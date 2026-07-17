Andersen Consulting新增协作成员机构Smartbridge，进一步拓展咨询服务布局

美国旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与总部位于美国得克萨斯州的数字化及人工智能技术公司Smartbridge达成合作协议，进一步提升其在数据与分析以及数字化转型服务领域的专业能力。

Smartbridge成立于2003年，专注于通过数字化创新、人工智能、数据与分析以及应用现代化等服务，助力企业加速数字化转型，推动运营体系现代化。公司服务覆盖石油天然气、医疗科技和餐饮等多个行业，将咨询服务与技术专长深度融合，赋能企业转型升级与可持续增长。依托与全球领先科技企业建立的战略合作关系，Smartbridge帮助客户打通数据价值链、提升决策效能，并加速实现业务成果。

Smartbridge首席执行官Sri Raju表示：“当前，企业正积极加快数字化和人工智能转型步伐，并寻求切实可行的方法，将创新成果转化为可衡量的商业价值。我们的团队始终专注于帮助客户推进现代化建设，打造支撑未来发展的核心能力，为其客户提供卓越体验，并为股东创造持续增长的财务价值。通过与Andersen Consulting携手合作，我们进一步拓展并强化了自身能力，使Smartbridge能够为客户——其中许多企业业务遍及全球——提供覆盖全价值链的一体化端到端服务。”

Smartbridge总裁Steve Senterfit表示：“Smartbridge始终专注于帮助客户以切实可行、可规模化推广的解决方案应对复杂的运营挑战，并推动创新成果真正落地应用，实现可衡量的业务成效。此次合作进一步提升了我们的服务能力，也使客户在业务持续扩展的过程中，能够获得更加全面、更高层次的专业能力支持。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“技术转型只有在创新、数据与执行实现有机融合的基础上，才能充分释放其价值。Smartbridge凭借务实且行之有效的方法，帮助企业推进关键业务职能现代化，加快新兴技术的应用，并持续提升业务绩效。”

Andersen Consulting是一家全球性咨询机构，提供覆盖企业战略、业务转型、技术与人工智能转型以及人力资本解决方案的综合咨询服务。依托Andersen Global多维度服务模式，Andersen Consulting整合咨询、税务、法律、估值、全球人才流动及咨询顾问等世界一流的专业服务能力，通过由成员机构及协作成员机构构建的全球服务平台，为客户提供一体化专业解决方案。该平台汇聚全球逾50,000名专业人士，业务覆盖1,000多个地区。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其遍布全球的成员机构及协作成员机构提供咨询解决方案。

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