Modon Holding et Nammos Hotels & Resorts lancent Nammos Ras El Hekma sur la côte nord de l’Égypte

RAS EL HEKMA, Égypte--(BUSINESS WIRE)--Modon Holding, basé à Abou Dhabi, et Nammos Hotels & Resorts ont annoncé le lancement de Nammos Ras El Hekma, première destination intégrée de la célèbre marque de lifestyle et d’hospitalité en Égypte. Situé au sein du quartier Wadi Yemm, le projet donnera vie à la promesse d’un art de vivre méditerranéen intemporel à Ras El Hekma, en réunissant les Nammos Residences, le Nammos Resort, le Nammos Village, ainsi qu’une sélection d’expériences gastronomiques et de bien-être accessibles tout au long de la journée, dont le célèbre Nammos Restaurant & Beach Club.

Nammos Ras El Hekma incarne une nouvelle expression du luxe méditerranéen contemporain. Reflétant à la fois la beauté naturelle de la côte nord de l’Égypte et le style de vie raffiné mais dynamique associé à Nammos, cette destination introduit un concept inspiré de l’esprit de la Méditerranée, où architecture, paysage, art et hospitalité se fondent dans un environnement harmonieux.

Les Nammos Residences comprendront une collection de 72 appartements, d’une à quatre chambres, ainsi qu’un penthouse. Le Nammos Resort proposera 79 clés hôtelières réparties en cinq catégories, allant des junior suites aux suites d’une ou deux chambres, ainsi qu’aux suites présidentielle et Celebration. Les résidents comme les visiteurs bénéficieront d’un accès à une offre soigneusement sélectionnée d’équipements hôteliers, de bien-être, de commerces et de loisirs, créant une expérience résidentielle et touristique intégrée au sein de la nouvelle ville de Ras El Hekma, sur la côte nord de l’Égypte.

Au cœur du projet, Nammos Village introduit un concept commercial inspiré de la redécouverte du village méditerranéen et représente l’expression ultime du shopping, du bien-être et de l’art. Pensé comme un lieu de découverte, de rencontre et de détente, il offrira une expérience immersive où culture, bien-être et hospitalité s’unissent de manière fluide.

L’offre d’équipements comprendra également un centre de bien-être et de remise en forme, un spa, des piscines et cabanas, un club pour enfants, des espaces de restauration privés ainsi qu’un accès direct aux expériences hôtelières intégrées dans l’ensemble de la destination. L’un des éléments emblématiques sera le Nammos Restaurant & Beach Club, inspiré des formations naturelles des grottes côtières. Conçu comme une expérience immersive mêlant hospitalité et loisirs, il réunira restauration animée, cabanas privées, transats, piscines et accès direct à la plage, incarnant l’expression la plus vibrante du style de vie Nammos.

Sur le plan architectural, le projet s’inspire des traditions méditerranéennes et cycladiques, avec des formes voûtées, des volumes sculptés, des surfaces blanchies à la chaux, des matériaux naturels et une forte continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs. Ce langage architectural a été développé afin de s’intégrer harmonieusement au paysage côtier tout en affirmant une identité distinctive au sein de Ras El Hekma.

Bill O’Regan, CEO du Groupe Modon Holding, a déclaré : « Ras El Hekma s’impose rapidement comme l’une des destinations les plus ambitieuses de la Méditerranée, et les progrès réalisés à ce jour reflètent l’ampleur de notre vision à long terme. Alors que Wadi Yemm est désormais en phase de réalisation et qu’un nombre croissant de marques de renommée mondiale choisissent de rejoindre cette destination, nous construisons une ville dynamique, active toute l’année, conçue pour offrir un cadre de vie, de loisirs et d’investissement de classe mondiale aux générations futures. Nammos Ras El Hekma s’inscrit naturellement dans cette vision en introduisant une offre lifestyle distinctive qui renforce encore l’attractivité de la destination auprès des résidents, des visiteurs et des investisseurs. »

Petros Stathis, président de Nammos, a déclaré : « Le lancement de Nammos Ras El Hekma constitue une étape importante de notre stratégie mondiale de développement. La côte nord de l’Égypte s’affirme rapidement comme une destination internationale de premier plan, et Ras El Hekma offre une plateforme exceptionnelle pour poursuivre l’expansion de la marque Nammos.»

