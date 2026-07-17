Grid Dynamics gaat strategisch partnerschap aan met Doosan Robotics om de aanname van fysieke AI in de productie- en logistieke sector te versnellen
Grid Dynamics gaat strategisch partnerschap aan met Doosan Robotics om de aanname van fysieke AI in de productie- en logistieke sector te versnellen
Belangrijkste punten:
- Grid Dynamics werkt samen met Doosan Robotics om gebruikers van industriële cobots te voorzien van een kant-en-klare softwarestack voor fysieke AI en bijbehorende integratiediensten.
- Dankzij het aanbod van Grid Dynamics kunnen gebruikers van Doosan-cobots complexe automatiseringsvraagstukken oplossen, zoals de verwerking en inspectie van objecten met complexe geometrie, assemblage met variabiliteit en verpakkingen van onbekende en vervormbare items.
- Door dit partnerschap kan Grid Dynamics inspelen op de snelgroeiende markt voor fysieke AI met toegepaste end-to-end-oplossingen – waaronder fundamentele AI-componenten, softwareplatforms, integratiediensten en hardware – voor een breed scala aan productie- en logistieke bedrijven.
SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), een toonaangevende partner voor AI-transformatie voor Fortune 1000-bedrijven, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Doosan Robotics. Doosan Robotics is een wereldwijde marktleider in oplossingen voor collaboratieve robots (cobots) en levert geavanceerde AI-robotica aan 45 landen wereldwijd.
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