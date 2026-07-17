Grid Dynamics geht eine strategische Partnerschaft mit Doosan Robotics ein, um die Einführung von „Physical AI“ in der Fertigung und Logistik voranzutreiben

SAN RAMON, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Partner für die KI-Transformation der Fortune-1000-Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Doosan Robotics eingegangen ist, einem weltweit führenden Anbieter von kollaborativen Roboterlösungen, der modernste KI-Robotik in 45 Länder weltweit liefert.

Grid Dynamics bietet Anwendern von Doosan-Cobots die GAIN Platform for Physical AI an, die die schnelle Erstellung fortschrittlicher Arbeitsabläufe für die Roboterhandhabung, den Einsatz der neuesten Modelle für physikalische KI sowie die Optimierung und Überwachung von Roboterlinien mithilfe digitaler Zwillinge ermöglicht. Die GAIN Platform for Physical AI und die dazugehörigen Integrationsdienste ermöglichen es industriellen Anwendern, anspruchsvolle Anwendungsfälle der Roboterautomatisierung zu lösen, wie beispielsweise die Bearbeitung und Prüfung von Objekten mit komplexer Geometrie, die Montage mit Variabilität sowie die Verpackung von unbekannten und verformbaren Gegenständen – Aufgaben, die mit herkömmlicher Robotik-Software nicht bewältigt werden können.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die gemeinsame Markteinführungsstrategie für den von Doosan Robotics und Grid Dynamics bereitgestellten integrierten Hardware- und Software-Stack für physikalische KI zu beschleunigen, Industrieanwendern schlüsselfertige Lösungen für physikalische KI anzubieten und die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen im Bereich der Robotersteuerung auszuweiten.

„Unsere Mission ist es, industriellen Anwendern produktionsreife Lösungen zur Erschließung hochwertiger Anwendungsfälle wie der Montage und Verpackung mit zwei Armen bereitzustellen“, sagte Ilya Katsov, CTO für Amerika bei Grid Dynamics. „Unsere Partnerschaft mit Doosan ermöglicht einen Full-Stack-Lösungsansatz und eine effizientere Markteinführung unter Nutzung der globalen Präsenz beider Unternehmen.“

„Diese Zusammenarbeit mit Grid Dynamics ist eine starke Bündelung unseres Engagements für die Bereitstellung modernster KI-Robotik mit einem Partner, dessen Fachkompetenz und globale Präsenz die Einführung fortschrittlicher Automatisierungslösungen vereinfachen“, sagte Michael Ryu, General Manager und Head of Doosan Robotics Europe. „Dies ermöglicht es uns, die Bereitstellung von Full-Stack-Lösungen für physische KI zu beschleunigen und sicherzustellen, dass unsere Cobot-Anwender problemlos auf die Leistungsfähigkeit von kollaborativen Robotern, die neueste KI-Technologie und ein globales Netzwerk von Ingenieuren zugreifen und diese nutzen können.“

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen. Wir verbinden fundiertes KI-Know-how mit bewährter Erfahrung im Unternehmensbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, geeignete Investitionsbereiche für KI zu identifizieren, skalierbare Systeme aufzubauen und einen echten geschäftlichen Mehrwert aus KI-Implementierungen zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere fast zwei Jahrzehnte währende Technologieführerschaft und unsere bahnbrechende Expertise im Bereich Unternehmens-KI. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien.

Um mehr über Grid Dynamics zu erfahren, besuchen Sie bitte www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Doosan Robotics

Doosan Robotics ist ein weltweit führender Anbieter von kollaborativen Roboterlösungen und liefert modernste KI-Robotik in 45 Länder weltweit. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung intuitiver Automatisierungslösungen, die für jedermann zugänglich sind. Die Produktpalette umfasst fortschrittliche Softwareanwendungen, benutzerfreundliche Schnittstellen sowie Innovationen wie die exklusive „Cockpit“-Funktion ihrer Cobots, die eine direkte, manuelle Interaktion ermöglicht und so für mehr Sicherheit und eine einfachere Programmierung sorgt. Die KI-basierten Roboterlösungen von Doosan, wie beispielsweise das preisgekrönte „Scan & Go“, nutzen wahrnehmungsbasiertes Lernen und physikgestützte KI in Kombination mit 3D-Bildverarbeitung und ermöglichen so fortschrittliche mobile Automatisierung für komplexe Aufgaben wie das Schleifen und Polieren auf gekrümmten Oberflächen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte „glaubt“, „schätzt“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „kann“, „wird“, „potenziell“, „projiziert“, „prognostiziert“, „fortsetzen“ oder „sollte“ oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und zum zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich in Bezug auf Kunden und Partner. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu erzielen, etwaige Faktoren, die unsere Möglichkeiten einschränken, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte sowie die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Ertragslage und Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des am 5. März 2026 eingereichten Jahresberichts von Grid Dynamics auf Formular 10-K sowie in anderen periodischen Unterlagen, die Grid Dynamics bei der SEC einreicht.

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