Carolyn Turnbull, CEO de Nammos Hotels & Resorts, a déclaré : « Nammos Ras El Hekma a été conçu comme un lieu où hôtellerie, résidences et art de vivre se conjuguent de manière fluide et authentique. Inspirée par l’énergie, l’élégance et l’esprit qui caractérisent Nammos depuis plus de vingt ans, cette destination offrira des expériences exceptionnelles qui rapprochent les personnes et célèbrent la vie. »

Nammos Ras El Hekma s’inscrit dans le cadre du schéma directeur de Ras El Hekma, un projet de 35 milliards de dollars américains couvrant 170,8 millions de mètres carrés, destiné à transformer la côte nord de l’Égypte en une ville de nouvelle génération, appelée à attirer 110 milliards de dollars d’investissements d’ici 2045. Wadi Yemm est le premier des 17 quartiers de Ras El Hekma à entrer en phase de réalisation et accueillera également une série de sites culturels emblématiques qui contribueront à façonner l’identité de l’ensemble de la ville.

Ras El Hekma est conçue pour être facilement accessible par la route, la mer et les airs, se situant à moins de quatre heures de vol de près de la moitié de la population mondiale. La destination comprendra un nouvel aéroport international relié à un réseau ferroviaire à grande vitesse, à des axes routiers majeurs et à des marinas, ainsi qu’un terminal dédié aux navires de croisière. S’étendant sur 44 kilomètres de littoral méditerranéen, Ras El Hekma proposera une combinaison d’offres de loisirs, d’hospitalité et de culture. En son cœur, la destination accueillera un quartier central des affaires et de la finance, complété par des quartiers résidentiels, éducatifs et à usage mixte, conçus pour soutenir une communauté dynamique tout au long de l’année.

Pour plus d’informations, les acheteurs potentiels peuvent consulter modon.com ou appeler le 800 MODON aux Émirats arabes unis, le 7734 en Égypte, ou le +201122222734 pour les demandes internationales.

À propos de Modon

Modon est une société holding internationale dont le siège est situé à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, et cotée à l’Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Modon est à l’avant-garde de l’innovation urbaine en créant des projets et des expériences emblématiques qui dépassent continuellement les attentes. De l’immobilier à l’hôtellerie, en passant par la gestion d’actifs et d’investissements, l’événementiel, la restauration, le tourisme et les infrastructures urbaines, Modon donne vie aux villes en créant une valeur durable sur le long terme.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter press@modon.com, consulter www.modon.com ou suivre :

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À propos de Nammos Hotels & Resorts

Nammos Hotels & Resorts est l’expression hôtelière et résidentielle de Nammos, l’une des marques de luxe lifestyle les plus emblématiques au monde. Née à Mykonos en 2003 et reconnue à l’échelle internationale pour avoir créé des destinations vibrantes associant gastronomie d’exception, divertissement et culture balnéaire, la marque Nammos s’est naturellement développée dans l’hôtellerie de luxe, les complexes touristiques et les résidences de marque, en étendant son art de vivre distinctif, sa philosophie du service et sa vision du design à certaines des destinations les plus prisées au monde.

Lancée avec l’ouverture du Nammos Hotel Mykonos en 2023, Nammos Hotels & Resorts s’appuie sur plus de vingt ans d’expertise dans la création d’expériences incarnant l’élégance méditerranéenne. Inspirée par ses origines insulaires, la marque associe une sophistication naturelle à une énergie sociale dynamique, offrant des expériences mémorables aux visiteurs, aux résidents et aux communautés locales.

Chaque hôtel, complexe touristique et résidence est conçu avec soin pour refléter l’identité de sa destination, tout en proposant un service hautement personnalisé, une gastronomie de classe mondiale, des expériences de bien-être, ainsi qu’une programmation culturelle et de divertissement d’exception. En conciliant un fort ancrage local avec l’esprit unique du style de vie Nammos, Nammos Hotels & Resorts crée des destinations où les personnes se retrouvent pour partager, célébrer et vivre une expérience de luxe empreinte de convivialité et de joie.

*Source: AETOSWire