アンダーセン・コンサルティング、スマートブリッジを提携ファームに追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、テキサス州を拠点とするデジタル・AIテクノロジー企業スマートブリッジとの提携契約の締結を発表し、データ・アナリティクスとデジタル・トランスフォーメーション・サービスの提供能力を強化します。

2003年設立のスマートブリッジは、デジタル・イノベーション、AI、データ・アナリティクス、アプリケーション・モダナイゼーションの各サービスを通じて、組織がデジタル・トランスフォーメーションを加速し、業務のモダナイゼーションを進められるよう支援しています。同社は、石油・ガス、医療技術、外食の各業界のクライアントに対し、アドバイザリーとテクノロジーを組み合わせたサービスを提供することで、企業変革と成長を支援しています。主要テクノロジー・プロバイダーとの戦略的関係を活用し、組織がデータを連携させ、意思決定を改善し、事業成果の実現を加速できるよう支援しています。

スマートブリッジの最高経営責任者（CEO）であるスリ・ラジュ氏は、次のように述べています。「今日の組織は、デジタル・AIトランスフォーメーションの加速を目指し、イノベーションを測定可能な事業価値に転換する実践的な方法を模索しています。当社のチームは、クライアントがモダナイゼーションを進め、顧客に卓越した体験を提供するとともに株主価値を向上させるために必要な能力を構築できるよう支援することに注力しています。アンダーセン・コンサルティングとの提携を通じて当社のサービス提供能力を拡充・強化することで、当社のクライアントに統合型のエンド・ツー・エンド・サービスを提供できるようになります。こうしたクライアントの多くは、グローバルに事業を展開しています。」

スマートブリッジ社長のスティーブ・センターフィット氏は、次のように述べています。「スマートブリッジは一貫して、実践的で拡張性の高いソリューションを通じてクライアントが複雑な業務課題を解決できるよう支援するとともに、こうしたソリューションの導入・定着を促し、測定可能な成果につなげることに注力してきました。今回の提携により、こうした支援力が一層強化され、クライアントは事業規模を拡大する中で、より幅広いサービスと専門性を活用できるようになります。」

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは、次のように述べています。「テクノロジー・トランスフォーメーションは、イノベーション、データ、実行が一体となることで、最大の効果を発揮します。スマートブリッジは、組織が重要な業務機能のモダナイゼーションを進め、新興技術を活用して事業パフォーマンスを向上できるよう、実践的なアプローチで支援します。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを展開するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多次元的なサービス・モデルと統合されており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、加盟ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点で事業を展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界水準の専門サービスを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任組合であり、世界中の加盟ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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