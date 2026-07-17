Andersen Consulting ajoute Smartbridge à la liste de ses cabinets collaborateurs

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting vient d’annoncer la signature d’un accord de collaboration avec Smartbridge, un cabinet spécialisé dans les technologies numériques et l’intelligence artificielle basé au Texas, afin de renforcer ses capacités dans les domaines des données et de l’analyse, ainsi que ses services de transformation numérique.

Fondé en 2003, Smartbridge aide les organisations à accélérer leur transformation numérique et à moderniser leurs activités par le biais de l’innovation numérique, l’IA, des données et de l’analyse, ainsi que des services de modernisation des applications. Le cabinet accompagne des clients issus des secteurs du pétrole et du gaz, des technologies médicales et de la restauration. Ses services de conseil et ses services technologiques favorisent la transformation et la croissance des entreprises. Grâce à des partenariats stratégiques avec des fournisseurs technologiques de premier plan, Smartbridge aide les organisations à relier leurs données, à améliorer leur prise de décision et à accélérer l’obtention de résultats commerciaux.

« Aujourd’hui, les organisations cherchent à accélérer leur transformation via le numérique et l’IA, et pour cela elles sont à la recherche de manières concrètes de traduire l’innovation en valeur commerciale mesurable », a déclaré Sri Raju, directeur général de Smartbridge. « Notre équipe aide les clients à se moderniser et à développer les capacités dont ils ont besoin pour offrir une expérience exceptionnelle à leurs propres clients et générer de la croissance financière pour leurs actionnaires. Par cette collaboration avec Andersen Consulting, Smartbridge élargit et approfondit ses compétences, ce qui va nous permettre de proposer à nos clients, dont beaucoup opèrent à l’échelle mondiale, des services intégrés de bout en bout. »

« Chez Smartbridge, nous nous sommes toujours attachés à aider nos clients à relever des défis opérationnels complexes grâce à des solutions pratiques et évolutives, tout en favorisant une adoption générant des résultats mesurables », a ajouté Steve Senterfit, président de Smartbridge. « Cette collaboration renforce cette approche et permet à nos clients d’accéder à des capacités plus étendues à mesure qu’ils se développent. »

« La transformation technologique est particulièrement efficace lorsque l’innovation, les données et la mise en œuvre sont harmonisées », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « Smartbridge apporte une approche concrète qui permet d’aide les organisations à moderniser leurs fonctions essentielles, à mettre en œuvre des technologies émergentes et à améliorer leur performance commerciale. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

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