提供技術、企業轉型和策略支援服務。憑藉本地市場經驗、企業客戶關係和專案協調能力，AI Storm致力於支援日本國內技術和數位基礎設施專案的開發與商業化。如欲瞭解更多資訊，請造訪AI Storm的官方網站：https://www.ai-storm.co.jp/

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括關於GoodVision和ALIS的擬議業務合併、交易的預期收益和時間表、GoodVision AI的未來業務、營運、成長策略、市場機會、財務表現及其他預期的陳述。

這些前瞻性陳述以目前的預期和假設為基礎，受到風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與明示或暗示的結果大相逕庭。此類風險包括但不限於：擬議業務合併可能無法完成或可能延遲的風險、未能滿足完成條件或獲得必要核准的風險、市場或經濟狀況的變化、合併後公司執行其業務策略的能力、維持客戶和供應商關係的能力、滿足證券交易所上市要求的能力，以及ALIS向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中描述的其他風險，包括將遞交的與擬議交易相關的S-4表格登記聲明書。

前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。除適用法律要求外，GoodVision AI和ALIS均不負擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。

額外資訊和查找途徑

ALIS計畫就擬議業務合併向SEC遞交一份S-4表格登記聲明書，其中將包含一份代理聲明書/招股說明書。我們敦促投資人和證券持有人在登記聲明書、代理聲明書/招股說明書及其他遞交給SEC的相關文件發表後及時查閱，因為這些文件將包含有關擬議交易的重要資訊。這些文件可在SEC的網站www.sec.gov免費取得。

非要約或招攬聲明

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