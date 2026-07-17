Modon Holding e Nammos Hotels & Resorts inaugurano il Nammos Ras El Hekma sulla costa settentrionale dell'Egitto

RAS EL HEKMA, Egitto--(BUSINESS WIRE)--Modon Holding, con sede ad Abu Dhabi, e Nammos Hotels & Resorts hanno presentato Nammos Ras El Hekma, la prima destinazione completamente integrata in Egitto del rinomato marchio dedicato allo stile di vita e all'ospitalità. Situato all'interno del complesso di Wadi Yemm, il progetto darà vita alla promessa di Ras El Hekma di uno stile di vita mediterraneo senza tempo, combinando Nammos Residences, Nammos Resort, Nammos Village e una selezione curata di esperienze gastronomiche e percorsi benessere disponibili tutto il giorno, tra cui il Nammos Restaurant & Beach Club, rinomato a livello mondiale.

Nammos Ras El Hekma rappresenta una nuova espressione del lusso mediterraneo contemporaneo. Riflettendo sia la bellezza naturale della costa settentrionale dell'Egitto sia lo stile di vita raffinato ma vivace associato a Nammos, la destinazione introduce un concetto di lifestyle ispirato allo spirito del Mediterraneo, coniugando architettura, paesaggio, arte e ospitalità in un ambiente armonioso.

Nammos Residences comprenderà una collezione di 72 appartamenti da una a quattro camere da letto e un attico, mentre il Nammos Resort offrirà 79 camere di cinque categorie diverse, che spaziano dalle junior suite alle suite con una o due camere da letto, fino alle suite presidenziali e a quelle riservate agli eventi speciali. I residenti e gli ospiti potranno usufruire di un mix accuratamente selezionato di servizi di ospitalità, benessere, shopping e tempo libero, creando un'esperienza di vita e di soggiorno integrata all'interno della città emergente di Ras El Hekma, sulla costa settentrionale dell'Egitto.

Nel cuore del complesso, il Nammos Village introduce un concetto commerciale radicato alla riscoperta di un villaggio mediterraneo rappresentando l'espressione massima dello shopping, del benessere e dell'arte. Meta all'insegna della scoperta, della socializzazione e del tempo libero, il Nammos Village crea un'esperienza di vita coinvolgente in cui cultura, benessere e ospitalità si fondono armoniosamente.

L'ampia offerta di servizi comprenderà un centro benessere e fitness, strutture termali, piscine e cabine, un miniclub per bambini, ambienti privati per la ristorazione e accesso diretto alle esperienze ricettive integrate in tutto il complesso. Una caratteristica distintiva sarà il Nammos Restaurant and Beach Club, ispirato alle formazioni naturali delle grotte costiere. Progettato come un'esperienza immersiva di ospitalità e svago, riunirà una ristorazione vivace, cabine private, lettini, piscine e accesso diretto alla spiaggia, incarnando l'espressione più vivace dello stile di vita Nammos.

Dal punto di vista architettonico, la visione attinge alle tradizioni del design mediterraneo e delle Cicladi, espresse attraverso forme ad arco, volumi scolpiti, superfici imbiancate a calce, materiali naturali e un forte legame tra gli ambienti interni ed esterni. Il linguaggio progettuale è stato sviluppato per completare l'ambiente costiero, stabilendo al contempo un'identità distintiva all'interno di Ras El Hekma.

Bill O'Regan, amministratore delegato del gruppo Modon Holding, ha dichiarato: "Ras El Hekma si sta rapidamente affermando come una delle destinazioni più ambiziose del Mediterraneo e i progressi che abbiamo compiuto fino ad oggi riflettono la portata della nostra visione a lungo termine. Con Wadi Yemm ormai in fase di realizzazione e un numero crescente di marchi riconosciuti a livello mondiale che scelgono di far parte di questo progetto, stiamo costruendo una città vivace, attiva tutto l'anno, progettata per offrire un'esperienza di vita, di svago e di investimento di livello mondiale per le generazioni a venire. Nammos Ras El Hekma rappresenta una naturale estensione di tale visione, introducendo un'offerta di stile di vita distintiva che rafforza ulteriormente l'attrattiva della destinazione per residenti, visitatori e investitori".

