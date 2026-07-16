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Arverne Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 34 748 titres
  • 16 445,61 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

  • 104 973 titres à l’achat pour un montant de 757 695,55 €
  • 100 350 titres à la vente pour un montant de 668 315,78 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

  • 1 489 transactions à l’achat
  • 1 175 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 300 000,00 €

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

***

À propos d’ARVERNE
Arverne, 1er fournisseur français de solutions géothermales, rend accessible les ressources durables de nos sous-sols pour développer nos territoires. Entreprise à Mission et cotée sur Euronext Paris, Arverne œuvre pour une énergie souveraine, locale et durable au service des territoires et des industriels. Fournisseur de chaleur et froid géothermal, de métaux critiques géothermaux, de forages et travaux, Arverne intègre les expertises géosciences et forage, au service de la décarbonation, la souveraineté, et la réindustrialisation des territoires.
www.arverne.earth |

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
Période du 01/01/2026 au 30/06/2026

 

Achats

Ventes

Date

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

TOTAL

1 489

104 973

757 695,55

1 175

100 350

668 315,78

02/01/2026

2

105

520,60

4

260

1 299,79

05/01/2026

3

196

968,38

5

91

453,18

06/01/2026

2

201

988,94

4

101

502,88

07/01/2026

4

101

496,96

3

100

496,00

08/01/2026

2

17

82,68

5

151

744,91

09/01/2026

7

146

716,44

5

209

1 028,47

12/01/2026

7

272

1 324,75

6

168

829,79

13/01/2026

3

101

494,90

4

136

669,80

14/01/2026

4

83

407,74

6

66

326,04

15/01/2026

10

675

3 253,70

8

208

1 016,20

16/01/2026

7

261

1 278,51

11

1195

5 884,66

19/01/2026

5

763

3 671,48

7

444

2 147,41

20/01/2026

7

663

3 147,99

1

1

4,82

21/01/2026

9

1053

4 955,21

11

1402

6 684,32

22/01/2026

3

521

2 442,76

14

421

1 996,51

23/01/2026

11

736

3 427,63

6

290

1 356,30

26/01/2026

12

1114

5 251,06

11

416

1 984,65

27/01/2026

14

812

3 746,08

4

149

691,78

28/01/2026

10

586

2 702,63

12

586

2 727,48

29/01/2026

3

351

1 610,60

4

303

1 406,13

30/01/2026

21

825

3 803,58

6

166

774,89

02/02/2026

6

370

1 693,27

10

396

1 825,52

03/02/2026

10

569

2 724,32

20

2387

11 515,84

04/02/2026

7

698

3 463,13

18

848

4 236,27

05/02/2026

4

140

702,51

18

1415

7 159,90

06/02/2026

5

151

757,60

7

620

3 159,83

09/02/2026

7

1020

5 141,21

10

2226

11 599,02

10/02/2026

2

101

510,05

3

101

510,05

11/02/2026

4

151

762,55

7

966

4 980,50

12/02/2026

6

101

517,65

4

241

1 253,15

13/02/2026

8

315

1 619,76

8

396

2 059,20

16/02/2026

6

504

2 559,21

9

149

770,11

17/02/2026

2

62

313,15

6

208

1 060,80

18/02/2026

1

250

1 250,00

 

 

 

