Andersen Consulting suma a Smartbridge a su red de empresas

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting celebró un acuerdo de colaboración con Smartbridge, una empresa tecnológica con sede en Texas especializada en el desarrollo de soluciones digitales e inteligencia artificial (IA), con el objetivo de fortalecer sus competencias en datos, analítica y transformación digital.

Fundada en 2003, Smartbridge acompaña a las empresas en su proceso de transformación digital, ayudándolas a modernizar sus operaciones mediante soluciones de innovación digital, inteligencia artificial, datos, analítica y modernización de aplicaciones. La empresa presta servicios a clientes de los sectores del petróleo y gas, la tecnología médica y la gastronomía, combinando consultoría y tecnología para impulsar la transformación y el crecimiento de las organizaciones. A través de alianzas estratégicas con los principales proveedores tecnológicos, también ayuda a las organizaciones a aprovechar el potencial de sus datos para optimizar la toma de decisiones y acelerar la obtención de resultados.

“Hoy las empresas buscan acelerar su transformación digital y la adopción de IA, y necesitan formas concretas de convertir la innovación en resultados de negocio medibles”, afirmó Sri Raju, director ejecutivo de Smartbridge. “Nuestro equipo trabaja junto a los clientes para modernizar sus operaciones y desarrollar las habilidades que necesitan para ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes e impulsar el crecimiento de sus negocios. Gracias a nuestra colaboración con Andersen Consulting, podremos optimizar nuestras soluciones y ampliar el alcance de nuestra propuesta de valor, lo que nos permite ofrecer servicios integrales de punta a punta a clientes de todo el mundo“.

“En Smartbridge siempre nos hemos enfocado en ayudar a nuestros clientes a resolver desafíos operativos complejos mediante soluciones prácticas y escalables, promoviendo al mismo tiempo la adopción de tecnologías que generan resultados concretos“, afirmó Steve Senterfit, presidente de Smartbridge. “Esta colaboración refuerza aún más esa propuesta y brinda a nuestros clientes acceso a una oferta de servicios más amplia a medida que sus organizaciones crecen“.

“La transformación tecnológica alcanza su máximo potencial cuando la innovación, los datos y la ejecución están alineados”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Con un enfoque práctico, Smartbridge ayuda a las organizaciones a modernizar funciones clave, adoptar tecnologías emergentes y acelerar el crecimiento de sus negocios“.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategias corporativas, negocios, soluciones tecnológicas y la transformación impulsada por IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, brindando una experiencia de primer nivel en consultoría, impuestos, servicios legales, valoración, movilidad global y asesoramiento por medio de una plataforma global integrada por más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que presta servicios de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

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