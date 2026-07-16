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Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Mercialys

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Mercialys (Paris:MERY) à la société ODDO BHF SCA, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

  • 261 741 actions,
  • 4 355 705,39 euros.

Il est rappelé qu’au 2 janvier 2019, date de la mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 345 930 actions,
  • 2 389 808,95 euros.

Au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 305 365 actions,
  • 3 663 832,39 euros.

Par ailleurs, entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, il a été négocié un total de :

 

Nombre de transactions

Nombre de titres

Montant en euros

Achat

3 411

1 858 547

21 337 805,96

Vente

3 661

1 902 171

22 028 702,38

******

Société anonyme au capital de 93 886 501 euros
Siège social : 16-18, rue du Quatre-Septembre
75002 Paris
424 064 707 R.C.S. Paris

Contacts

Mercialys

Mercialys

BOURSE:MERY
Details
Headquarters: 16-18 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, France
CEO: Vincent Ravat
Employees: 131
Organization: PRI
Revenues: 175 (2020)
Net Income: 96 (2020)
Release Versions
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