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Společnosti Modon Holding a Nammos Hotels & Resorts přinášejí projekt Nammos Ras El Hekma na severní pobřeží Egypta

Tato ikonická středomořská destinace, vyvinutá ve spolupráci s Nammos Hotels & Resorts, poprvé přinese do Egypta značkové rezidence, luxusní resort, restauraci a plážový klub, maloobchodní vesnici a jedinečné gastronomické a wellness zážitky.

original Modon Holding and Nammos Hotels & Resorts bring Nammos Ras El Hekma to Egypt’s North Coast (Photo: AETOSWire)

Modon Holding and Nammos Hotels & Resorts bring Nammos Ras El Hekma to Egypt’s North Coast (Photo: AETOSWire)

RAS EL HEKMA, Egypt--(BUSINESS WIRE)--Společnost Modon Holding se sídlem v Abú Zabí a společnost Nammos Hotels & Resorts oznámily projekt Nammos Ras El Hekma – první plně integrovanou destinaci této renomované lifestylové a pohostinské značky v Egyptě. Projekt se nachází v oblasti Wadi Yemm a promění vizi Ras El Hekma jako nadčasového středomořského způsobu života ve skutečnost díky spojení Nammos Residences, Nammos Resort, Nammos Village a pečlivě vybraných celodenních gastronomických a wellness zážitků včetně celosvětově proslulé restaurace a plážového klubu Nammos Restaurant & Beach Club.

Nammos Ras El Hekma představuje novou podobu současného středomořského luxusu. Destinace odráží jak přírodní krásy egyptského severního pobřeží, tak vytříbený, avšak živý životní styl spojený se značkou Nammos a přináší koncept inspirovaný duchem Středomoří, který propojuje architekturu, krajinu, umění a pohostinství do harmonického celku.

Komplex Nammos Residences bude tvořit soubor 72 bytů s jednou až čtyřmi ložnicemi a jeden penthouse, zatímco Nammos Resort nabídne 79 hotelových pokojů v pěti kategoriích, od junior suitů a apartmá s jednou či dvěma ložnicemi až po prezidentská a slavnostní apartmá. Obyvatelé i hosté budou mít přístup k pečlivě sestavené kombinaci pohostinských, wellness, obchodních a volnočasových zařízení, která vytvoří propojený zážitek z bydlení a pobytu v rozvíjejícím se městě Ras El Hekma na severním pobřeží Egypta.

V samém srdci tohoto projektu představuje Nammos Village obchodní koncept zakořeněný v znovuobjevení středomořské vesnice a představuje vrcholný projev nakupování, wellness a umění. Nammos Village, destinace pro objevování, setkávání a volný čas, vytváří pohlcující zážitek ze životního stylu, kde se kultura, pohoda a pohostinnost plynule prolínají.

Širší nabídka vybavení bude zahrnovat wellness a fitness centrum, lázeňská zařízení, bazény a plážové kabiny, dětský klub, soukromé prostory pro stolování a přímý přístup k pohostinským zážitkům integrovaným do celé destinace. Charakteristickým prvkem bude restaurace a plážový klub Nammos, inspirovaný přírodními pobřežními jeskynními útvary. Navrženo jako pohlcující zážitek v oblasti pohostinství a volného času, spojí v sobě energické gastronomické zážitky, soukromé kabiny, lehátka, bazény a přímý přístup na pláž, čímž zachytí ten nejživější projev životního stylu Nammos.

Z architektonického hlediska čerpá tato vize z designových tradic Středomoří a Kyklad, které se projevují obloukovými tvary, sochařsky tvarovanými hmotami, povrchy omítnutými vápnem, přírodními materiály a silným propojením vnitřního a venkovního prostředí. Designový jazyk byl vyvinut tak, aby doplňoval pobřežní prostředí a zároveň vytvářel výraznou identitu v rámci Ras El Hekma.

Bill O’Regan, generální ředitel skupiny Modon Holding, uvedl: „Ras El Hekma se rychle stává jednou z nejambicióznějších destinací ve Středomoří a pokrok, kterého jsme dosud dosáhli, odráží rozsah naší dlouhodobé vize. Vzhledem k tomu, že projekt Wadi Yemm je nyní ve fázi realizace a stále více celosvětově uznávaných značek se rozhoduje stát se součástí této destinace, budujeme pulzující město s celoročním provozem, které je navrženo tak, aby poskytovalo bydlení, volný čas a investiční příležitosti světové úrovně pro budoucí generace. Nammos Ras El Hekma je přirozeným rozšířením této vize a přináší jedinečnou nabídku životního stylu, která ještě více zvyšuje atraktivitu této destinace pro obyvatele, návštěvníky i investory.“

