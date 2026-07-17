Modon Holding與Nammos Hotels & Resorts將Nammos拉斯赫克馬專案帶到埃及北海岸

埃及拉斯赫克馬--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於阿布達比的Modon Holding與Nammos Hotels & Resorts宣布推出Nammos拉斯赫克馬——這是該知名生活型態和款待品牌在埃及的第一個完全整合式目的地。該專案位於瓦迪葉姆(Wadi Yemm)區域內，將使拉斯赫克馬「永恆的地中海生活」承諾成為現實，融合Nammos住宅、Nammos度假村、Nammos村以及一系列精心策畫的全天候餐飲和康養體驗，其中包括享譽全球的Nammos餐廳和海灘俱樂部。

Nammos拉斯赫克馬是對當代地中海奢華生活的全新詮釋。這一目的地既反映了埃及北海岸的自然美景，又體現了Nammos所代表的精緻而充滿活力的生活型態。它引進了一種受地中海精神啟發的生活構想，將建築、景觀、藝術和款待服務無縫融合為一個整體環境。

Nammos住宅將包括72套一至四居室公寓和一套頂層公寓，而Nammos度假村將提供79間客房，分為五個類別，從初級套房、一居室和兩居室套房到總統套房和慶典套房，應有盡有。住戶和賓客將可享用精心打造的款待、康養、零售和休閒設施，在埃及北海岸新興的拉斯赫克馬市內尊享互連互通的生活與度假體驗。

Nammos村是該專案的核心，它引進了一個以重現地中海村落風情為靈感的零售概念，代表了購物、康養和藝術的終極表達。身為一個探索、交流和休閒的目的地，Nammos村創造了一種沉浸式的生活型態體驗，文化、康養和款待服務在這裡無縫融合。

更廣泛的配套設施將包含一個康養和健身中心、水療設施、游泳池和小屋、兒童俱樂部、私人用餐環境，並可直接體驗遍布該度假目的地的款待服務。其中，Nammos餐廳和海灘俱樂部將成為一大亮點，其設計靈感源自天然海岸洞穴地貌。它被設計為沉浸式的款待和休閒體驗，將充滿活力的餐飲、私人小屋、日光浴床、游泳池和直達海灘通道結合在一起，彰顯出Nammos生活型態中最具活力的一面。

其建築設計構想借鑒了地中海和基克拉澤斯的設計傳統，透過拱形結構、雕塑式量體、石灰粉刷的表面、天然材料以及室內外環境之間的密切連結得以體現。這一設計語言旨在與沿海環境相得益彰，同時在拉斯赫克馬確立獨特的身分特徵。

Modon Holding集團執行長Bill O’Regan表示：「拉斯赫克馬正迅速成為地中海最具雄心的目的地之一，我們迄今為止取得的進展反映了我們長期願景的宏大格局。隨著瓦迪葉姆的竣工交付，以及越來越多的全球知名品牌選擇入駐該目的地，我們正在建設一座充滿活力、全年宜居的城市，旨在為子孫後代提供世界一流的生活、休閒和投資體驗。Nammos拉斯赫克馬是這一願景的自然延伸，引進了獨特的生活型態產品，進一步強化該目的地對住戶、觀光客和投資人的吸引力。」

Nammos董事長Petros Stathis表示：「Nammos拉斯赫克馬的推出是我們全球成長策略的一個重要里程碑。埃及北海岸正迅速成為一個世界一流的目的地，而拉斯赫克馬為Nammos品牌的持續擴張提供了絕佳的平台。」

Nammos Hotels & Resorts執行長Carolyn Turnbull表示：「Nammos拉斯赫克馬的設計構想是將款待、住宅和生活型態完美融合，打造一個渾然一體、真實自然的場所。秉承Nammos二十多年來始終堅持的活力、優雅和精神，該專案將創造非凡體驗，拉近人與人的距離，傳遞享受生活的構想。」

Nammos拉斯赫克馬是350億美元拉斯赫克馬整體規劃的一部分，這是一個1.708億平方公尺的開發專案，旨在將埃及北海岸打造成為一座下一代城市，到2045年可望吸引1100億美元的投資。瓦迪葉姆在拉斯赫克馬的17個區域中率先進入交付階段，還將擁有一系列文化地標，共同塑造這座城市的獨特風貌。

拉斯赫克馬旨在建構公路、海路、航空多面向便捷交通網路，使全球近一半人口可在四小時飛行時間內抵達。該目的地將包括一個串聯高速鐵路網路、主要高速公路和碼頭的新國際機場，以及一個專用的郵輪碼頭。拉斯赫克馬坐擁44公里的地中海海岸線，將提供休閒、款待和文化產品的綜合體驗。其核心區域將規劃一個中央商務和金融區，並搭配教育、住宅和混合用途區，旨在打造一個充滿活力的全年定居型社群。

如欲瞭解更多資訊，潛在買家可造訪modon.com，或撥打阿拉伯聯合大公國熱線800 MODON、埃及熱線7734以及國際查詢電話+201122222734。

關於 Modon

Modon 為一家國際控股公司，總部位於阿聯酋阿布扎比，並於阿布扎比證券交易所（ADX）上市。Modon 致力推動城市創新發展，打造具標誌性的設計與體驗，不斷超越預期。業務涵蓋房地產、酒店、資產及投資管理、活動策劃、餐飲與旅遊，以及城市基建，透過創造長遠及可持續價值，為城市注入活力。

如欲瞭解更多資訊，請聯絡press@modon.com，造訪www.modon.com或關注：

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關於Nammos Hotels & Resorts

Nammos Hotels & Resorts是全球最知名的奢華生活型態品牌之一Nammos在款待和住宅領域的延伸。Nammos于2003年誕生于米科諾斯島，以創造將卓越餐飲、娛樂和海灘文化融合在一起的充滿活力的目的地而享譽全球，現已自然演變為豪華飯店、度假村和品牌住宅，將其獨特的生活型態、服務構想和設計願景延伸到全球一些最令人嚮往的目的地。

Nammos Hotels & Resorts于2023年隨著Nammos米科諾斯飯店的開幕而正式成立，建立在二十多年來塑造代表性地中海優雅體驗的基礎之上。受其島嶼起源的啟發，Nammos將輕鬆精緻的風格與動感社交活力相結合，為賓客、住戶和當地社群創造難忘的體驗。

每一家飯店、度假村和住宅都經過精心設計，旨在展現目的地的獨特風情，同時提供高度個人化的服務，以及世界一流的烹飪體驗、康養、文化和娛樂。Nammos Hotels & Resorts將濃郁的地域特色與Nammos生活型態的鮮明精神完美融合，打造可供人們相聚、歡慶、體驗愉悅奢華的目的地。

*來源： AETOSWire

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