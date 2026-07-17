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Grid Dynamics gaat strategisch partnerschap aan met Doosan Robotics om de aanname van fysieke AI in de productie- en logistieke sector te versnellen

Belangrijkste punten:

  • Grid Dynamics werkt samen met Doosan Robotics om gebruikers van industriële cobots te voorzien van een kant-en-klare softwarestack voor fysieke AI en bijbehorende integratiediensten.
  • Dankzij het aanbod van Grid Dynamics kunnen gebruikers van Doosan-cobots complexe automatiseringsvraagstukken oplossen, zoals de verwerking en inspectie van objecten met complexe geometrie, assemblage met variabiliteit en verpakkingen van onbekende en vervormbare items.
  • Door dit partnerschap kan Grid Dynamics inspelen op de snelgroeiende markt voor fysieke AI met toegepaste end-to-end-oplossingen – waaronder fundamentele AI-componenten, softwareplatforms, integratiediensten en hardware – voor een breed scala aan productie- en logistieke bedrijven.

SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), een toonaangevende partner voor AI-transformatie voor Fortune 1000-bedrijven, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Doosan Robotics. Doosan Robotics is een wereldwijde marktleider in oplossingen voor collaboratieve robots (cobots) en levert geavanceerde AI-robotica aan 45 landen wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media:
Cary Savas
+1 (650) 523 5000
investorrelations@griddynamics.com

Industry:

Grid Dynamics Holdings, Inc.

NASDAQ:GDYN
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Contacts

Contactpersoon voor de media:
Cary Savas
+1 (650) 523 5000
investorrelations@griddynamics.com

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