Petros Stathis, předseda společnosti Nammos, uvedl: „Zahájení projektu Nammos Ras El Hekma představuje důležitý milník v naší globální strategii růstu. Severní pobřeží Egypta se rychle etabluje jako destinace světové úrovně a Ras El Hekma poskytuje výjimečnou platformu pro další expanzi značky Nammos.“

Carolyn Turnbull, generální ředitelka společnosti Nammos Hotels & Resorts, uvedla: „Projekt Nammos Ras El Hekma byl navržen jako místo, kde se pohostinství, bydlení a životní styl propojují plynulým a autentickým způsobem. Destinace inspirovaná energií, elegancí a duchem, které definují Nammos již více než dvě desetiletí, vytvoří výjimečné zážitky propojující lidi a oslavující život.“

Destinace Ras El Hekma je navržena tak, aby byla snadno dostupná po silnici, po moři i letecky, díky čemuž se nachází do čtyř hodin letu od téměř poloviny světové populace. Součástí této destinace bude nové mezinárodní letiště propojené s vysokorychlostními železničními sítěmi, hlavními dálnicemi a přístavy, a také specializovaný terminál pro výletní lodě. Destinace Ras El Hekma, rozkládající se na 44 kilometrech středomořského pobřeží, nabídne pestrou směsici volnočasových, pohostinských a kulturních aktivit. Jádrem destinace bude centrální obchodní a finanční čtvrť, doplněná vzdělávacími, rezidenčními a smíšenými čtvrtěmi navrženými tak, aby po celý rok udržovaly živou komunitu.

Destinace Ras El Hekma je navržena pro snadnou dostupnost po silnici, moři i vzduchem a bude se nacházet do čtyř hodin letu od téměř poloviny světové populace. Destinace bude zahrnovat nové mezinárodní letiště propojené s vysokorychlostní železniční sítí, hlavními dálnicemi a přístavy, spolu s vyhrazeným terminálem pro výletní lodě. Na 44 kilometrech středomořského pobřeží nabídne Ras El Hekma kombinaci volnočasových, pohostinských a kulturních aktivit. V centru destinace vznikne centrální obchodní a finanční čtvrť podporovaná vzdělávacími, rezidenčními a multifunkčními oblastmi navrženými tak, aby podporovaly živou komunitu po celý rok.

Pro zájemce o koupi jsou k dispozici další informace na webu modon.com nebo na telefonních číslech 800 MODON ve Spojených arabských emirátech, 7734 v Egyptě a +201122222734 pro mezinárodní dotazy.

O společnosti Modon

Společnost Modon je mezinárodní holdingová společnost se sídlem v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech, kótovaná na burze cenných papírů v Abú Dhabí (ADX). Modon stojí v čele městských inovací a vytváří ikonické návrhy a zážitky, které neustále překračují očekávání. Od nemovitostí po pohostinství, správu aktiv a investic, pořádání akcí, catering a cestovní ruch až po městskou infrastrukturu – oživujeme města tím, že přinášíme dlouhodobou a udržitelnou hodnotu.

Další informace získáte mailem na adrese press@modon.com na internetových stránkách www.modon.com nebo na sociálních sítích:

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O společnosti Nammos Hotels & Resorts

Nammos Hotels & Resorts je pohostinským a rezidenčním vyjádřením značky Nammos, jedné z nejuznávanějších luxusních lifestylových značek na světě. Značka vznikla na Mykonu v roce 2003 a celosvětově se proslavila vytvářením živých destinací, které spojují výjimečnou gastronomii, zábavu a plážovou kulturu. Nammos se přirozeně rozvinula do oblasti luxusních hotelů, resortů a značkových rezidencí a přináší svůj jedinečný životní styl, filozofii služeb a designovou vizi do některých z nejžádanějších destinací světa.

Po otevření Nammos Hotel Mykonos v roce 2023 společnost Nammos Hotels & Resorts navazuje na více než dvě desetiletí vytváření zážitků definovaných středomořskou elegancí. Inspirována svým ostrovním původem kombinuje značka Nammos nenucenou sofistikovanost s dynamickou společenskou energií, která vytváří nezapomenutelné zážitky pro hosty, rezidenty i místní komunity.

Každý hotel, resort a rezidence jsou pečlivě navrženy tak, aby odrážely charakter dané destinace a současně poskytovaly vysoce personalizované služby, špičkové gastronomické zážitky, péči o zdraví, kulturu a zábavu. Spojením silného vztahu k místu s nezaměnitelným duchem životního stylu Nammos vytváří Nammos Hotels & Resorts destinace, kde se lidé setkávají, propojují, oslavují a zažívají radostný luxus.

*Zdroj: AETOSWire

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Mark Robinson
press@modon.com
ir@modon.com
https://www.modon.com/

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