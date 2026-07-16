Circus dà il via alle operazioni con le forze di terra ucraine

MONACO DI BAVIERA--(BUSINESS WIRE)--Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) oggi rende noto l'inzio delle operazioni sul campo della sua tecnologia robotizzata per l'approvvigionamento di truppe con il 3° corpo d'armata delle forze di terra ucraine nell'area di Kiev. Si tratta in assoluto del primo utilizzo di sistemi autonomi di fornitura di pasti in un contesto di conflitto attivo.

Prima dell'implementazione, Circus ha ottenuto la certificazione normativa dal servizio statale ucraino per la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, un riconoscimento che conferma la conformità a tutti gli standard applicabili in materia di salute, qualità e sicurezza, necessari per importare la tecnologia aziendale in Ucraina e per preparare la strada all'utilizzo operativo su larga scala.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.