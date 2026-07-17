Modon Holding i Nammos Hotels & Resorts nawiązują współpracę w celu realizacji przedsięwzięcia Nammos Ras El Hekma na północnym wybrzeżu Egiptu

RAS EL HEKMA, Egipt--(BUSINESS WIRE)--Przedsiębiorstwo Modon Holding z Abu Zabi i Nammos Hotels & Resorts poinformowały o realizacji przedsięwzięcia Nammos Ras El Hekma – pierwszego w pełni zintegrowanego kompleksu w Egipcie słynnej marki z dziedziny usług lifestyle'owych i hotelarstwa. Przedsięwzięcie, zlokalizowane w dzielnicy Wadi Yemm, ma stanowić wyraz etosu ośrodka Ras El Hekma, jakim jest popularyzacja ponadczasowego śródziemnomorskiego stylu życia, łącząc Nammos Residences, Nammos Resort, Nammos Village, a także starannie wyselekcjonowane całodzienne doświadczenia gastronomiczne i związane z wellness, w tym światowej sławy Nammos Restaurant & Beach Club.

Nammos Ras El Hekma stanowi nową odsłonę współczesnego śródziemnomorskiego luksusu. Kompleks, który ma być wyrazem zarówno naturalnego piękna północnego wybrzeża Egiptu, jak i finezyjnego, a przy tym dynamicznego stylu życia kojarzonego z Nammos, prezentuje ideę stylu życia inspirowaną atmosferą basenu Morza Śródziemnego, płynnie łącząc architekturę, krajobrazy, sztukę i hotelarstwo na jednym harmonijnym obszarze.

Nammos Residences obejmować będzie 72 apartamentów liczących od jednej do czterech sypialni oraz luksusowy apartament typu penthouse, podczas gdy w Nammos Resort do dyspozycji będzie 79 pokoi hotelowych pięciu kategorii, od apartamentów typu junior suite, przez apartamenty liczące od jednej do dwóch sypialni, aż po apartamenty prezydenckie i lokale przeznaczone do organizacji uroczystości. Mieszkańcy i goście zyskają dostęp do wyselekcjonowanych obiektów hotelowych, lokali poświęconych odnowie biologicznej, sklepów i udogodnień wypoczynkowych, ciesząc się tym samym wszystkim, co jest niezbędne do komfortowego mieszkania i udanego wypoczynku w nowo powstającym mieście Ras El Hekma na północnym wybrzeżu Egiptu.

Położona w samym sercu przedsięwzięcia Nammos Village stawia na ideę zakupów zakorzenioną w ponownym odkrywaniu uroków śródziemnomorskich wiosek i oferuje znakomite połączenie zakupów, dbałości o dobre samopoczucie i kontaktu ze sztuką. Jako miejsce sprzyjające odkrywaniu, nawiązywaniu więzi i wypoczynkowi, Nammos Village zapewnia angażujące doświadczenie lifestyle'owe, w którym kultura, dobrostan i usługi hotelowo-gastronomiczne płynnie łączą się w jedną spójną całość.

Do innych udogodnień należą centrum wellness i fitness, obiekty spa, baseny i altany plażowe, klub zabaw dla dzieci, prywatne obiekty gastronomiczne oraz bezpośredni dostęp do zintegrowanej oferty hotelowo-gastronomicznej w całym kompleksie. Na szczególną uwagę zasługuje Nammos Restaurant and Beach Club inspirowany rzeźbą naturalnych przybrzeżnych jaskiń. Miejsce to, w którym gości czekają angażujące doświadczenia gastronomiczne i wypoczynkowe, zapewni dynamicznie rozwijaną ofertę gastronomiczną, prywatne altany plażowe, leżaki, baseny i bezpośredni dostęp do plaży, podkreślając najbardziej energiczne aspekty stylu życia Nammos.

Z architektonicznego punktu widzenia wizja przedsięwzięcia zakorzeniona jest w tradycji projektowej typowej dla basenu Morza Śródziemnego i Cyklad – znaleźć tu można zakrzywione łuki, bryły przypominające rzeźbę, powierzchnie pokryte farbą wapienną, naturalne materiały oraz ściśle połączone ze sobą przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne. Projekt powstał z myślą o dopełnieniu przybrzeżnej scenerii, a zarazem uwypukleniu wyrazistej tożsamości kompleksu w Ras El Hekma.

Bill O’Regan, dyrektor generalny Grupy Modon Holding, powiedział: „Ras El Hekma na naszych oczach przeistacza się w jeden z najambitniejszych kompleksów Morza Śródziemnego, a poczynione dotąd postępy stanowią wyraz skali naszej docelowej, długofalowej wizji. Dzięki realizacji Wadi Yemm i stale dołączającym do nas globalnym markom, które pragną zagościć w tym nowym przedsięwzięciu, budujemy tętniące życiem przez cały rok miasto stworzone z myślą o zapewnieniu światowej klasy warunków życia, wypoczynku i inwestycji dla wielu pokoleń. Nammos Ras El Hekma to naturalna kontynuacja tej wizji, zapewniająca unikalną ofertę lifestyle'ową, która potęguje atuty tego zakątka świata w oczach mieszkańców, gości i inwestorów”.

