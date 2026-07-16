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Compvide anuncia una colaboración estratégica con OpZira para acelerar el crecimiento y desarrollar la plataforma CIMED

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Compvide, Inc., una empresa de biotecnología pionera en el campo de la inteligencia del complemento funcional mediante diagnósticos innovadores y la monitorización de la respuesta inmunitaria, ha anunciado hoy una colaboración estratégica con OpZira, Inc. con el fin de garantizar el crecimiento continuo de la empresa y acelerar el desarrollo de su plataforma patentada CIMED.

«Gracias a esta colaboración, OpZira proporcionará un servicio integral de apoyo operativo en las áreas clínicas, de atención al cliente, finanzas, fabricación, marketing, calidad y normativa», declaró el Dr. Clark Tedford, presidente y director ejecutivo de OpZira, Inc. «Al aprovechar la infraestructura operativa consolidada y la experiencia de OpZira, Compvide podrá seguir centrándose en mejorar su innovación científica, al tiempo que amplía sus posibilidades en el ámbito del diagnóstico centrado en el complemento y la medicina traslacional».

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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