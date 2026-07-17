グッドビジョンAI、AIストームとの戦略的提携により日本に100MWのAIファクトリーを建設へ

米カリフォルニア州レッドウッドシティ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 推論専用の次世代AIコンピューティングインフラを開発するグッドビジョンAI（グッドビジョン）は、日本を拠点とするビジネスおよびITコンサルティング会社である株式会社AIストーム（東証：3719）と、高性能AIインフラを日本国内で共同開発、展開、商業化するための戦略的協力協定を締結し、日本で初の次世代AIファクトリーを設立することを発表しました。

AIファクトリージャパンプロジェクトの概要

この提携により、グッドビジョンは福島県でフラッグシップ拠点となるこのAIファクトリーの設立を皮切りに、急速に拡大する日本のAIインフラ市場における足がかりを築くことになります。

プロジェクトの初期段階では、2メガワット（MW）の液冷式システムを導入し、500個以上のGPUを搭載した72台のNVIDIA B300サーバーのクラスターをサポートすることで、高密度でエンタープライズグレードのAI推論能力を実現します。この施設は3か月以内に完成し、稼働開始する予定です。

グッドビジョンは、この最初のプロジェクトを通じて、日本およびその他の国際市場における大規模なAIファクトリー構築のための、再現可能な商業モデルを確立することを目指しています。

グッドビジョンの最先端AIインフラ統合能力と、AIストームの地域市場における存在感およびエンタープライズサービスに関するノウハウを組み合わせることで、両社は日本全国にAIファクトリー拠点を拡大する計画であり、福島の拠点はフラッグシップ的な導入事例として、またグッドビジョンのグローバルネットワークおよびインフラ拡張戦略の中核拠点として位置づけられます。

グッドビジョンのAIファクトリープラットフォームは、GPUシステム統合、電力供給、高度な液冷能力、および継続的運用を含む、垂直統合型のAIインフラソリューションを提供します。コンテナ化されたアーキテクチャにより、大規模なAIワークロード向けに、迅速な導入、資本効率の高いスケーリング、および最適化されたパフォーマンスを実現します。さらに、グッドビジョンは、スマートルーティングエンジンソフトウェアソリューションをAIファクトリーの運用に接続し、利用可能なモデルとコンピューティングリソース全体でAIワークフローを最適化することで、パフォーマンス、レイテンシー、コスト、およびデータ要件のバランスを実現します。

非常に競争力の高い大規模計画（100MW）

本プロジェクトは、今後3年以内に合計100MWのAIコンピューティング能力を確立することを目標とした長期的な拡張ロードマップに基づいて設計されています。展開戦略は、福島のフラッグシップAIファクトリーを皮切りに、日本全国に戦略的に配置されたエッジAIファクトリー施設のネットワークを通じて拡大していく、段階的かつ資本効率の高いモデルを採用しています。このモジュール式アプローチにより、グッドビジョンは顧客の需要、電力供給状況、インフラ整備状況に合わせて能力を拡張できるだけでなく、実行リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮できます。

具体的には、規模拡大に向けたロードマップは以下のとおりです。

フェーズ1（3か月以内）： 2MWの福島フラッグシップAIファクトリーを完成させ、稼働を開始することで、グッドビジョンの日本におけるAI推論インフラネットワークの基盤を確立します。

フェーズ2（12か月以内）：福島の設備導入と運用が成功したことを基盤として、日本全国で合計20MWのAIコンピューティング能力を確立します。

フェーズ3（3年以内）：東京とその周辺地域に戦略的に確保された用地を活用し、グッドビジョンのAIファクトリーネットワークを日本全国に拡大し、計画されている合計で100MWの能力を達成します。

注記：計画されている100MWへの拡張は段階的に進められる予定であり、顧客からの需要、電力供給状況、設備調達、資金調達、規制当局の承認、その他一般的な開発に関連する考慮事項などの要因に左右されます。

主要都市圏における戦略的用地確保

グッドビジョンとAIストームは、企業、テクノロジー、研究、データセンターの顧客が集中する日本有数の市場である東京とその周辺地域で、すでに50か所以上の候補地を確保・予約済みです。

