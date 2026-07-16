Circus開啟與烏克蘭地面部隊的合作行動

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) 今天宣布該公司的機器人部隊補給技術在基輔地區加入烏克蘭地面部隊第三軍團的實戰運作。這是自動化餐飲補給系統第一次應用於武裝衝突場景。

Circus在展開佈署前取得了烏克蘭食品安全與消費者保護國家局 (State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection) 頒發的監管認證。該認證確認該公司符合將其技術引入烏克蘭所需的所有相關健康、品質及安全標準，替未來大規模運作做好準備。

Circus將以全套技術堆疊支援軍隊戰士的食品補給。這套技術堆疊包含硬體系統、人工智慧控制軟體以及專有原料基礎設施，協助在軍事環境下自動化生產膳食。

本次佈署是Circus首次進入烏克蘭市場並開啟與烏克蘭武裝部隊第三集團軍的合作。本次合作最早宣布於2025年12月，其依據是一項涵蓋多達25套自動化機器人系統的框架協議。

「這項技術正在改善軍隊的整個食品供應鏈。它並沒有取代我們的餐飲供給部隊，而是完善它們的運作，彌補先前無法及時為士兵提供營養食品的缺失。就我們的處境而言，這可說是最佳解決方案。」烏克蘭地面部隊第三軍團某旅少校在談到這項佈署時說。

在烏克蘭開啟本計畫不久之前，該公司還與德國武裝部隊合作啟用CA-1機器人，並在位於北約東翼的立陶宛武裝部隊自動餐飲補給公共採購計畫中順利得標。

關於CIRCUS SE

德國軍民兩用技術公司Circus SE (XETRA: CA1) 開發專有人工智慧模型、自動化機器人維護系統和民用與國防應用中央運作平台。Circus旗下擁有一系列在全球運作使用的自動餐飲補給機器人，並已大規模量產。該公司正致力建立自動化食品補給基礎設施，肩負為人類提供能量的使命。

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