Modon Holding与Nammos Hotels & Resorts将Nammos拉斯希克马项目带到埃及北海岸

埃及拉斯希克马--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于阿布扎比的Modon Holding与Nammos Hotels & Resorts宣布推出Nammos拉斯希克马——这是该知名生活方式和款待品牌在埃及的首个完全一体化目的地。该项目位于瓦迪耶姆(Wadi Yemm)区域内，将使拉斯希克马“永恒的地中海生活”承诺成为现实，融合了Nammos住宅、Nammos度假村、Nammos村以及一系列精心策划的全天候餐饮和康养体验，其中包括享誉全球的Nammos餐厅和海滩俱乐部。

Nammos拉斯希克马是对当代地中海奢华生活的全新诠释。这一目的地既反映了埃及北海岸的自然美景，又体现了Nammos所代表的精致而充满活力的生活方式。它引入了一种受地中海精神启发的生活理念，将建筑、景观、艺术和款待服务无缝融合为一个整体环境。

Nammos住宅将包括72套一至四居室公寓和一套顶层公寓，而Nammos度假村将提供79间客房，分为五个类别，从初级套房、一居室和两居室套房到总统套房和庆典套房，应有尽有。住户和宾客将可享用精心打造的款待、康养、零售和休闲设施，在埃及北海岸新兴的拉斯希克马城内尊享互联互通的生活与度假体验。

作为该项目的核心，Nammos村引入了一个以重现地中海村落风情为灵感的零售概念，代表了购物、康养和艺术的终极表达。作为一个探索、交流和休闲的目的地，Nammos村创造了一种沉浸式的生活方式体验，文化、康养和款待服务在这里无缝融合。

更广泛的配套设施将包括一个康养和健身中心、水疗设施、游泳池和小屋、儿童俱乐部、私人用餐环境，并可直接体验遍布该度假目的地的款待服务。其中，Nammos餐厅和海滩俱乐部将成为一大亮点，其设计灵感源自天然海岸洞穴地貌。它被设计为沉浸式的款待和休闲体验，将充满活力的餐饮、私人小屋、日光浴床、游泳池和直达海滩通道结合在一起，彰显了Nammos生活方式中最具活力的一面。

其建筑设计理念借鉴了地中海和基克拉迪的设计传统，通过拱形结构、雕塑感体量、石灰粉刷的表面、天然材料以及室内外环境之间的紧密联系得以体现。这一设计语言旨在与沿海环境相得益彰，同时在拉斯希克马确立独特的身份特征。

Modon Holding集团首席执行官Bill O’Regan表示：“拉斯希克马正迅速成为地中海最具雄心的目的地之一，我们迄今为止取得的进展反映了我们长期愿景的宏大格局。随着瓦迪耶姆的竣工交付，以及越来越多的全球知名品牌选择入驻该目的地，我们正在建设一座充满活力、全年宜居的城市，旨在为子孙后代提供世界一流的生活、休闲和投资体验。Nammos拉斯希克马是这一愿景的自然延伸，引入了独特的生活方式产品，进一步增强了该目的地对住户、游客和投资者的吸引力。”

Nammos董事长Petros Stathis表示：“Nammos拉斯希克马的推出是我们全球增长战略的一个重要里程碑。埃及北海岸正迅速成为一个世界级的目的地，而拉斯希克马为Nammos品牌的持续扩张提供了绝佳的平台。”

Nammos Hotels & Resorts首席执行官Carolyn Turnbull表示：“Nammos拉斯希克马的设计理念是将款待、住宅和生活方式完美融合，打造一个浑然一体、真实自然的场所。秉承Nammos二十多年来始终坚持的活力、优雅和精神，该项目将创造非凡体验，拉近人与人的距离，传递享受生活的理念。”

Nammos拉斯希克马是350亿美元拉斯希克马总体规划的一部分，这是一个1.708亿平方米的开发项目，旨在将埃及北海岸打造成为一座新一代城市，预计到2045年将吸引1100亿美元的投资。瓦迪耶姆在拉斯希克马的17个区域中率先进入交付阶段，还将拥有一系列文化地标，共同塑造这座城市的独特风貌。

拉斯希克马旨在构建公路、海路、航空多维便捷交通网络，使全球近一半人口可在四小时飞行时间内抵达。该目的地将包括一个串联高速铁路网络、主要高速公路和码头的新国际机场，以及一个专用的邮轮码头。拉斯希克马坐拥44公里的地中海海岸线，将提供休闲、款待和文化产品的综合体验。其核心区域将规划一个中央商务和金融区，并搭配教育、住宅和混合用途区，旨在打造一个充满活力的全年定居型社区。

如需了解更多信息，潜在买家可访问modon.com，或拨打阿联酋热线800 MODON、埃及热线7734以及国际咨询电话+201122222734。

关于Modon

Modon是一家总部位于阿拉伯联合酋长国阿布扎比的国际控股公司，在阿布扎比证券交易所（ADX）上市。Modon是城市创新的先行者，创造各种能够持续超越预期的标志性设计和体验。从房地产到酒店、资产与投资管理、活动、餐饮与旅游以及城市基础设施，我们通过实现长期可持续的价值来赋予城市生命。

如需了解更多信息，请联系press@modon.com，访问www.modon.com或关注：

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关于Nammos Hotels & Resorts

Nammos Hotels & Resorts是全球最知名的奢华生活方式品牌之一Nammos在款待和住宅领域的延伸。Nammos于2003年诞生于米克诺斯岛，以创造将卓越餐饮、娱乐和海滩文化融合在一起的充满活力的目的地而享誉全球，现已自然演变为豪华酒店、度假村和品牌住宅，将其独特的生活方式、服务理念和设计愿景扩展到世界上一些最令人向往的目的地。

Nammos Hotels & Resorts于2023年随着Nammos米克诺斯酒店的开业而正式成立，建立在二十多年来塑造标志性地中海优雅体验的基础之上。受其岛屿起源的启发，Nammos将轻松精致的风格与动感社交活力相结合，为宾客、住户和当地社区创造难忘的体验。

每一家酒店、度假村和住宅都经过精心设计，旨在展现目的地的独特风情，同时提供高度个性化的服务，以及世界一流的烹饪体验、康养、文化和娱乐。Nammos Hotels & Resorts将浓郁的地域特色与Nammos生活方式的鲜明精神完美融合，打造可供人们相聚、欢庆、体验愉悦奢华的目的地。

*来源： AETOSWire

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