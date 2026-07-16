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Compvide kondigt strategische samenwerking met OpZira aan om de groei te versnellen en het CIMED-platform verder te ontwikkelen

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Compvide, Inc., een biotechnologiebedrijf dat baanbrekend werk verricht op het gebied van functionele complementintelligentie door middel van innovatieve diagnostiek en monitoring van immuunreacties, heeft vandaag een strategische samenwerking met OpZira, Inc. aangekondigd. Deze is bedoeld om de verdere groei van het bedrijf te ondersteunen en de ontwikkeling van zijn eigen CIMED-platform te versnellen.

"Door deze samenwerking gaat OpZira uitgebreide operationele ondersteuning bieden op het gebied van klinische zaken, klantenservice, financiën, productie, marketing, kwaliteit en regelgeving," aldus Clark Tedford, Ph.D., president en CEO van OpZira, Inc. "Compvide zal profiteren van de gevestigde operationele infrastructuur en expertise van OpZira om zijn wetenschappelijke innovatie te bevorden. Zo kan het ook zijn capaciteiten op het gebied van complementgerichte diagnostiek en translationele geneeskunde uitbreiden."

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