Circus entre en service auprès des forces terrestres ukrainiennes

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Circus SE (WKN : A2YN35 / ISIN : DE000A2YN355 / XETRA : CA1) annonce aujourd’hui le lancement des opérations sur le terrain de sa technologie robotisée d’approvisionnement des troupes auprès du 3e corps d’armée des forces terrestres ukrainiennes dans la région de Kiev. Il s’agit de la toute première utilisation de systèmes autonomes d’approvisionnement en repas dans un environnement de conflit actif.

Avant ce déploiement, Circus a obtenu la certification réglementaire délivrée par le Service national ukrainien de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs. Cette certification atteste de la conformité à toutes les normes applicables en matière de santé, de qualité et de sécurité requises pour importer la technologie de l’entreprise en Ukraine, et ouvre la voie à une utilisation opérationnelle à grande échelle.

Les soldats peuvent bénéficier de l’ensemble des technologies de Circus, comprenant le système matériel, le logiciel piloté par l’IA et l’infrastructure propriétaire de gestion des ingrédients qui sous-tend la production autonome de repas en milieu militaire.

Ce déploiement marque l’entrée de Circus sur le marché ukrainien et le lancement opérationnel du partenariat avec le 3e corps d’armée des Forces armées ukrainiennes, annoncé pour la première fois en décembre 2025 dans le cadre d’un accord-cadre portant sur un maximum de 25 systèmes robotiques autonomes.

« Cette technologie permet d'améliorer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au sein des forces armées. Elle ne remplace pas nos services de restauration, mais les complète, en comblant les lacunes là où nous ne pouvions pas approvisionner les soldats en nourriture nutritive assez rapidement. Pour des situations comme la nôtre, c'est la meilleure solution possible. » – a commenté le major de la brigade du 3e corps d'armée des forces terrestres ukrainiennes à propos de ce lancement.

Ce lancement en Ukraine fait suite au récent déploiement du robot CA-1 auprès des forces armées allemandes et à l’attribution d’un marché public pour la fourniture autonome de repas aux forces armées lituaniennes sur le flanc est de l’OTAN.

À PROPOS DE CIRCUS SE

Circus SE (XETRA: CA1) s'est imposé comme une entreprise technologique allemande à double usage qui développe des modèles d'IA propriétaires, des systèmes robotiques autonomes de ravitaillement et une plateforme opérationnelle centrale destinés à des applications civiles et militaires. Fort d'un portefeuille de solutions robotiques d'approvisionnement alimentaire autonome actives à l'échelle mondiale et d'une production en série à grand volume déjà opérationnelle, Circus met en place l'infrastructure nécessaire à l'approvisionnement alimentaire autonome, avec pour mission de nourrir l'humanité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.