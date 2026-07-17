冠科生物加入 C-Path 新型替代方法研发联盟 助力药物研发人体相关模型发展

美国圣地亚哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 冠科生物是一家专注肿瘤药物研发的全球性合同研究组织（CRO），其今日宣布：正式加入C-Path旗下新型替代方法研发联盟（NAMs-DC）。该联盟旨在联合各方力量，完成创新人体相关研究技术的验证、资质认定，推动相关方法被全球药监机构采纳。

目前已有越来越多技术研发企业、药企、监管机构代表及科研专家加入联盟，共同推动新型替代方法（NAMs）应用于药物全研发周期。

冠科生物此次入驻，将提供成熟技术与实操经验，覆盖患者来源异种移植（PDX）模型、患者肿瘤类器官、患者离体组织平台、转化型生物标志物分析与生物信息学等多个领域。

同时，冠科生物也在持续拓展技术版图，布局类器官毒理学、器官芯片联合研发、探索性毒理研究等业务，以此提升临床前研究的临床转化预测能力，为药企研发决策提供可靠依据。

冠科生物研发创新副总裁 Ludovic Bourré 博士表示：“新型替代方法能够大幅提升临床前研究的临床贴合度与预测准确度。我们加入 NAMs-DC，就是希望把患者源、人体相关模型体系的多年实操经验贡献出来，助力这套技术完成标准化验证与药监资质认定。想要让这类新技术真正落地普及，离不开技术方、药企与监管部门三方深度协作，我们很荣幸能参与其中。”

NAMs-DC 执行总监 Nicholas King 提到：“在 C-Path 看来，想要更快研发出更优质的治疗药物，技术企业、制药行业与监管机构三方协同是最优路径。本次合作将助力加快药物研发领域新型替代方法的落地，推动各类贴合人体生理特征的研究技术在全行业大范围普及应用。”

该联盟由 C-Path 发起成立，核心目标是弥合替代方法技术研发与药监实际应用之间的差距。通过联合开展科研项目、对接监管部门、推进技术资质认定工作，联盟搭建一套更规范、高效的标准化体系，贯穿药物研发全流程，用于创新技术的评估与落地使用。

冠科生物此次加入联盟，也再次彰显公司深耕转化医学的长期理念：持续推进转化研究、支持开发更具预测性且具有人体相关性的方法，缩小临床前试验数据与真实临床疗效之间的差距。

关于冠科生物

冠科生物是一家专注加速肿瘤与免疫肿瘤领域药物研发进程的全球合同研究组织（CRO）。我们与全球生物技术公司、制药企业深度合作，提供一体化临床前与转化医学综合解决方案，覆盖从靶点发现到临床开发全阶段项目支持。

公司现有超过 2800 例患者来源异种移植（PDX）模型、近 1000 株肿瘤类器官模型，覆盖 35 类肿瘤适应症，配套完善的体内、体外、离体及计算机模拟（in silico）研究技术。

依托先进实验室检测服务、多组学平台与数据科学分析能力，我们挖掘高价值科研数据，支撑客户在药物研发各阶段做出可靠研发判断。

冠科在美国、欧洲、亚太地区共设有 9 处研发实验室，均执行行业最高标准，其中部分实验室已取得 CAP、CLIA、ISO 15189 权威医学实验室认证。

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