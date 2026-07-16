Circus start operaties met de Oekraïense landmacht

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) kondigt vandaag de aanvang aan van live operaties van zijn op robotica gebaseerde technologie voor troepenbevoorrading met het 3e Geniekorps van de Oekraïense landmacht in de regio Kiev – en markeert hiermee het eerste gebruik ooit van autonome maaltijdbevoorradingssystemen in een omgeving waar een actief conflict aan de gang is.

In aanloop op de implementatie ontving Circus wettelijke certificering van de State Service of Ukraine for Food Safety & Consumer Protection. Deze certificering bevestigt conformiteit met alle toepasselijke normen inzake gezondheid, kwaliteit en veiligheid zoals vereist om de technologie van het bedrijf in Oekraïne te importeren, en effent het pad voor operationeel gebruik op schaal.

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