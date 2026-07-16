Crown Bioscience sluit zich aan bij de NAMs Developer Coalition van C-Path om mensrelevante modellen in de geneesmiddelenontwikkeling te bevorderen

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, een wereldwijd opererende contractonderzoeksorganisatie (CRO) die gespecialiseerd is in het ontdekken en ontwikkelen van oncologische geneesmiddelen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zich heeft aangesloten bij de New Approach Methodologies Developer Coalition (NAMs-DC) (Coalitie van ontwikkelaars van nieuwe aanpakmethoden) van het Critical Path Institute (C-Path). Dit samenwerkingsinitiatief heeft als doel de validatie, kwalificatie en wettelijke goedkeuring van innovatieve, voor de mens relevante onderzoeksmethoden te bevorderen.

Crown Bioscience sluit zich aan bij een groeiende gemeenschap van technologieontwikkelaars, farmaceutische bedrijven, belanghebbenden op het gebied van regelgeving en wetenschappelijke deskundigen die zich inzetten om de invoering van New Approach-methoden (NAM’s) bij het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen te versnellen.

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