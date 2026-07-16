Circus تُطلق عملياتها بالتعاون مع القوات البرية الأوكرانية

--(BUSINESS WIRE)--ميونيخأعلنت Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1)، اليوم عن بدء التشغيل الفعلي لتقنيتها الروبوتية المخصصة لإمداد القوات بالإمدادات اللوجستية الغذائية، وذلك بالتعاون مع الفيلق الثالث التابع للقوات البرية الأوكرانية في منطقة كييف، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم لاستخدام أنظمة ذاتية التشغيل لتوريد الوجبات في بيئة نزاع مسلح نشطة.

وقبل بدء نشر هذه التقنية ميدانيًا، حصلت Circus على الاعتماد التنظيمي من الهيئة الحكومية الأوكرانية المعنية بسلامة الأغذية وحماية المستهلك. ويؤكد هذا الاعتماد امتثال التقنية لجميع معايير الصحة والجودة والسلامة المعمول بها واللازمة لاستيرادها إلى أوكرانيا، كما يمهد الطريق لنشرها وتشغيلها على نطاق واسع.

ويجري تزويد الجنود بالوجبات من خلال المنظومة التقنية المتكاملة لشركة Circus، التي تشمل أنظمة الأجهزة، والبرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبنية المكونات الحصرية التي طورتها الشركة، والتي تشكّل الأساس لإنتاج الوجبات بصورة ذاتية التشغيل في البيئات العسكرية.

ويمثل هذا التشغيل دخول شركة Circus إلى السوق الأوكرانية، والانطلاق الفعلي للشراكة التشغيلية مع الفيلق الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي أُعلن عنها لأول مرة في ديسمبر 2025 بموجب اتفاقية إطارية تشمل نشر ما يصل إلى 25 نظامًا روبوتيًا ذاتي التشغيل.

"تُحدث هذه التقنية نقلة نوعية في سلسلة الإمداد الغذائي بأكملها داخل القوات المسلحة. فهي لا تحل محل قواتنا المعنية بالتموين، بل تكمل دورها من خلال سد الثغرات التي كانت تحول دون إيصال وجبات مغذية إلى الجنود بالسرعة المطلوبة. وبالنسبة للظروف التي نواجهها، فإنها تمثل أفضل حل ممكن". – صرّح بذلك رائد من لواء الفيلق الثالث التابع للقوات البرية الأوكرانية، تعليقًا على إطلاق التشغيل.

ويأتي إطلاق العمليات في أوكرانيا عقب الإطلاق الأخير للنظام الروبوتي CA-1 بالتعاون مع القوات المسلحة الألمانية، وفوز الشركة بعطاء حكومي لتوفير أنظمة ذاتية التشغيل لإمداد القوات بالوجبات لصالح القوات المسلحة الليتوانية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

نبذة عن CIRCUS SE

Circus SE (XETRA: CA1) هي شركة تكنولوجيا ألمانية متخصصة في تطوير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، حيث تطور نماذج ذكاء اصطناعي مملوكة لها، وأنظمة روبوتية ذاتية التشغيل للدعم والإسناد اللوجستي، إلى جانب منصة تشغيل مركزية تخدم التطبيقات المدنية والدفاعية. وبفضل محفظتها العالمية من الأنظمة الروبوتية ذاتية التشغيل لإمداد الوجبات، إلى جانب بدء الإنتاج التسلسلي واسع النطاق، تمضي Circus في بناء البنية التحتية اللازمة لإمدادات غذائية ذاتية التشغيل، انطلاقًا من رسالتها الرامية إلى توفير الغذاء للبشرية.

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