Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Mercialys
Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Mercialys
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Mercialys (Paris:MERY) à la société ODDO BHF SCA, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :
- 261 741 actions,
- 4 355 705,39 euros.
Il est rappelé qu’au 2 janvier 2019, date de la mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 345 930 actions,
- 2 389 808,95 euros.
Au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 305 365 actions,
- 3 663 832,39 euros.
Par ailleurs, entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, il a été négocié un total de :
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Nombre de transactions
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Nombre de titres
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Montant en euros
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Achat
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3 411
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1 858 547
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21 337 805,96
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Vente
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3 661
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1 902 171
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22 028 702,38
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Société anonyme au capital de 93 886 501 euros
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