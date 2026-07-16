Crown Bioscience aderisce alla NAM Developer Coalition del C-Path per promuovere modelli rilevanti per gli umani nello sviluppo di farmaci

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) specializzata nella scoperta e nello sviluppo di farmaci oncologici, oggi ha annunciato l'adesione alla New Approach Methodologies Developer Coalition (NAMs-DC) del Critical Path Institute (C-Path), un'iniziativa collaborativa dedicata alla promozione della convalida, della qualifica e dell'adozione normativa di metodi di ricerca innovativa rilevanti per gli umani.

Crown Bioscience entra a far parte di una crescente comunità di sviluppatori tecnologici, aziende farmaceutiche, soggetti in ambito normativo ed esperti scientifici impegnati ad accelerare l'adozione di nuove metodologie di approccio (NAM) nella scoperta e nello sviluppo di farmaci. .

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