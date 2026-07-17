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Crown Bioscience、創薬におけるヒト関連モデルの推進に向け、C-PathのNAMs開発者連合に参加

グローバルCROが、患者由来モデル、オルガノイド・プラットフォーム、およびバイオマーカーに関する専門知識を、「新規アプローチ手法（NAMs）」の規制上の受容を推進する共同の取り組みに提供します。

米国サンディエゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 腫瘍領域の創薬・開発を専門とするグローバルな受託研究機関（CRO）であるCrown Bioscienceは本日、Critical Path Institute（C-Path）の「New Approach Methodologies Developer Coalition（NAMs-DC）」に参加したことを発表しました。NAMs-DCは、ヒトへの適用性が高い革新的な研究手法の検証、適格性確認、および規制上の採用を推進することに特化した共同イニシアチブです。

Crown Bioscienceは、創薬・開発の全工程における「新たなアプローチ手法（NAMs）」の導入加速に取り組む、技術開発企業、製薬会社、規制当局のステークホルダー、そして科学的専門家から成る拡大中のコミュニティに加わります。

Crown BioscienceはNAMs-DCへの参画を通じ、患者由来異種移植（PDX）モデル、患者由来腫瘍オルガノイド、患者組織を用いたex vivoプラットフォーム、トランスレーショナル・バイオマーカー解析、バイオインフォマティクスといった分野にわたる専門的知見を提供します。同社はさらに、トランスレーショナルな予測能の向上と創薬における意思決定の支援を目的として、オルガノイドを用いた毒性評価、オルガノイド・オン・チップ（Organ-on-a-Chip）に関する共同研究、および探索的毒性評価手法といった領域でもその能力を拡大しています。

「NAM（非動物試験法）は、前臨床研究におけるトランスレーショナルな妥当性および予測能を向上させる大きな可能性を秘めています」と、Crown Bioscience社の研究・イノベーション担当バイスプレジデントであるLudovic Bourré博士は述べています。「当社はNAMs-DCへの参画を通じ、患者由来かつヒトへの適用妥当性が高いモデルシステムに関する専門的知見を提供することで、これらの技術の検証および規制当局による適格性確認を支援していきます。NAMsの導入を推進するには、開発者、産業界、規制当局の緊密な連携が不可欠であり、当社はその取り組みに貢献できることを誇りに思います。」

NAMs-DCのエグゼクティブ・ディレクターであるNicholas King氏（M.S.）は、次のように述べています。「C-Pathでは、より優れた治療法への最短ルートは、技術開発者、産業界、規制当局の連携にあると考えています。Crown Bioscienceの参画は、創薬における『新たなアプローチ手法（NAMs）』の推進や、ヒトに関連性​​の高い手法のより広範な採用に向けた私たちの取り組みを強化するものです。」

NAMs-DCは、NAM（新規代替法）の開発と規制への導入との間のギャップを埋めることを目的に、C-Pathによって設立されました。同連合は、共同研究、規制当局との連携、および手法の適格性確認（クオリフィケーション）に向けた取り組みを通じて、創薬のライフサイクル全体にわたり革新的な技術を評価・導入するための、より標準化された効率的な枠組みの構築を目指しています。

Crown Bioscienceの参画は、トランスレーショナルリサーチを推進し、前臨床研究と臨床成績の間のギャップを埋めるのに役立つ、より予測性が高くヒトへの妥当性に優れたアプローチの開発を支援するという同社のコミットメントを反映するものです。

Crown Bioscienceについて

Crown Bioscienceは、腫瘍学およびがん免疫療法の分野における創薬・開発の加速に特化した、グローバルな受託研究機関（CRO）です。バイオテクノロジー企業や製薬企業と連携し、統合的な前臨床およびトランスレーショナルリサーチのソリューションを提供することで、標的探索から臨床開発に至るまで、各プログラムを支援しています。

当社のポートフォリオには、35種類の癌種にわたる2,800以上の患者由来異種移植（PDX）モデルおよび約1,000の腫瘍オルガノイドモデルが含まれており、これらはin vivo、in vitro、ex vivo、およびin silico研究における専門的知見に裏打ちされています。

高度なラボサービス、マルチオミクス機能、データサイエンスを組み合わせることで、創薬の全プロセスにわたり、確信を持って意思決定を行うために必要な知見の創出を支援します。

米国、欧州、APAC（アジア太平洋）地域の計9拠点で展開する当社のラボは、業界最高水準を満たしており、CAP、CLIA、およびISO 15189の認定を受けた施設も含まれています。

詳細は、www.crownbio.com

Contacts

メディア関係者のお問い合わせ先
Crown Bioscience
Sarah Martin-Tyrrell
pr@crownbio.com

Industry:

Crown Bioscience

Details
Headquarters: San Diego, California, USA
CEO: John Gu
Employees: 700+
Organization: PRI
Release Versions
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