Petros Stathis, prezes Nammos, powiedział: „[d]ebiut Nammos Ras El Hekma stanowi istotny etap w realizacji naszej globalnej strategii rozwoju. Północne wybrzeże Egiptu staje się światowej klasy kierunkiem turystycznym, a Ras El Hekma stanowi doskonałą platformę umożliwiającą dalszy rozwój marki Nammos”.

Carolyn Turnbull, dyrektor generalna Nammos Hotels & Resorts, powiedziała: „Nammos Ras El Hekma powstaje jako miejsce, w którym hotelarstwo i gastronomia, mieszkalnictwo i usługi lifestyle'owe łączą się w płynny, a zarazem autentyczny sposób. Czerpiąc inspirację z energii, elegancji i atmosfery, z której od ponad dwudziestu lat słynie Nammos, miejsce to zapewni wybitne doświadczenia pozwalające nawiązywać więzi i cieszyć się życiem”.

Nammos Ras El Hekma stanowi element szeroko zakrojonego przedsięwzięcia Ras El Hekma o wartości 35 mld USD i powierzchni 170,8 mln metrów kwadratowych, które przekształci północne wybrzeże Egiptu w miasto nowej generacji, które do 2045 r. ma przyciągnąć inwestycje rzędu 110 mld USD. Dzielnica Wadi Yemm to pierwsza z 17 planowanych dzielnic kompleksu Ras El Hekma, obejmująca szereg kulturalnych wizytówek szerzej pojmowanego miasta, które przyczynią się do nadania mu charakteru.

Przedsięwzięcie Ras El Hekma zaprojektowano z zapewnieniem bezproblemowego dostępu drogą lądową, morską i powietrzną – dla niemal połowy ludności świata ośrodek ten znajduje się w zasięgu czterogodzinnego lotu. Będzie się w nim znajdować nowe międzynarodowe lotnisko połączone z siecią kolei szybkobieżnej, głównymi autostradami i marinami, a także specjalnym terminalem dla rejsowych statków pasażerskich. Rozciągający się na 44 km linii brzegowej Morza Śródziemnego ośrodek Ras El Hekma zapewni bogatą ofertę wypoczynkową, hotelowo-gastronomiczną i kulturalną. W samym centrum znajdować się będzie dzielnica biznesowo-finansowa, a inne dzielnice powstaną z myślą o edukacji, mieszkalnictwie oraz różnych formach użytkowania, aby zapewnić wszystko, co niezbędne dla tętniącej życiem społeczności przez cały rok.

Więcej informacji potencjalni nabywcy mogą uzyskać na stronie internetowej modon.com lub dzwoniąc na numer 800 MODON w ZEA, 7734 w Egipcie lub +201122222734 w innych częściach świata.

Informacje o Modon

Modon to międzynarodowa spółka holdingowa z siedzibą w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Abu Zabi (ADX). Spółka wiedzie prym pod względem innowacji miejskich, tworząc kultowe projekty i doświadczenia, które nie tylko spełniają oczekiwania, ale również nieustannie wykraczają poza nie. Od nieruchomości i usług hotelowo-gastronomicznych po zarządzanie aktywami i inwestycjami oraz obsługę wydarzeń, catering i usługi turystyczne, spółka nadaje dynamizmu miastom, zapewniając im długofalowe, trwałe korzyści.

Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres press@modon.com, odwiedzając stronę www.modon.com lub obserwując profile firmy w mediach społecznościowych:

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Informacje o Nammos Hotels & Resorts

Nammos Hotels & Resorts to segment usług hotelarsko-gastronomicznych i mieszkalnictwa marki Nammos, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek luksusowych usług lifestyle'owych na świecie. Stworzona na Mykonos w 2003 r. i ciesząca się ogólnoświatowym uznaniem ze względu na tętniące życiem kompleksy łączące wybitną gastronomię, rozrywkę i plażowy wypoczynek, Nammos naturalnie ewoluowała w kierunku luksusowych hoteli, kurortów i markowych obiektów mieszkalnych, rozwijając charakterystyczną filozofię usług lifestyle'owych i własną wizję projektową w najatrakcyjniejszych miejscach świata.

Nammos Hotels & Resorts, która zadebiutowała wraz z otwarciem Nammos Hotel Mykonos w 2023 r., wykorzystuje zgromadzone przez ponad dwadzieścia lat umiejętności w zakresie kształtowania doświadczeń pod znakiem śródziemnomorskiej elegancji. Nammos, która czerpie inspirację ze swoich wyspiarskich korzeni, łączy swobodną finezję z dynamiczną energią towarzyską, aby zapewniać niezapomniane doświadczenia gościom, mieszkańcom i lokalnym społecznościom.

Każdy hotel, kurort i obiekt mieszkalny jest starannie zaprojektowany, aby odzwierciedlić charakter miejsca, w którym jest położony, zapewniając zarazem wysoce spersonalizowaną obsługę, światowej klasy doświadczenia kulinarne, usługi dbałości o dobrostan, bogatą ofertę kulturalną i wypoczynkową. Łącząc solidną więź z tradycją i niepowtarzalną atmosferę stylu życia Nammos, marka Nammos Hotels & Resorts tworzy miejsca sprzyjające nawiązywaniu więzi, wspólnemu świętowaniu i doświadczaniu beztroskiego luksusu.

*Źródło: AETOSWire

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