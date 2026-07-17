Grid Dynamics conclut un partenariat stratégique avec Doosan Robotics pour accélérer l'adoption de l'IA physique dans la fabrication et la logistique

SAN RAMON, Californie--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq : GDYN) (Grid Dynamics), un partenaire de transformation optimisée par l'IA de premier plan pour les entreprises du Fortune 1000, annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec Doosan Robotics, un leader mondial des solutions robotiques collaboratives, fournissant une robotique d'IA de pointe à 45 pays dans le monde.

Grid Dynamics offre aux utilisateurs de cobots Doosan une plateforme GAIN pour l’IA physique, qui permet la création rapide de flux de travail de manipulation robotique avancés, le déploiement des derniers modèles d’IA physique, ainsi que l’optimisation et la surveillance des lignes robotiques à l’aide de jumeaux numériques. La plateforme GAIN pour l'IA physique et les services d'intégration correspondants permettent aux utilisateurs industriels de résoudre des cas d'utilisation complexes d'automatisation robotique, tels que le traitement et l'inspection d'objets de géométrie complexe, l'assemblage avec variabilité et l'emballage d'articles indésirables et déformables, qui ne sont pas traitables pour les logiciels de robotique traditionnels.

Le partenariat vise à accélérer la stratégie conjointe de mise sur le marché de la pile d'IA physique intégrée matérielle et logicielle fournie par Doosan Robotics et Grid Dynamics, à offrir des solutions d'IA physique clé en main aux utilisateurs industriels et à étendre l'effort de R&D au contrôle des politiques de robotique.

« Notre mission est de fournir aux utilisateurs industriels des solutions de qualité industrielle pour débloquer des cas d’utilisation à haute valeur ajoutée tels que l’assemblage et l’emballage à double bras », déclare Ilya Katsov, CTO, Amériques, Grid Dynamics. « Notre partenariat avec Doosan permet l’approche de la solution full-stack et une exécution plus efficace de la mise sur le marché en utilisant les empreintes mondiales des deux entreprises. »

« Cette collaboration avec Grid Dynamics est un puissant alignement de notre engagement à fournir une robotique IA de pointe avec un partenaire dont l’expertise et la présence mondiale simplifient le déploiement de l’automatisation avancée », déclare Michael Ryu, directeur général et responsable de Doosan Robotics Europe. « Cela nous permet d’accélérer la fourniture de solutions d’IA physique complètes, en veillant à ce que nos utilisateurs de cobots puissent facilement accéder à la puissance des robots collaboratifs, aux dernières technologies d’IA et à un réseau mondial d’ingénierie. »

À propos de Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq : GDYN) est un partenaire de premier plan en matière de transformation IA pour les entreprises du classement Fortune 1000. Nous combinons une expertise approfondie en IA avec une expérience éprouvée à l’échelle de l’entreprise pour aider nos clients à identifier les domaines dans lesquels investir en IA, à construire des systèmes qui fonctionnent à grande échelle et à tirer une réelle valeur commerciale des déploiements IA. Grid Dynamics se distingue notamment par près de deux décennies de leadership technologique et d’expertise pionnière en matière d’IA d’entreprise. Fondé en 2006, Grid Dynamics a son siège social dans la Silicon Valley et des bureaux en Amérique, en Europe et en Inde.

Pour en savoir plus sur Grid Dynamics, rendez-vous sur www.griddynamics.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Doosan Robotics

Doosan Robotics est un leader mondial des solutions robotiques collaboratives, fournissant une robotique IA de pointe à 45 pays à travers le monde. L'entreprise se concentre sur la création de solutions d'automatisation intuitives accessibles à tous. Sa gamme de produits comprend des applications logicielles de pointe, des interfaces faciles à utiliser et des innovations telles que la fonction exclusive Cockpit sur ses cobots, qui permet une interaction directe et manuelle pour une sécurité accrue et une programmation plus facile. Les solutions robotiques basées sur l’IA de Doosan, comme la solution primée « Scan & Go », tirent parti de l’apprentissage fondé sur la perception et de l’IA fondée sur la physique combinée à la vision 3D, permettant une automatisation mobile avancée pour des tâches complexes telles que le ponçage et le meulage sur des surfaces courbes.

Déclarations prospectives

La présente communication contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933 et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques et comportent des risques et des incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels de Grid Dynamics et ceux attendus et projetés. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective, y compris les mots « croit », « estime », « anticipe », « s'attend à », « a l’intention », « planifie », « potentiel », « projette », « prédit », « continue », les conjugaisons au futur ou au conditionnel, ou, dans chaque cas, leur formulation à la négation ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des citations et des déclarations concernant les avantages attendus de nos capacités et de la croissance future de notre société, y compris avec nos clients et partenaires. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de Grid Dynamics et sont difficiles à prévoir. Parmi les facteurs susceptibles d’entraîner de telles différences figurent notamment notre capacité à obtenir les avantages escomptés, tout facteur limitant nos capacités, les avantages de nos services et produits et la stratégie de croissance de notre entreprise.

Grid Dynamics met en garde sur le fait que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Grid Dynamics invite les lecteurs à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de leur publication. Grid Dynamics ne s'engage ni n'accepte aucune obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions de toute déclaration prospective pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels une telle déclaration est fondée. De plus amples informations sur les facteurs susceptibles d’avoir une incidence significative sur Grid Dynamics, y compris ses résultats d’exploitation et sa situation financière, sont présentées dans la section « Risk Factors » du rapport annuel de Grid Dynamics sur le formulaire 10-K déposé le 5 mars 2026, ainsi que dans d’autres dépôts périodiques effectués par Grid Dynamics auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.