Petros Stathis, presidente di Nammos, ha dichiarato: "Il lancio di Nammos Ras El Hekma segna un'importante pietra miliare nella nostra strategia di crescita globale. La costa settentrionale dell'Egitto si sta rapidamente affermando come destinazione di livello mondiale e Ras El Hekma offre una piattaforma eccezionale per la continua espansione del marchio Nammos".

Carolyn Turnbull, amministratore delegato di Nammos Hotels & Resorts, ha dichiarato: "Nammos Ras El Hekma è stato progettato come un luogo in cui ospitalità, residenze e stile di vita si fondono in modo armonioso e autentico. Ispirata all'energia, all'eleganza e allo spirito che contraddistinguono Nammos da oltre due decenni, questa destinazione offrirà esperienze eccezionali che uniscono le persone e celebrano la vita".

Nammos Ras El Hekma fa parte del piano generale di Ras El Hekma, del valore di 35 miliardi di dollari, un progetto di sviluppo di 170,8 milioni di metri quadrati che trasformerà la costa settentrionale dell'Egitto in una città di nuova generazione, destinata ad attrarre investimenti per 110 miliardi di dollari entro il 2045. Wadi Yemm è il primo dei 17 distretti di Ras El Hekma a entrare in fase di realizzazione e ospiterà anche una serie di punti di riferimento culturali che contribuiranno a plasmare l'identità della città nel suo complesso.

Ras El Hekma è progettata per essere facilmente accessibile via terra, mare e aria, trovandosi a quattro ore di volo da quasi la metà della popolazione mondiale. La destinazione includerà un nuovo aeroporto internazionale integrato con reti ferroviarie ad alta velocità, importanti autostrade e porti turistici, oltre a un terminal crociere dedicato. Estendendosi per 44 chilometri di costa mediterranea, Ras El Hekma offrirà un mix di proposte per il tempo libero, l'ospitalità e la cultura. Al suo centro, la destinazione sarà caratterizzata da un distretto commerciale e finanziario centrale, supportato da quartieri educativi, residenziali e a uso misto, progettati per sostenere una vivace comunità per tutto l'anno.

Per maggiori informazioni, i potenziali acquirenti possono visitare modon.com o chiamare il numero 800 MODON negli Emirati Arabi Uniti, il numero 7734 in Egitto o il numero +201122222734 per richieste internazionali.

Informazioni su Modon

Modon è una holding internazionale, con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e quotata alla Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Modon è all'avanguardia nell'innovazione urbana, creando progetti ed esperienze iconici che superano costantemente le aspettative. Dal settore immobiliare all'ospitalità, alla gestione patrimoniale e degli investimenti, agli eventi, alla ristorazione e al turismo, alle infrastrutture urbane, diamo vita alle città offrendo un valore sostenibile e a lungo termine.

Per ulteriori informazioni, contattare press@modon.com, visitare www.modon.com o seguire:

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Informazioni su Nammos Hotels & Resorts

Nammos Hotels & Resorts rappresenta l'espressione alberghiera e residenziale di Nammos, uno dei marchi di lifestyle di lusso più rinomati al mondo. Nato a Mykonos nel 2003 e acclamato a livello globale per la creazione di mete vivaci che coniugano gastronomia d'eccezione, intrattenimento e cultura balneare, Nammos si è evoluto naturalmente in hotel di lusso, resort e residenze a marchio, estendendo il proprio stile di vita distintivo, la propria filosofia di servizio e la propria visione di design ad alcune delle destinazioni più ambite al mondo.

Lanciato con l'apertura del Nammos Hotel Mykonos nel 2023, Nammos Hotels & Resorts si fonda su oltre due decenni di esperienza nella definizione dell'eleganza mediterranea. Ispirandosi alle proprie origini insulari, Nammos coniuga una raffinatezza spontanea con un'energia sociale dinamica, creando esperienze memorabili per ospiti, residenti e comunità locali.

Ogni hotel, resort e residenza è progettato con cura per riflettere il carattere della destinazione, offrendo al contempo un servizio altamente personalizzato, esperienze culinarie di livello mondiale, benessere, cultura e intrattenimento. Coniugando un forte senso di appartenenza al luogo con l'inconfondibile spirito dello stile di vita Nammos, Nammos Hotels & Resorts crea destinazioni in cui le persone si riuniscono per socializzare, condividere momenti di festa e vivere un lusso gioioso.

*Fonte: AETOSWire