AIファクトリーの生産能力をこれらのハブの近くに配置することで、推論ワークロードのレイテンシーが短縮され、専用AIコンピューティングを最も必要とする企業や研究機関の顧客に近い場所に施設を設置でき、適切な用地をめぐる競争が激化する前に、希少な電力供給可能な不動産を確保できます。利用可能な土地と電力資源を事前に確保することで、大きな先行者利益が得られ、100MWの目標を予定どおりに達成するうえでのリスクを軽減できます。

グッドビジョンAIのCEOであるデビッド・ワンは、「AIストームとの今回の提携は、当社の主要戦略市場の一つである日本において、AIファクトリープラットフォームを拡張するうえで重要な第一歩となります。高密度液冷コンピューティングとモジュール式展開モデルの組み合わせにより、専用AI推論能力に対する企業からの高まる需要に対応できる体制が整います。福島のAIファクトリーは、日本における今後の事業拡大の戦略的基盤となり、インフラベースの継続的な収益成長を支えるものと期待しています」と述べています。

グッドビジョンAIについて

グッドビジョンAIは、AI推論のためのグローバルなコンピューティングアーキテクチャを構築しています。同社のプラットフォームは、リアルタイムのスマートルーティングエンジンと専用に構築されたAIファクトリーのネットワークを組み合わせることで、AIを効率的かつ大規模に実現します。グッドビジョンのCEOはデビッド・ワンが務めています。詳細はgoodvision.aiをご覧ください。グッドビジョンAIは、ケイマン諸島の免税会社であるカリサ・アクジション（ナスダック：ALIS）と事業統合契約（BCA）を締結しました。カリサ・アクジションの事業目的は、1つまたは複数の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、組織再編、または同様の事業統合を行うことです。両当事者は、2026年後半に本取引を完了する予定です。

AIストームについて

AIストーム（東証：3719）は、日本を拠点とするビジネスおよびITコンサルティング会社であり、法人顧客向けにテクノロジー、企業変革、戦略支援サービスを提供しています。AIストームは、日本における市場経験、企業とのネットワーク、プロジェクト調整能力を活かし、日本国内におけるテクノロジーおよびデジタルインフラプロジェクトの開発・事業化を支援しています。詳細は、AIストームの公式ウェブサイトhttps://www.ai-storm.co.jp/ をご覧ください。

将来予測に関する記述について

本プレスリリースには、連邦証券法に定める将来予測に関する記述が含まれています。これには、グッドビジョンとALISの事業統合案、取引の期待されるメリットと時期、グッドビジョンAIの将来の事業、運営、成長戦略、市場機会、財務実績、その他の期待に関する記述が含まれます。

これらの将来予測に関する記述は、現在の予想および仮定に基づくものであり、実際の結果は、明示的または黙示的に示されたものと大きく異なる可能性のあるリスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けます。このようなリスクには、とりわけ、提案された企業結合が完了しない、または遅延する可能性、クロージング条件を満たせない、または必要な承認を得られない可能性、市場または経済状況の変化、統合会社が事業戦略を実行し、顧客およびサプライヤーとの関係を維持し、証券取引所の上場要件を満たす能力、および提案された取引に関連して提出されるフォームS-4による登録届出書を含む、ALISが米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類に記載されているその他のリスクが含まれます。

将来予測に関する記述は、本プレスリリースの発行時点の情報に基づいています。グッドビジョンAIおよびALISは、適用される法律で義務付けられている場合を除き、将来予測に関する記述を更新または修正する義務を負いません。

追加情報とその入手先

ALISは、提案されている事業統合に関連して、SECにフォームS-4による登録届出書を提出する予定です。この登録届出書には、委任状勧誘説明書/目論見書が含まれます。投資家および証券保有者の皆様は、登録届出書、委任状勧誘説明書/目論見書、およびSECに提出されるその他の関連書類が公開され次第、必ずお読みください。これらの書類には、提案されている取引に関する重要な情報が記載されています。これらの書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手できます。

オファーおよび勧誘の禁止

本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、証券の売却の申し出、証券購入の申し出の勧誘、または委任状、投票、承認の勧誘を構成するものではなく、また、適用される証券法に基づく登録または資格取得前に、かかる申し出、勧誘、または売却が違法となる法域において証券を売却するものでもありません。

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