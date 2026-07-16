Arverne Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

34 748 titres

16 445,61 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

104 973 titres à l’achat pour un montant de 757 695,55 €

100 350 titres à la vente pour un montant de 668 315,78 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

1 489 transactions à l’achat

1 175 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

300 000,00 €

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

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À propos d’ARVERNE

Arverne, 1er fournisseur français de solutions géothermales, rend accessible les ressources durables de nos sous-sols pour développer nos territoires. Entreprise à Mission et cotée sur Euronext Paris, Arverne œuvre pour une énergie souveraine, locale et durable au service des territoires et des industriels. Fournisseur de chaleur et froid géothermal, de métaux critiques géothermaux, de forages et travaux, Arverne intègre les expertises géosciences et forage, au service de la décarbonation, la souveraineté, et la réindustrialisation des territoires.

www.arverne.earth |

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Période du 01/01/2026 au 30/06/2026