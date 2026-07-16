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Crown Bioscience aderisce alla NAM Developer Coalition del C-Path per promuovere modelli rilevanti per gli umani nello sviluppo di farmaci

La CRO internazionale offre modelli derivati da pazienti, piattaforme basate su organoidi e competenze nei biomarcatori all'impegno collaborativo volto a facilitare l'accettazione normativa delle nuove metodologie di approccio (NAM)

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) specializzata nella scoperta e nello sviluppo di farmaci oncologici, oggi ha annunciato l'adesione alla New Approach Methodologies Developer Coalition (NAMs-DC) del Critical Path Institute (C-Path), un'iniziativa collaborativa dedicata alla promozione della convalida, della qualifica e dell'adozione normativa di metodi di ricerca innovativa rilevanti per gli umani.

Crown Bioscience entra a far parte di una crescente comunità di sviluppatori tecnologici, aziende farmaceutiche, soggetti in ambito normativo ed esperti scientifici impegnati ad accelerare l'adozione di nuove metodologie di approccio (NAM) nella scoperta e nello sviluppo di farmaci. .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Informazioni per i media:
Crown Bioscience
Sarah Martin-Tyrrell
pr@crownbio.com

Industry:

Crown Bioscience

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Headquarters: San Diego, California, USA
CEO: John Gu
Employees: 700+
Organization: PRI
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