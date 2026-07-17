Grid Dynamics gaat strategisch partnerschap aan met Doosan Robotics om de aanname van fysieke AI in de productie- en logistieke sector te versnellen

SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), een toonaangevende partner voor AI-transformatie voor Fortune 1000-bedrijven, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Doosan Robotics. Doosan Robotics is een wereldwijde marktleider in oplossingen voor collaboratieve robots (cobots) en levert geavanceerde AI-robotica aan 45 landen wereldwijd.

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