19/02/2026

2

29

146,50

6

302

1 537,69

20/02/2026

6

317

1 586,30

6

548

2 780,94

23/02/2026

3

3

15,00

11

1342

6 957,87

24/02/2026

1

1

5,20

1

1

5,20

25/02/2026

6

195

1 014,00

2

21

110,20

26/02/2026

8

444

2 280,74

4

266

1 387,19

27/02/2026

8

735

3 714,40

9

255

1 298,10

02/03/2026

6

75

386,75

9

555

2 863,97

03/03/2026

9

373

1 905,73

8

528

2 730,55

04/03/2026

6

409

2 090,64

7

236

1 226,66

05/03/2026

2

117

596,81

1

1

5,20

06/03/2026

7

273

1 387,96

4

61

314,15

09/03/2026

10

1208

6 010,52

11

408

2 038,04

10/03/2026

4

31

154,82

8

568

2 876,69

11/03/2026

2

5

25,80

4

288

1 497,60

12/03/2026

3

12

61,85

3

104

540,80

13/03/2026

4

251

1 290,84

6

651

3 395,62

16/03/2026

12

3115

14 717,44

9

1015

5 004,76

17/03/2026

3

101

500,98

8

787

3 956,49

18/03/2026

8

461

2 330,59

9

564

2 884,07

19/03/2026

9

276

1 408,95

8

569

2 958,17

20/03/2026

9

944

4 787,31

12

1444

7 443,82

23/03/2026

4

376

1 936,36

9

1360

6 969,46

24/03/2026

3

210

1 102,46

8

1710

8 977,84

25/03/2026

5

101

530,25

3

231

1 222,75

26/03/2026

3

350

1 807,51

11

1420

7 478,43

27/03/2026

9

2001

10 251,52

1

1

5,30

30/03/2026

3

501

2 592,73

4

84

441,00

31/03/2026

3

751

3 942,52

10

1168

6 132,00

01/04/2026

8

547

2 834,94

4

1654

8 683,67

02/04/2026

6

555

2 846,71

1

1

5,20

07/04/2026

1

1

5,28

11

1147

6 056,16

08/04/2026

9

836

4 414,75

5

237

1 251,36

09/04/2026

3

61

322,12

3

280

1 489,57

10/04/2026

10

686

3 674,35

21

2795

15 085,45

13/04/2026

11

382

2 347,43

59

5043

29 483,40

14/04/2026

39

3276

20 169,02

9

437

2 768,83

15/04/2026

19

702

4 339,13

3

102

634,40

16/04/2026

10

589

3 616,75

8

589

3 646,03

17/04/2026

31

2831

16 781,32

5

181

1 071,07

20/04/2026

7

141

837,44

15

623

3 743,17

21/04/2026

19

1734

10 116,68

2

132

791,96

22/04/2026

7

338

1 938,06

10

458

2 643,03

23/04/2026

56

3163

18 110,71

28

1788

10 758,75

24/04/2026

7

316

1 782,52

10

424

2 419,81

27/04/2026

3

187

1 080,88

10

975

5 675,67

28/04/2026

6

351

2 105,89

13

1344

8 015,21

29/04/2026

10

600

3 604,56

12

1786

10 963,72

30/04/2026

7

324

1 950,48

8

406

2 472,91

04/05/2026

6

535

3 288,70

19

1219

7 584,62

05/05/2026

29

1474

8 964,13

9

539

3 360,02

06/05/2026

8

401

2 470,16

3

170

1 050,58

07/05/2026

8

278

1 724,71

2

2

12,52

08/05/2026

5

28

174,62

4

233

1 458,53

11/05/2026

7

268

1 674,41

13

1439

9 177,94

12/05/2026

41

1946

12 066,95

5

156

988,10

13/05/2026

3

201

1 238,18

3

83

514,58

14/05/2026

2

51

317,16

8

519

3 241,78

15/05/2026

11

409

2 816,05

30

4342

29 196,48

18/05/2026

20

1736

11 991,77

21

2099

14 664,03

19/05/2026

7

471

3 424,12

26

9595

70 600,01

20/05/2026

43

2666

19 888,09

28

2663

20 691,78

21/05/2026

2

76

569,60

29

1981

14 502,11

22/05/2026

14

1105

9 759,36

37

3003

27 029,70

25/05/2026

4

234

2 251,90

50

3554

36 621,48

26/05/2026

38

2401

25 529,83

15

901

10 821,46

27/05/2026

34

2616

25 652,50

31

1616

16 086,80

28/05/2026

15

1363

13 828,73

16

1259

12 971,23

29/05/2026

24

2366

23 797,94

18

970

9 903,41

01/06/2026

17

1470

14 605,63

10

1170

11 771,96

02/06/2026

18

1465

14 493,54

7

265

2 640,09

03/06/2026

35

2551

24 608,22

2

51

499,80

04/06/2026

90

6746

60 619,56

6

365

3 334,17

05/06/2026

17

1421

12 109,34

2

2

16,94

08/06/2026

13

824

7 262,74

9

1174

10 548,39

09/06/2026

14

1266

11 256,26

13

716

6 398,75

10/06/2026

23

2467

21 708,61

2

151

1 364,99

11/06/2026

36

2504

21 758,01

2

2

17,38

12/06/2026

31

2966

25 220,49

2

6

51,82

15/06/2026

16

938

7 938,76

12

1966

16 898,56

16/06/2026

29

2419

21 658,27

11

1912

17 450,44

17/06/2026

12

1006

9 045,45

4

94

853,80

18/06/2026

15

1107

9 966,32

7

676

6 135,92

19/06/2026

17

1067

9 568,54

1

1

9,00

22/06/2026

48

3445

30 386,62

2

5

44,44

23/06/2026

33

3225

27 794,02

1

1

8,86

24/06/2026

17

621

5 199,57

3

101

858,50

25/06/2026

24

933

7 533,32

1

1

8,28

26/06/2026

13

266

2 049,53

6

80

624,08

29/06/2026

1

1

7,70

9

1203

9 575,40

30/06/2026

8

341

2 707,61

10

359

2 870,92

 

Contacts

Relations presse et médias : Enora Budet enora.budet@seitosei-actifin.com +33 (0)6 72 17 84 60
Relations investisseurs : Mathilde Guillemot investor.relations@arverne.earth +33 (0)6 64 18 35 55

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PARIS & PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: RGREEN INVEST annonce la finalisation d’un investissement de 52,4 M€ via son fonds INFRAGREEN V dans GEOGREEN, holding de Pierre Brossollet, fondateur et PDG d’Arverne (Paris:ARVEN), acteur français de référence des solutions géothermales. RGREEN INVEST, partenaire de référence pour accélérer la transition énergétique et renforcer la souveraineté européenne Cette opération illustre la volonté de la société de gestion RGREEN INVEST d’accompa...
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