Circus正式启动与乌克兰陆军开展运营合作

德国慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Circus SE（WKN：A2YN35 / ISIN：DE000A2YN355 / XETRA：CA1）今日宣布，其基于机器人技术的部队补给解决方案已正式在基辅地区与乌克兰陆军第3军开展实地运营。这标志着自主化餐食补给系统首次在实际武装冲突环境中投入应用。

在正式部署前，Circus已获得乌克兰国家食品安全与消费者保护局颁发的监管认证。该认证确认，公司的技术符合进口乌克兰所适用的全部健康、质量及安全标准要求，并为其后续实现规模化运营扫清了监管障碍。

部队将通过Circus的全栈技术平台获得餐食保障，该平台由机器人硬件系统、人工智能控制软件，以及支撑军事环境下自主餐食生产的专有食材基础设施组成。

此次部署标志着Circus正式进入乌克兰市场，同时也意味着其与乌克兰武装部队陆军第3军的合作正式进入运营阶段。双方于2025年12月首次宣布签署框架协议，计划部署最多25套自主机器人系统。

乌克兰陆军第3军一支旅级部队的一名少校在项目启动仪式上表示：“这项技术正在提升武装部队整个餐食保障供应链的效率。它并不是要取代我们的炊事保障力量，而是作为重要补充，填补了我们过去无法及时将营养餐食送达官兵手中的保障缺口。对于我们当前所处的作战环境而言，这是目前最理想的解决方案。”

此次在乌克兰启动运营，是继Circus近期面向德国联邦国防军部署CA-1机器人系统，并成功中标北约东翼立陶宛武装部队自主餐食保障公共采购项目之后取得的又一重要进展。

关于Circus SE

Circus SE（XETRA：CA1）是一家德国军民两用技术公司，专注于开发自主研发的人工智能模型、自主机器人后勤保障系统，以及面向民用和国防应用的中央运营平台。依托已在全球范围内布局的自主餐食保障机器人产品组合，以及已投入运行的高产能规模化生产体系，Circus正着力构建自主化食品供应基础设施，以“为人类持续提供能量”为使命。

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