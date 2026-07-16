AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Atradius Seguros de Crédito, S.A.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a+” (Excelente), y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Atradius Seguros de Crédito, S.A. (Atradius México) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Atradius México reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de Atradius México también reflejan su importancia estratégica para el grupo Atradius dada su posición de líderazgo dentro del segmento de seguros de crédito en México, su importancia como puerta de acceso a los mercados aseguradores de América Latina, la buena flexibilidad financiera derivada de su fuerte capitalización, el respaldo de reaseguro por parte del grupo y su experimentado equipo directivo. Estos factores positivos de calificación se ven parcialmente contrarrestados por la volatilidad intrínseca del mercado de seguros de crédito.

Atradius México se beneficia de su integración con grupo Atradius, lo que le permite apalancar su operación con las mismas prácticas y procedimientos, esquemas de reaseguro, facilidades de liquidez y criterios de suscripción. Adicionalmente, las prácticas de ERM muestran un alto nivel de integración con Atradius N.V.

Atradius México ofrece seguros de crédito en el mercado mexicano y es el mayor asegurador de crédito en el país en 2025, ocupando 30% de la participación de mercado.

El desempeño operativo de Atradius México fue fuerte en 2025 gracias a las buenas prácticas de suscripción y control de gastos de la compañía, las cuales le permitieron enfrentar desafiantes condiciones de mercado. Estos factores, se reflejan en el índice combinado de 89%, y en un retorno a capital del 7% en 2025. AM Best espera que Atradius México mantenga su rentabilidad en el futuro, apoyada de sus sólidas prácticas operativas, así como de su producto financiero consistente.

AM Best considera que la capitalización ajustada por riesgos de Atradius México se encuentra en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La compañía mantiene una flexibilidad financiera significativa gracias a que su portafolio de inversiones se encuentra concentrado en instrumentos de renta fija de corto plazo, con una posición destinada a calzar divisas en dólares americanos. Adicionalmente, el grupo Atradius demuestra su apoyo hacia Atradius México mediante un programa de reaseguro colocado con Atradius Crédito y Caución, S.A. de Seguros y Reaseguros, una entidad del grupo fusionada con Atradius Reinsurance Designated Activity Company, su anterior reasegurador.

Si hubiera acciones de calificación negativas sobre el grupo Atradius, como consecuencia de un deterioro sostenido en el desempeño operativo o de un deterioro material en la capitalización ajustada por riesgos consolidada de Atradius N.V., las acciones de calificaciones sobre Atradius México reflejarían las del grupo. Adicionalmente, acciones negativas de calificación podrían ocurrir como resultado de un deterioro en los fundamentos clave de calificación de la compañía matriz de Atradius N.V., Grupo Catalana Occidente S.A.

De igual manera si hubiera acciones de calificación positivas en las principales subsidiarias operativas de Atradius N.V., como resultado de una mejora en los fundamentos de calificación clave de la empresa matriz de Atradius N.V., Grupo Catalana Occidente, S.A., las calificaciones de Atradius México probablemente se moverían en conjunto.

Un cambio en la percepción de AM Best respecto al nivel actual o percibido de importancia estratégica de Atradius México para el grupo de empresas Atradius también podría impactar las calificaciones de la compañía.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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