Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Mercialys

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Mercialys (Paris:MERY) à la société ODDO BHF SCA, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

261 741 actions,

4 355 705,39 euros.

Il est rappelé qu’au 2 janvier 2019, date de la mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

345 930 actions,

2 389 808,95 euros.

Au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

305 365 actions,

3 663 832,39 euros.

Par ailleurs, entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions Nombre de titres Montant en euros Achat 3 411 1 858 547 21 337 805,96 Vente 3 661 1 902 171 22 028 702,38 Expand

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Société anonyme au capital de 93 886 501 euros

Siège social : 16-18, rue du Quatre-Septembre

75002 Paris

424 064 707 R.C.S. Paris